Pilates: atividade é aliada na recuperação do pós Covid-19

Passar pela Covid-19 já é um desafio. Mas, depois de superar a doença, até quem teve quadros leves apresenta sintomas e limitações, mesmo meses depois da recuperação. Falta de ar, fraqueza muscular, sensação de cansaço, perda de memória e até perda parcial do sentido do olfato são alguns dos sintomas relatados por pessoas que tiveram a doença. Por isso, depois de superar o contagio pelo vírus, muitas pessoas têm buscado uma atividade física que auxilie na recuperação e no fortalecimento muscular.
Neste caso, o pilates pode ser um grande aliado para ajudar na retomada da qualidade de vida como um todo, inclusive. Em alguns casos, ele já funciona ainda dentro do hospital.
Ao Terra, o empresário Jackson Andrade, que esteve com a doença perdeu 70% da capacidade pulmonar quando estava internado, fez uso da técnica da respiração de Pilates on-line com uma profissional, o que resultou em uma melhora bem mais rápida. "No primeiro dia internado, já iniciei os exercícios, a cada movimento, era uma crise de tosse. Na semana seguinte, já consegui fazer uma sequência inteira e, daí para frente, a cada dia, só melhoras", disse ele ao portal.
De acordo com a profissional de educação física, Malu Ramos, o pilates pode oferecer uma atenção especial para movimentos que exercitam a musculatura dos órgãos envolvidos na respiração, que são os mais atingidos pelo novo coronavírus, além de uma maior consciência corporal oferecida pelo método.
"Apesar de ter como características mais conhecidas a evolução do condicionamento físico e da flexibilidade, o criador do pilates, Joseph Pilates, estabeleceu como objetivos principais desta modalidade o trabalho para fortalecimento do sistema respiratório, que fica muito comprometido após o contato do paciente com o novo coronavírus", inicia Malu.
"Há exercícios para ativar a região do diafragma, visando a liberação do pulmão e a fluidez da respiração, que são fundamentais neste momento após o contagio da doença. Além disso, o treinamento da concentração do aluno durante a sessão também influencia na restauração das suas capacidades cognitivas"
MAIS SAÚDE
O exercício físico em si já é um dos fortes agentes na recuperação e fortalecimento do sistema imunológico. No caso do pilates, o objetivo principal na recuperação da Covid-19 é no sentido do pleno restabelecimento da capacidade respiratória, além de proporcionar a atividade física para a retomada do fortalecimento muscular e cardiovascular.
“O Pilates, quando praticado de maneira moderada, estimula as células imunes e proporcionam uma elevação na concentração de leucócitos que circulam nos vasos sanguíneos. Eles permanecem circulando com intensidade de 30 a 120 minutos após o exercício e podem permanecer nesse estado até 24h após a prática”, destaca Malu Ramos.
BENEFÍCIOS DO PILATES
- Diminuição das chances de internação por pneumonia ou gripe grave;
- Resposta positiva à vacina;
- Aumento de anticorpos que combatem doenças infecto-contagiosas;
- Melhora na sensação de fadiga e mal estar após esforço físico
- Melhora nas disfunções cognitivas, perda de memória e indisposição;
- Diminuição significativa da insônia;
- Diminuição de dores musculares;
- Diminuição dos problemas respiratórios, como falta de ar e palpitação.