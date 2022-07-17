Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Endometriose: mulheres com doença de Anitta relatam dor no sexo e cólicas
Saúde

Endometriose: mulheres com doença de Anitta relatam dor no sexo e cólicas

Doença atinge uma em cada dez mulheres que, além da dor física, também sofrem por não terem seus sintomas reconhecidos pelos médicos ou pelos parceiros
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 09:37

Endometriose
Endometriose ocorre quando células do tecido que reveste o útero, em vez de serem expelidas na menstruação, caem nos ovários ou na cavidade abdominal Crédito: Anna Bizon/ Freepik
Cólicas fortes, dores durante a relação sexual e problemas para engravidar: esses são alguns sintomas da endometriose, doença ginecológica que atinge uma em cada dez mulheres. Além da dor física, elas relatam outro tipo de sofrimento, emocional, por não terem seus sintomas reconhecidos pelos médicos ou pelos parceiros.
O tema repercutiu porque a cantora Anitta revelou ter sido diagnosticada após nove anos de dores. Outras mulheres têm espera ainda maior.
A enfermeira Ana Paula Araújo, de 38 anos, conta que desde que começou a menstruar sentia cólicas "avassaladoras". "Não conseguia nem trocar de roupa. Todo mês, ia para o pronto-socorro tomar medicação na veia." Nesses atendimentos de urgência, ouvia o que muitas já ouviram: "Tem mulher que sente mais cólica. Isso é normal". Não é.

Veja Também

Endometriose: 5 sintomas da doença diagnosticada em Anitta

As dores diminuíram quando ela começou a tomar anticoncepcional, mas não passaram. Vieram ainda as cistites de repetição (inflamações na bexiga) — mesmo sintoma relatado por Anitta. "E com o tempo adquiri fadiga crônica. Eu dormia e acordava mais cansada." Após oito anos tentando engravidar, teve finalmente o diagnóstico de endometriose.
"Senti alívio por saber que tinha alguma coisa que justificava (o quadro de saúde), que eu não estava louca. Mas o outro sentimento foi revolta por ter demorado tanto tempo a descobrir" Ela chegou a largar o emprego por causa das dores e recusava passeios. Após cirurgia para retirar os focos da endometriose, sente menos cólicas e melhorou a fadiga.
Outro sintoma comum é a dor durante o sexo, mas os relatos nem sempre são reconhecidos pelos médicos como problema de saúde.
"Sempre tive dor durante a relação sexual. Comentei com uma médica, que fez a pergunta: ‘Você gosta mesmo do seu namorado?’ É esse tipo de coisa que a gente passa por falta de preparo", diz a servidora pública Michele Oliveira, de 37 anos.
O diagnóstico só veio aos 29 anos, apesar dos sintomas desde a adolescência. E o estágio era avançado: foi preciso uma cirurgia na pelve, com remoção de parte do intestino. A endometriose pode causar focos de endométrio na pelve e na parede do intestino. Após a cirurgia, Michele engravidou.

CAUSA

A endometriose ocorre quando células do endométrio — tecido que reveste o útero —, que deveriam ser expelidas na menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal. Não há clareza sobre por que isso ocorre com algumas mulheres e outras não. A cirurgia é um dos tratamentos possíveis

Veja Também

A ditadura do orgasmo e as disfunções sexuais que ela gera

Confira cinco proteínas magras para incluir no cardápio diário

3 atividades físicas para explorar na terceira idade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

mulher Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados