Pilates: atividade é aliada na recuperação do pós Covid-19

Pilates pode oferecer uma atenção especial para movimentos que exercitam a musculatura dos órgãos envolvidos na respiração Crédito: Pixabay

Passar pela Covid-19 já é um desafio. Mas, depois de superar a doença, até quem teve quadros leves apresenta sintomas e limitações, mesmo meses depois da recuperação. Falta de ar, fraqueza muscular, sensação de cansaço, perda de memória e até perda parcial do sentido do olfato são alguns dos sintomas relatados por pessoas que tiveram a doença. Por isso, depois de superar o contagio pelo vírus, muitas pessoas têm buscado uma atividade física que auxilie na recuperação e no fortalecimento muscular.

Neste caso, o pilates pode ser um grande aliado para ajudar na retomada da qualidade de vida como um todo, inclusive. Em alguns casos, ele já funciona ainda dentro do hospital.

Ao Terra, o empresário Jackson Andrade, que esteve com a doença perdeu 70% da capacidade pulmonar quando estava internado, fez uso da técnica da respiração de Pilates on-line com uma profissional, o que resultou em uma melhora bem mais rápida. "No primeiro dia internado, já iniciei os exercícios, a cada movimento, era uma crise de tosse. Na semana seguinte, já consegui fazer uma sequência inteira e, daí para frente, a cada dia, só melhoras", disse ele ao portal.

De acordo com a profissional de educação física, Malu Ramos, o pilates pode oferecer uma atenção especial para movimentos que exercitam a musculatura dos órgãos envolvidos na respiração, que são os mais atingidos pelo novo coronavírus, além de uma maior consciência corporal oferecida pelo método.

"Apesar de ter como características mais conhecidas a evolução do condicionamento físico e da flexibilidade, o criador do pilates, Joseph Pilates, estabeleceu como objetivos principais desta modalidade o trabalho para fortalecimento do sistema respiratório, que fica muito comprometido após o contato do paciente com o novo coronavírus", inicia Malu.

"Há exercícios para ativar a região do diafragma, visando a liberação do pulmão e a fluidez da respiração, que são fundamentais neste momento após o contagio da doença. Além disso, o treinamento da concentração do aluno durante a sessão também influencia na restauração das suas capacidades cognitivas" Malu Ramos - Professora de Ed. Física

MAIS SAÚDE

O exercício físico em si já é um dos fortes agentes na recuperação e fortalecimento do sistema imunológico. No caso do pilates, o objetivo principal na recuperação da Covid-19 é no sentido do pleno restabelecimento da capacidade respiratória, além de proporcionar a atividade física para a retomada do fortalecimento muscular e cardiovascular.

“O Pilates, quando praticado de maneira moderada, estimula as células imunes e proporcionam uma elevação na concentração de leucócitos que circulam nos vasos sanguíneos. Eles permanecem circulando com intensidade de 30 a 120 minutos após o exercício e podem permanecer nesse estado até 24h após a prática”, destaca Malu Ramos.

BENEFÍCIOS DO PILATES