Sapiossexual: entenda o que é e se você se encaixa no termo

Você já ouviu falar em sapiossexual? Bela Gil levantou o assunto recentemente durante uma entrevista no programa do "Mil e uma Tretas", apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria. Na conversa, a filha de Gilberto Gil revelou ser sapiossexual e o termo agitou as pesquisas em busca do significado.
No entanto, não é a primeira vez que a palavra aparece na mídia. Karol Conká, Mark Ronson, Marilyn Monroe são famosos que também já se declaram sapiossexuais. Mas o que vêm a ser seu significado?
O termo vem do latim “sapiens” significa pessoas sábias, sapientes. Enquanto muitas pessoas se sentem atraídas ou estimuladas sexualmente pelo aspecto físico do outro, outras tem desejo sexual por quem desperta o intelecto. E sapiossexual é a pessoa que sente atração sexual ou romântica por pessoas inteligentes.
A atração sexual nesse contexto é pela inteligência alheia, um bom papo é muito mais sedutor e até mesmo excitante do que um atributo físico. E a polêmica gira em torno se a questão é uma preferência ou orientação sexual. Vamos, então, identificar em você se existem traços de desejo relacionados a sapiossexualidade.
Responda as questões abaixo, pensando na sua história sexual e quando teve os primeiros contatos com o desejo.
- Você lembra dos gatilhos que te fizeram ficar excitada?
- E por que você se sentiu atraído por certas pessoas no passado?
- Quais eram os atributos de personalidade dessa pessoa?
- Sua atração por um parceiro antigo ou atual ficou mais forte por meio de conversas profundas sobre determinado assunto que você admira?
- Você acha que a inteligência é uma forte fonte de excitação para você?
- A primeira impressão sobre uma pessoa é a educação dela?
A reflexão das respostas dadas às perguntas te leva ao estereótipo humano (corpo físico, estética, cor, tamanhos...) ou a forma intelectual? Se sua resposta foi mais para a boa conversa e conexão de pensamentos então você pode ser um sapiossexual.