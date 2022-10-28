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Fim

Gisele Bündchen anuncia separação de Tom Brady: “Nos distanciamos”

Divórcio já era especulado há alguns meses. Modelo brasileira usou as redes sociais para anunciar o fim do processo de separação, nesta sexta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 13:08

Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram 13º aniversário de casamento
Gisele Bündchen e Tom Brady  Crédito: Reuters/Folhapress
O casamento entre Gisele Bündchen e Tom Brady chegou ao fim após 13 anos. Após meses de especulação da imprensa, a informação foi confirmada nesta sexta-feira (28) pelo casal por comunicado feito nas redes sociais. Na mensagem publicada nos stories, a brasileira revelou que se distanciou do jogador, mas que terminou a relação de forma amigável.
“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para Tom sempre”, postou Gisele.
Gisele anunciou o fim do seu casamento com Tom Brady
Gisele anunciou o fim do seu casamento com Tom Brady Crédito: reprodução/Instagram/@gisele
Em seguida, a modelo internacional pediu para que os fãs respeitem sua privacidade nesse momento delicado. “Peço gentilmente que a nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada, Gisele”, finalizou Gisele.
A modelo e o atleta se casaram em 2009 e tiveram dois filhos, Benjamin de 12 anos e Vivian de 9. O jogador também é pai de Jack, de 15 anos, fruto do relacionamento com sua ex-mulher, Bridget Moynahan. Em mensagem parecida publicada em seu Instagram, Tom declarou que ambos continuarão trabalhando juntos como pais para garantir o amor e atenção aos filhos.

APOSENTADORIA DO ATLETA SERIA MOTIVO

Os rumores sobre uma crise no casamento de Bündchen e Brady começaram após o quarterback da Liga de Futebol Americano (NFL) anunciar o fim da aposentadoria e depois voltar atrás. Segundo o jornal Estadão, a modelo Gisele Bündchen teria dado um "ultimato" ao jogador para que ele escolhesse se aposentar do futebol.
De acordo com o Page Six, o casal terá que dividir patrimônios que ultrapassam R$ 3 bilhões. Segundo o site, o jogador de futebol americano teria uma fortuna acumulada de US$ 333 milhões (R$ 1,7 bilhão) e a modelo brasileira US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões). 

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