"Nunca vão me ver desvalorizando o esforço de outra mulher", diz Jade Picon

A atriz Mel Maia ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (14), após criticar a atuação de Jade Picon em "Travessia".

Em um vídeo do TikTok que mostrava a influenciadora como Chiara na nova novela das 21h da Rede Globo, Mel escreveu: "Desejo tudo de bom para ela. Mas, só quem entende de atuação de verdade, vê que, né?". Jade, aliás, tem sido alvo de críticas desde que a sua participação na novela foi anunciada.

Jade Picon: polêmica com sua atuação como Chiara, em "Travessia" Crédito: Estevam Avellar/Globo

No mesmo dia, sem citar nomes, a ex-BBB publicou: “Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher”.

queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher. 🫶🏻 — Jade Picon🌪 (@jadepicon) October 14, 2022

Em seguida, Jade também agradeceu o suporte dos fãs. “Obrigada por todas as mensagens e apoio. Amo vocês”, disse.

Em "Travessia", a personagem vivida por Jade é uma jovem mimada que está acostumada a receber tudo sem dificuldades de seu pai, Guerra (Humberto Martins). Na trama, ela se envolve com Ari, interpretado por Chay Suede.

PROBLEMAS

Em maio, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) chamou a possível escalação de "banalização da classe", já que a influenciadora não possuía registro profissional e não havia feito cursos antes do papel como Chiara.

Glória Perez e Mauro Mendonça Filho, escritora e diretor de Travessia, defenderam a escolha pela influenciadora. Em entrevista coletiva realizada em setembro, Glória esclareceu que os dois queriam "uma pessoa nova" para viver a personagem.