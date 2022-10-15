Gisele Bündchen e Tom Brady vão dividir fortuna de mais de R$ 3 bilhões

Gisele Bündchen e Tom Brady: divórcio bilionário Crédito: Reuters/Folhapress

Gisele Bündchen e Tom Brady terão de dividir patrimônios que ultrapassam R$ 3 bilhões. Segundo o Page Six, o jogador de futebol americano teria uma fortuna acumulada de US$ 333 milhões (R$ 1,7 bilhão) e a modelo brasileira US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões)

Os advogados já estão avançados em relação à papelada da oficialização da separação do agora ex-casal, ainda de acordo com a publicação. Eles estão acertando detalhes a respeito da divisão e de todo esse montante, cerca de US$ 26 milhões (o equivalente a R$ 137 milhões), que se referem a três imóveis. São eles: uma mansão de cerca de R$ 89 milhões em Miami, um apartamento de R$ 18,9 milhões em Nova York e uma casa de quase R$ 30 milhões em um condomínio em Montana.

Até o momento, nem Gisele e nem Tom confirmaram ou negaram publicamente a informação de que estão se separando. Recentemente, a top model foi vista usando um colar de oração em uma visita a uma curandeira espiritual. A visita terminou com a brasileira entrando em seu carro enquanto falava ao celular.