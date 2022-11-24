Sapiossexual: entenda o que é e se você se encaixa no termo

Bela Gil Crédito: Instagram/@belagil

Você já ouviu falar em sapiossexual? Bela Gil levantou o assunto recentemente durante uma entrevista no programa do "Mil e uma Tretas", apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria. Na conversa, a filha de Gilberto Gil revelou ser sapiossexual e o termo agitou as pesquisas em busca do significado.

No entanto, não é a primeira vez que a palavra aparece na mídia. Karol Conká, Mark Ronson, Marilyn Monroe são famosos que também já se declaram sapiossexuais. Mas o que vêm a ser seu significado?

O termo vem do latim “sapiens” significa pessoas sábias, sapientes. Enquanto muitas pessoas se sentem atraídas ou estimuladas sexualmente pelo aspecto físico do outro, outras tem desejo sexual por quem desperta o intelecto. E sapiossexual é a pessoa que sente atração sexual ou romântica por pessoas inteligentes.

A atração sexual nesse contexto é pela inteligência alheia, um bom papo é muito mais sedutor e até mesmo excitante do que um atributo físico. E a polêmica gira em torno se a questão é uma preferência ou orientação sexual. Vamos, então, identificar em você se existem traços de desejo relacionados a sapiossexualidade.

Responda as questões abaixo, pensando na sua história sexual e quando teve os primeiros contatos com o desejo.

Você lembra dos gatilhos que te fizeram ficar excitada?



E por que você se sentiu atraído por certas pessoas no passado?



Quais eram os atributos de personalidade dessa pessoa?



Sua atração por um parceiro antigo ou atual ficou mais forte por meio de conversas profundas sobre determinado assunto que você admira?



Você acha que a inteligência é uma forte fonte de excitação para você?



A primeira impressão sobre uma pessoa é a educação dela?

