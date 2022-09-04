'Preciso tomar mais cuidado', diz Medina sobre flagra com Jade Picon

Gabriel Medina diz que procura alguém para pagar o jantar Crédito: Futura Press/Folhapress

Era para ser uma passagem relâmpago pela entrada de um dos camarotes do Rock in Rio, neste sábado (3), mas o surfista Gabriel Medina não conseguiu passar como um simples convidado. Ainda mais depois que um vídeo que mostra ele aos beijos com a influenciadora e ex-BBB Jade Picon viralizou. "Preciso tomar mais cuidado", afirmou o surfista.

Questionado sobre o assunto, Gabriel ainda tentou mudar o rumo da conversa dizendo que pretende curtir mais alguns dias de "folga" antes de voltar a treinar para próxima temporada. "Tenho que começar a focar no meu trabalho. Ano que vem o bicho vai pegar."

A ex-BBB Jade Picon Crédito: Globo/Reprodução

Mas o assunto era mesmo a Jade. Medina desconversou se eles tinham combinado de se encontrarem no festival. "Não sei se ela vem", disparou, segurando o riso.