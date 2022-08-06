Simaria vai ao aniversário do filho de Simone mesmo em crise com a irmã

Simone e Simaria Crédito: Robson Ventura/Folhapress

Filho da cantora Simone Mendes, Henry completou 8 anos e ganhou uma festa inspirado em dinossauros, na noite da última quinta-feira, 4, em um buffet no bairro da Barra Funda, São Paulo. Simaria Mendes, tia do menino, deixou de lado os desentendimentos vividos com a irmã e compareceu à festa. As cantoras, no entanto, não chegaram a ser fotografadas juntas no evento.

Além de familiares, famosos marcaram presença na festa de Henry, entre eles GKay, Camila Loures, Fabíola Gadelha e Daniela de Albuquerque. Simaria foi acompanhada de amigos e dos filhos, Giovanna e Pawel.

Henry é fruto do casamento de Simone com o empresário Kaka Diniz. Eles também são pais da pequena Zaya, de 1 ano.

Vale lembrar que Simaria não é vista com Simone há mais de um mês, quando elas tiveram atritos e Simaria se afastou dos palcos. Ela decidiu ficar um período sem fazer shows para cuidar da saúde. Desde então, Simone cumpre a agenda de shows que era da dupla sozinha. As duas não se pronunciaram oficialmente sobre os rumores de brigas entre elas.

Na noite de hoje (04), Simaria marcou presença na festa de 8 anos de Henry, seu sobrinho, filho de sua irmã Simone. 🥳



No vídeo vemos Simaria e Giovanna em uma das atrações da festa, com a turma da Caricarton.



Caricaturas aprovadas biluxos? pic.twitter.com/dS2pT5ml7j — Acesso Simaria (@AcessoSimaria) August 5, 2022

QUE AMOR! 😍



Simaria e Giovanna, posando para turma do Caricarton na festa do Henry. pic.twitter.com/0kU0MrEgqj — Acesso Simaria (@AcessoSimaria) August 5, 2022

EXAMES DE ROTINA

Na manhã desta sexta-feira, 5, Simone deixou os fãs preocupados ao aparecer no hospital em uma foto postada no Instagram pelo marido. A cantora explicou que está bem, fazendo exames de rotina.