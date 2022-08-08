Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Ex de Jade Picon, João Guilherme credita fama de conquistador à 'boa educação'
Famosos

Ex de Jade Picon, João Guilherme credita fama de conquistador à 'boa educação'

Aos 20 anos, filho do sertanejo Leonardo acumula conquistas entre famosas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 08:05

João Guilherme diz que votou em PA no paredão
João Guilherme  Crédito: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme
Aos 20 anos, o ator e cantor João Guilherme Ávila vem sendo chamado de "Dom Juan da Geração Z" graças à sua movimentada vida amorosa, principalmente após o fim de seu namoro com a influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon, 20, no ano passado.
Ele, que também namorou Larissa Manoela na adolescência, já foi visto aos beijos com Gkay, Viih Tube, Bianca Andrade (Boca Rosa), Luísa Sonza, Any Borges, Flavia Pavanelli, Mariana Rios, Vanessa Lopes e Duda Reis. A última conquista do rapaz, que tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, teria sido a modelo Yasmin Brunet. Mas você já parou para se perguntar o porquê de ele atrair tantas mulheres bonitas? O que ele tem?
Ao F5, João Guilherme, que é filho do sertanejo Leonardo, afirmou que não se acha feio, mas credita a fama de conquistador à boa educação. "Eu sei que eu tenho personalidade e muita educação e isso falta muito [hoje em dia]. É isso que atrai as mulheres", disse o ator durante um evento em São Paulo realizado no final de julho.
"Ele seduz [até] uma planta. O olhar dele é conquistador. Ele é tudo isso. Ele não está de bobeira mesmo", afirmou a atriz Valentina Bandeira, 28, após se encontrar com ele na festa de Luísa Sonza, no mês passado, em entrevista ao podcast Donos da Razão.

Veja Também

Caetano Veloso, 80 anos; veja 80 frases do cantor

Sophia Abrahão quer 'livrar mulherada de roubadas' com série sobre relações tóxicas

Simaria vai ao aniversário do filho de Simone mesmo em crise com a irmã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A central de golpes em país asiático que se passava por delegacia brasileira para achacar vítimas
Imagem de destaque
BBB 26: 'Estou muito magoada', declara Chaiany sobre Babu Santana
Imagem de destaque
BBB 26: 'Você é patética', dispara Jordana para Ana Paula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados