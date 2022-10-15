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"Nunca vão me ver desvalorizando o esforço de outra mulher", diz Jade Picon

Sem citar nomes, influenciadora digital usou o Twitter para rebater comentários negativos de Mel Maia sobre seu trabalho na novela "Travessia", da TV Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 10:34

A atriz Mel Maia ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (14), após criticar a atuação de Jade Picon em "Travessia".
Em um vídeo do TikTok que mostrava a influenciadora como Chiara na nova novela das 21h da Rede Globo, Mel escreveu: "Desejo tudo de bom para ela. Mas, só quem entende de atuação de verdade, vê que, né?". Jade, aliás, tem sido alvo de críticas desde que a sua participação na novela foi anunciada.
Jade Picon como Chiara em
Jade Picon: polêmica com sua atuação como Chiara, em "Travessia" Crédito: Estevam Avellar/Globo
No mesmo dia, sem citar nomes, a ex-BBB publicou: “Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher”.
Em seguida, Jade também agradeceu o suporte dos fãs. “Obrigada por todas as mensagens e apoio. Amo vocês”, disse.
Em "Travessia", a personagem vivida por Jade é uma jovem mimada que está acostumada a receber tudo sem dificuldades de seu pai, Guerra (Humberto Martins). Na trama, ela se envolve com Ari, interpretado por Chay Suede.

PROBLEMAS

Em maio, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) chamou a possível escalação de "banalização da classe", já que a influenciadora não possuía registro profissional e não havia feito cursos antes do papel como Chiara.
Glória Perez e Mauro Mendonça Filho, escritora e diretor de Travessia, defenderam a escolha pela influenciadora. Em entrevista coletiva realizada em setembro, Glória esclareceu que os dois queriam "uma pessoa nova" para viver a personagem.
Jade também chegou a falar sobre os comentários. Durante outra entrevista coletiva, a influenciadora declarou: "Eu jamais deixaria de aproveitar uma oportunidade como essa, que é a maior que já apareceu na minha vida, por conta do que as pessoas fossem dizer".

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