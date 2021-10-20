Descubra 5 chás perfeitos para a sua saúde

A bebida é ideal para quem busca manter a saúde e as defesas do organismo em dia Crédito: Divulgação/ Pegorer Estúdio

O chá é um aliado na hora de acalmar o corpo e a mente. Mas a bebida também pode ser perfeita para quem busca manter a saúde e as defesas do organismo em dia. "Hábito milenar, a infusão de folhas que pode ser ingerida quente ou fria já é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água, e tem propriedades cada vez mais estudadas pela ciência", conta Michel Bitencourt, CEO da Tea Shop no Brasil.

Ele explica que chás são as preparações feitas a partir da planta Camellia sinensis, rica em substâncias antioxidantes como os polifenóis, que atuam na prevenção da hipertensão, diabetes e de problemas cardiovasculares. Estão nessa categoria o chá verde, o branco, o preto, o vermelho, o azul e o matcha. "Infusões extraídas de outras ervas, especiarias, flores ou frutas, embora não sejam chamadas tecnicamente de chá, também apresentam benefícios", diz.

Uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que a L-teanina, substância presente no chá, alcança um efeito positivo no fortalecimento do sistema imunológico contra possíveis ataques virais ou bacteriológicos. "Outro composto do chá verde chamado EGCG aumenta o número de células reguladoras que estimulam a atividade imunológica. Além disso, um estudo do National Agriculture and Food Research Organization, do Japão, mostrou que os compostos do chá verde têm efeitos para amenizar os sintomas da rinite e problemas respiratórios", diz Michel Bitencourt.

"A lista de vitaminas dos chás é extensa e depende dos componentes de cada mescla, mas uma coisa é certa: uma xícara é uma fonte riquíssima delas" Michel Bitencourt - Sommelier de chá

NÍVEL DE BEM-ESTAR

A sommelier de chá Dani Mendes conta que muitas plantas são ricas em substâncias essenciais para nossa saúde, como aminoácidos, antioxidantes, catequinas, flavonoides, vitaminas e sais minerais que atuam auxiliando no combate de várias doenças. "No caso da Camellia sinensis, ela combate doenças cardiovasculares, reduz o colesterol, é anti-inflamatória, controla a glicemia e aumenta a imunidade", diz.

A bebida é ideal para quem busca manter a saúde e as defesas do organismo em dia Crédito: Divulgação/ Pegorer Estúdio

Ela explica ainda que a L-theanina encontrada na Camellia sinensis age diretamente na redução do estresse, da depressão e da ansiedade, aumentando o nível de bem-estar, pois age diretamente no cérebro através de neurotransmissores, aumentando o nível de serotonina. Os profissionais listaram 5 chás perfeitos para a sua saúde. Confira.

5 CHÁS PERFEITOS PARA A SAÚDE