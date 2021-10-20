Descubra 5 chás perfeitos para a sua saúde

O chá é um aliado na hora de acalmar o corpo e a mente. Mas a bebida também pode ser perfeita para quem busca manter a saúde e as defesas do organismo em dia. "Hábito milenar, a infusão de folhas que pode ser ingerida quente ou fria já é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água, e tem propriedades cada vez mais estudadas pela ciência", conta Michel Bitencourt, CEO da Tea Shop no Brasil.
Ele explica que chás são as preparações feitas a partir da planta Camellia sinensis, rica em substâncias antioxidantes como os polifenóis, que atuam na prevenção da hipertensão, diabetes e de problemas cardiovasculares. Estão nessa categoria o chá verde, o branco, o preto, o vermelho, o azul e o matcha. "Infusões extraídas de outras ervas, especiarias, flores ou frutas, embora não sejam chamadas tecnicamente de chá, também apresentam benefícios", diz.
Uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que a L-teanina, substância presente no chá, alcança um efeito positivo no fortalecimento do sistema imunológico contra possíveis ataques virais ou bacteriológicos. "Outro composto do chá verde chamado EGCG aumenta o número de células reguladoras que estimulam a atividade imunológica. Além disso, um estudo do National Agriculture and Food Research Organization, do Japão, mostrou que os compostos do chá verde têm efeitos para amenizar os sintomas da rinite e problemas respiratórios", diz Michel Bitencourt.
"A lista de vitaminas dos chás é extensa e depende dos componentes de cada mescla, mas uma coisa é certa: uma xícara é uma fonte riquíssima delas"
NÍVEL DE BEM-ESTAR
A sommelier de chá Dani Mendes conta que muitas plantas são ricas em substâncias essenciais para nossa saúde, como aminoácidos, antioxidantes, catequinas, flavonoides, vitaminas e sais minerais que atuam auxiliando no combate de várias doenças. "No caso da Camellia sinensis, ela combate doenças cardiovasculares, reduz o colesterol, é anti-inflamatória, controla a glicemia e aumenta a imunidade", diz.
Ela explica ainda que a L-theanina encontrada na Camellia sinensis age diretamente na redução do estresse, da depressão e da ansiedade, aumentando o nível de bem-estar, pois age diretamente no cérebro através de neurotransmissores, aumentando o nível de serotonina. Os profissionais listaram 5 chás perfeitos para a sua saúde. Confira.
5 CHÁS PERFEITOS PARA A SAÚDE
Rooibos Vanilla (infusão)
É um aliado essencial no reforço do sistema imunológico e na promoção do bem-estar. Ajuda a manter a mente ativa sendo perfeito para desfrutar em qualquer altura do dia. Entre seus benefícios destacam-se a sua capacidade de acalmar o sistema nervoso e digestivo, reduzindo a fadiga e favorecendo a diurese, além de seu alto teor em antioxidantes.
Ele previne tumores e envelhecimento devido alto índice de antioxidantes. E possui quase todos os benefícios do chá-verde.
Ele ajuda a combater a pressão arterial. Os chás principalmente feitos de brotos aumentam o metabolismo devido ao alto índice de cafeína. A bebida também pode prevenir o câncer de próstata e de estômago devido alto índice de antioxidantes.
Mistura de alecrim com elementos cítricos, proporciona um contraste na boca que faz lembrar os sabores do Mediterrâneo. A originalidade dos componentes reside na presença do alecrim de origem espanhola, ingrediente que confere à infusão uma propriedade digestiva e anti-inflamatória. Além disso, contém melissa, apreciada por ajudar a conciliar o sono.
Original da África do Sul, o Rooibos é rico em minerais e vitaminas e perfeito para tomar a qualquer hora do dia, já que não contém teína. Nesta mescla de sabor doce e intenso, o Rooibos forma um conjunto harmônico com pedacinhos de baunilha, conferindo um aroma rico e caramelado. A baunilha acentua as propriedades digestivas do Rooibos.