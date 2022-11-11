Tamanho do pênis interfere no prazer?

Um pênis mediano vai até 15 a 16 cm, acima já é maior que o canal vaginal Crédito: Shutterstock

Pesquisadores da universidade New Mexico Highlands, em Las Vegas (EUA), publicaram um estudo recente revelando que a aparência do pênis e seu tamanho contribuem para a primeira impressão pessoal. Independente das impressões refletirem a real identidade sexual de cada um, devemos analisar o quanto isso compromete o prazer.

Apesar do seu papel no imaginário das pessoas - e falo das fantasias idealizadas principalmente por mulheres -, grande mesmo precisa ser o prazer obtido e gerado na relação sexual. A polêmica toda do estudo da universidade americana gira em torno de um tamanho, diâmetro e até quantidade de pelos indicando o pênis perfeito, independente do prazer gerado. E quem tem o seu "documento" fora desta premissa, é descartado? Será que o prazer tem padrão?

Em toda palestra que faço, costumo perguntar sobre tamanho do pênis e a importância dele. A maioria das pessoas diz não se importar com comprimento, mas, sim, com o que ele faz. Já tiveram relatos de que falos grandes que machucaram e pequenos que fizeram uma mágica incrível. Mas não se pode negar que existe uma quantidade expressiva de pessoas que descartam os homens pelo tamanho (pequeno) do órgão genital.

O que existe é um “falocentrismo” excessivo resumindo o ato apenas à penetração, esquecendo-se de outras atividades muitas vezes mais prazerosas.

Se pensarmos anatomicamente a questão, o canal vaginal tem uma profundidade variante de 12 a 15cm, proporcional ao tamanho de um pênis mediano. Então, se o pênis medir 18cm (grande), por exemplo, vai empurrar o útero e a relação não será prazerosa devido ao incômodo. Esse aparelho grande terá ainda dificuldade em algumas posições, como por exemplo de quatro e na cavalgada que exigem mais profundidade.

Pensando no prazer feminino, o ponto de maior potencialidade de prazer é externo. Afinal, o clitóris, com mais de oito mil terminações nervosas, é o carro-chefe orgástico da mulher. Já no lado masculino, a imagem genital pode interferir no prazer, pois vai mexer com a autoestima e potência energética do homem.

Precisamos trabalhar mais o amor próprio das pessoas e a importância do prazer fora padrões ditados. Outra questão a se pensar é a genitalização excessiva, que limita a experiencia do prazer esquecendo de todo um corpo orgástico.

A importância dada ao tamanho poderia ser reflexo de uma exposição cada vez mais precoce a pornografias audiovisuais, onde todos os homens têm um órgão genital grande para poder ser mostrado na atividade sexual? Sim, mas é histórico e cultural, também, que há lugares em que o falo (pênis) representa poder masculino. Precisamos pensar fora do padrão estipulado, pensar no momento real e no prazer de um corpo inteiro. Sem padrões.