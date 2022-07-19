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Jade Picon afirma estar estudando para atuar em 'Travessia'

Após diversas polêmicas envolvendo sua participação na próxima novela das nove, a influenciadora disse estar fazendo todo o estudo necessário
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 16:37

Jade Picon quer fazer curso de atuação ou apresentar algum programa
Influenciadora Jade Picon afirma  estar estudando para atuar em 'Travessia' Crédito: João Cotta/Globo
Após ter sido confirmada como parte do elenco da novela Travessia, na TV Globo, a influenciadora Jade Picon afirmou estar se preparando para trabalhar como atriz.
Em entrevista publicada pela revista Quem nesta terça-feira, 19, a influenciadora disse estar fazendo "toda a preparação e todo o estudo necessário" para interpretar Chiara, personagem dela no folhetim.
Antes da confirmação, Jade havia recebido críticas por não possuir o registro profissional de atriz, o DRT. "Vou dar o meu melhor para a Chiara ser maravilhosa e conquistar o público da novela", assegurou.
Ela se mudou para o Rio de Janeiro para atuar no folhetim e, na quinta-feira, 14, revelou ter comprado uma mansão na Barra da Tijuca, bairro nobre da capital carioca, através de uma postagem no Instagram.
À Quem, a influenciadora afirmou se sentir "muito empolgada e feliz" e contou ter realizado um sonho. "Essa conquista é tanto minha, quanto de todo mundo que está do meu lado, desde o início de tudo isso que estou vivendo na minha carreira", disse.
Apesar de estar atuando em Travessia e ter se mudado para o Rio, Jade afirmou que ainda mantém residência fixa em São Paulo para cumprir outros compromissos de trabalho. "Vou ficar dividida entre as duas cidades, mas vou acabar ficando mais no Rio de Janeiro, por conta da novela", revelou.

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