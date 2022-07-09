3 atividades físicas para explorar na terceira idade

Seja na academia ou nas demais práticas esportivas, o hábito de fazer um exercício físico faz bem em qualquer idade. No caso dos idosos, as vantagens são ainda maiores, tanto para a saúde quanto para a autoestima. A terceira idade - chamada atualmente de melhor idade - requer mais atenção e cuidado. Por isso, explorar alguns exercícios é essencial nessa etapa da vida.

Fortalecer os ossos, trabalhar o equilíbrio, melhorar o sistema imunológico e ficar com as taxas em dia são alguns dos principais benefícios encontrados ao se movimentar. Mas antes de ingressar em alguma atividade, é importante realizar todos os exames para identificar quais são os exercícios recomendados. Além disso, ter um profissional capacitado é fundamental para um acompanhamento adequado.

Dito isso, vamos explorar algumas atividades físicas - desde as mais tradicionais até outras incomuns - que auxiliam na vitalidade dos mais experientes.

CROSSFIT

Subir em corda, empurrar pneu e pegar peso. Algumas das atividades que o Crossfit envolve podem até assustar muita gente - inclusive os mais jovens -, mas a prática esportiva possui exercícios para todos os públicos. Segundo a professora Thaís Braz, é preciso começar devagar e com os movimentos principais do esporte, que são: agachar, levantar e empurrar.

“O Crossfit é para todos. Com profissionais qualificados, é possível fazer atividades em qualquer lugar. No caso dos idosos, é importante entender que a resistência física vem com o tempo, tem que ir trabalhando aos poucos. Você não vai chegar pegando um monte de carga. É do levinho que se começa mesmo. É preciso aprender do básico”, ressalta Thaís.

A professora garante que os exercícios são adaptados e sempre no ritmo de cada pessoa. “Se o aluno não consegue fazer uma barra, por exemplo, a gente passa um exercício que consiga substituir. É tudo questão de adaptação”, completa.

A Dona Maria Bittencourt, de 75 anos, é um exemplo de que a idade é o menor dos fatores. Ela conta que vai todos os dias para a aula de Crossfit e garante que consegue fazer de tudo, claro, sempre de acordo com o limite dela.

O Crossfit também possui exercícios adaptados para o público idoso Crédito: Vitor Jubini

“O Crossfit foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Antes eu fazia academia comum, mas eu gosto daqui porque é dinâmico. Eu fui pegando aos poucos, sempre olhando os meus colegas e com orientação. Quando eu olhava para esse esporte, eu achava que não era para mim. Porém, qualquer um pode fazer, basta querer”, conta Dona Maria.

HIDROGINÁSTICA

A hidroginástica é uma das atividades ‘queridinhas’ do público idoso. Segundo Marlon Neves, educador físico da Bodytech Praia da Costa, o motivo dessa “fama” é justamente o baixo impacto e, consequentemente, menor risco de lesão dentro da água. Ele ressalta que praticar exercícios em um ambiente aquático exige mais força, o que acaba fortalecendo ainda mais os ossos.

“A hidroginástica é sempre uma boa aposta para o público idoso. Fazer exercícios dentro da água ajuda a trabalhar a força, o que faz com que melhore bastante a resposta funcional. Já tive alunos que entraram sem mobilidade e saíram de lá conseguindo fazer todos os movimentos”, disse Marlon, educador da Bodytech.

Para a aposentada Maria do Carmo Garcia, de 76 anos, a hidroginástica traz muitos benefícios. Segundo ela, além de ajudar no fortalecimento, o exercício também dá disposição para o resto do dia.

A hidroginástica é uma atividade de baixo impacto e menor risco de lesões Crédito: Marlon Neves

“O meu corpo melhorou muito, as minhas pernas ficaram mais fortalecidas. Eu gosto de fazer bem cedinho porque eu fico com disposição para o resto do dia. Na hidroginástica você tem contato com as pessoas, varia muito os exercícios. É ótimo”, ressalta Maria do Carmo.

PILATES

Além da hidroginástica, outra atividade bastante procurada pelas pessoas da melhor idade é o pilates. Os movimentos mais leves e de menor impacto ajudam principalmente aqueles que possuem algum tipo de limitação. De acordo com a especialista no assunto, Catiane Almeida, os exercícios ajudam no equilíbrio e na prevenção de quedas.

“Muitos me procuram por diversas situações, como prevenção de quedas e melhorar o equilíbrio, até mesmo para trabalhar a solidão. O pilates ajuda os idosos a se sentirem acolhidos. Nós tentamos fazer com que eles recuperem uma certa independência nos demais afazeres do dia a dia. Por isso, o foco é no fortalecimento muscular, os idosos precisam trabalhar força porque eles perdem muita massa magra”, afirma a educadora física e proprietária da Soulfit Personal Studio.

O Pilates é uma atividade física muito procurada pelo público da terceira idade Crédito: Catiane Almeida

Ainda segundo a professora, o pilates ajuda a regular as taxas, como colesterol e a diabetes, além de melhorar a qualidade do sono. Catiane também revela que, após a Covid-19, houve uma piora na respiração das pessoas, principalmente dos idosos.