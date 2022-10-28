Gisele Bündchen anuncia separação de Tom Brady: “Nos distanciamos”

Gisele Bündchen e Tom Brady Crédito: Reuters/Folhapress

O casamento entre Gisele Bündchen e Tom Brady chegou ao fim após 13 anos. Após meses de especulação da imprensa, a informação foi confirmada nesta sexta-feira (28) pelo casal por comunicado feito nas redes sociais. Na mensagem publicada nos stories, a brasileira revelou que se distanciou do jogador, mas que terminou a relação de forma amigável.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para Tom sempre”, postou Gisele.

Gisele anunciou o fim do seu casamento com Tom Brady Crédito: reprodução/Instagram/@gisele

Em seguida, a modelo internacional pediu para que os fãs respeitem sua privacidade nesse momento delicado. “Peço gentilmente que a nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada, Gisele”, finalizou Gisele.

A modelo e o atleta se casaram em 2009 e tiveram dois filhos, Benjamin de 12 anos e Vivian de 9. O jogador também é pai de Jack, de 15 anos, fruto do relacionamento com sua ex-mulher, Bridget Moynahan. Em mensagem parecida publicada em seu Instagram, Tom declarou que ambos continuarão trabalhando juntos como pais para garantir o amor e atenção aos filhos.

APOSENTADORIA DO ATLETA SERIA MOTIVO

Os rumores sobre uma crise no casamento de Bündchen e Brady começaram após o quarterback da Liga de Futebol Americano (NFL) anunciar o fim da aposentadoria e depois voltar atrás. Segundo o jornal Estadão, a modelo Gisele Bündchen teria dado um "ultimato" ao jogador para que ele escolhesse se aposentar do futebol.