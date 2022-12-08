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Brinquedos eróticos para presentear no Natal e apimentar a relação

Não caia nessa de ficar esperando pelo outro, existem pessoas que não são muito criativas então sugerimos que você seja a Mamãe ou Papai Noel sexy da vez e aumente a libido do casal

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 21:00

Publicado em 

07 dez 2022 às 21:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Brinquedos eróticos para o Natal
Brinquedos eróticos para o Natal Crédito: Divulgação
"Então é natal, e o que você fez? O ano termina e nasce"... A oportunidade perfeita para você apimentar a sua relação. Já que nessa época fazemos a famosa troca de presentes, vamos unir o útil ao agradável e esquentar o clima do casal.
Não caia nessa de ficar esperando pelo outro, existem pessoas que não são muito criativas então vou sugerir que seja você a Mamãe Noel ou Papai Noel sexy e aumente a libido do casal. Vale também fazer uma cartinha com o seu pedido de forma bem harmônica e sexy falando dos seus desejos para com seu companheiro (a). E se você não tem ideia do que pedir, vou te dar algumas sugestões:

1 - Vibrador

Esse com certeza está em primeiro lugar no ranking de melhor presentes. Para as mulheres, o mais famoso do momento é o sugador clitoriano, fazendo a mulher chegar ao ápice mais rápido e com as pernas bambas. Mas se você é desses que quer começar devagar, eu sugiro um bullet ou uma varinha mágica. Preço: R$ 199,90, na Amazon (COMPRE AQUI).
Vibrador sugador
Vibrador sugador Crédito: Divulgação

2 - Algemas

Tanto para fazer uma brincadeira ou apenas pela fantasia de paralisar o parceiro (a) para só receber o prazer, existe a linha de fetiches com algemas, tornozeleiras, espaçadores. Preço: R$ 51,99, na Amazon (COMPRE AQUI).
Algemas
Algemas Crédito: Divulgação

3 - Vendas

Essa com certeza deveria estar na gaveta de cabeceira e não é para te ajudar a dormir e sim inibir o seu campo de visão fazendo os outros sentidos ficarem mais aguçados e criar um mistério no momento. Tem vendas, máscaras ou lenços. Preço: R$ 99,49 (kit com máscara, algema, plug e chicote), na Amazon (COMPRE AQUI)
Kit sexual para noites quentes do casal
Kit sexual para noites quentes do casal Crédito: Divulgação

4 - Egg

Sim o nome é egg pois tem formato de ovo mas é de silicone com esferas aderentes dentro para que você possa fazer uma massagem nas partes intimas e usa-se tanto no homem como na mulher, não esqueça de comprar o lubrificante antes. Preço: R$ 24,90, na Amazon (COMPRE AQUI)
Ovo Mastubador Spider Penis Egg
Ovo Mastubador Spider Penis Egg Crédito: Divulgação

5 - Colar de pérolas

Como assim um colar de pérolas? Aquele de bolinhas que sua avó usava. Se você não conhece a mágica que esse acessório, pode começar a aprender. Ele é ótimo no momento de masturbação do parceiro. Preço: R$ 42,90 (kit com o colar fake + óleo siliconado), na Amazon (COMPRE AQUI)
Colar de pérolas
Colar de pérolas Crédito: Shutterstock

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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