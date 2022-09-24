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Jade Picon passa na prova teórica para tirar habilitação, celebra e dá dica

Atriz faz 22 anos neste sábado e vai passar o dia gravando para próxima novela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 10:34

Jade Picon como Chiara em
Jade Picon como Chiara em "Travessia" Crédito: Estevam Avellar/Globo
Jade Picon, que completa 22 anos neste sábado (24), compartilhou em suas redes sociais que finalmente passou na prova teórica para tirar sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Não faltaram gritos e abraços de comemoração após ela ter sido reprovada na primeira tentativa. Ela, no entanto, não revelou quantas questões acertou.
"Eu me exaltei um pouco, mas eu sou assim. Com qualquer coisa que tem motivo de comemoração eu estou gritando, estou pulando. Imagino que vai ter gente olhando e dizendo: 'que menina idiota gritando assim por causa de uma prova teórica', mas eu sou assim. Qualquer vitória, eu estou feliz comigo", explicou nos stories do Instagram.
Jade afirmou ainda que ninguém saberia de sua reprovação na primeira prova teórica que fez, o que ela chamou de "humilhação", se ela mesma não tivesse revelado. "Poderia ter ficado caladinha, mas acho maneiro. E aproveito para dar uma dica: façam o simulado antes da prova. Antes da primeira eu não fiz e não passei, dessa vez eu fiz e passei".
A atriz agora fará as aulas práticas de direção, que já estão sendo encaixadas em sua agenda corrida. Seu aniversário mesmo não deverá ter festa, afirmou ela, que passará o dia gravando as cenas de Chiara em "A Travessia", próxima novela das 21h da Globo. "Vou ter uma carta [CNH] na mão e vou dirigir, a Chiara vai dirigir", celebrou ela.
A prova teórica para tirar a CNH contém 30 questões sobre legislação, primeiros socorros, meio ambiente, mecânica básica e direção defensiva. Para ser aprovado, o aluno deve acertar 70% das questões, ou seja, 21. Depois da aprovação desta etapa, o futuro motorista precisa fazer exames práticos de direção.

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