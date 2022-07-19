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Em São Paulo

Anitta é internada para cirurgia de endometriose após turnê internacional

Cantora, que passou por 20 países em 30 dias, agora trata da doença crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 11:20

Nas redes sociais, Anitta aparece em hospital na companhia do namorado, o produtor canadense Murda Beatz, e a amiga Gkay
Nas redes sociais, Anitta aparece em hospital na companhia do namorado, o produtor canadense Murda Beatz, e a amiga Gkay Crédito: Foto: Reprodução/Twitter
Anitta está internada em São Paulo, depois de retornar ao Brasil após uma turnê que passou por vários países do mundo. Nesta terça-feira (19), a própria cantora compartilhou no Instagram algumas imagens no quarto de hospital, onde vai passar por uma cirurgia para tratar da endometriose, uma doença crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva.
Escrevendo em inglês, a cantora informou que foi diretamente da turnê internacional ao hospital. "A todos os meus amigos mandando mensagens preocupados comigo, vim da turnê diretamente ao hospital para começar a preparação para uma cirurgia que vou fazer assim que meu corpo estiver pronto", escreveu a cantora.
Anitta ainda disse que a cirurgia "já estava agendada antes de a turnê começar". "Tenho algo chamado endometriose (muito comum em milhões de mulheres no mundo mas não tão falado quanto deveria ser). Estou bem e sendo muito bem tratada e vou manter todo mundo informado. Muito amor."
Nas fotos, é possível perceber que Anitta está acompanhada do namorado, o produtor canadense Murda Beatz. A influenciadora brasileira Gkay, que também acompanha a cantora, publicou uma imagem com o casal, os três deitados na cama do hospital. "Daddy and daughter apoiando a mami no hospital", diz a legenda.
No começo do mês, Anitta revelou pelas redes sociais que sofre de endometriose, uma doença crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva. "Da América à Europa sem dormir porque a dor fala mais alto que tudo. Você não consegue se concentrar num livro, num filme, nada. Só dar Google em como resolver e é inacreditável a falta de informação que a mulher tem", ela disse na ocasião.

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