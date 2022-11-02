Super desejo sexual: é normal a mulher gostar muito de sexo?

É normal a mulher sentir forte apetite sexual, desde que ele não traga prejuízos ou sofrimento para a pessoa

Realmente a sexualidade pode, sim, ser um motivo para a separação de um casal, mas o que me chamou a atenção foi o fato de tratarem o caso como uma "mulher com muito desejo sexual" ser algo anormal. Então mulher não pode ter muito desejo?