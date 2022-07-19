Influenciadora Jade Picon afirma estar estudando para atuar em 'Travessia' Crédito: João Cotta/Globo

Após ter sido confirmada como parte do elenco da novela Travessia, na TV Globo, a influenciadora Jade Picon afirmou estar se preparando para trabalhar como atriz.

Em entrevista publicada pela revista Quem nesta terça-feira, 19, a influenciadora disse estar fazendo "toda a preparação e todo o estudo necessário" para interpretar Chiara, personagem dela no folhetim.

Antes da confirmação, Jade havia recebido críticas por não possuir o registro profissional de atriz, o DRT. "Vou dar o meu melhor para a Chiara ser maravilhosa e conquistar o público da novela", assegurou.

Ela se mudou para o Rio de Janeiro para atuar no folhetim e, na quinta-feira, 14, revelou ter comprado uma mansão na Barra da Tijuca, bairro nobre da capital carioca, através de uma postagem no Instagram.

À Quem, a influenciadora afirmou se sentir "muito empolgada e feliz" e contou ter realizado um sonho. "Essa conquista é tanto minha, quanto de todo mundo que está do meu lado, desde o início de tudo isso que estou vivendo na minha carreira", disse.