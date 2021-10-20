Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Muitos benefícios

Descubra 5 chás perfeitos para a sua saúde

Substância presente na bebida, como a L-teanina, alcança um efeito positivo no fortalecimento do sistema imunológico contra possíveis ataques virais ou bacteriológicos

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 19:22

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

20 out 2021 às 19:22
Chás são bons para saúde
A bebida é ideal para quem busca manter a saúde e as defesas do organismo em dia Crédito: Divulgação/ Pegorer Estúdio
O chá é um aliado na hora de acalmar o corpo e a mente. Mas a bebida também pode ser perfeita para quem busca manter a saúde e as defesas do organismo em dia. "Hábito milenar, a infusão de folhas que pode ser ingerida quente ou fria já é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água, e tem propriedades cada vez mais estudadas pela ciência", conta Michel Bitencourt, CEO da Tea Shop no Brasil. 
Ele explica que chás são as preparações feitas a partir da planta Camellia sinensis, rica em substâncias antioxidantes como os polifenóis, que atuam na prevenção da hipertensão, diabetes e de problemas cardiovasculares. Estão nessa categoria o chá verde, o branco, o preto, o vermelho, o azul e o matcha. "Infusões extraídas de outras ervas, especiarias, flores ou frutas, embora não sejam chamadas tecnicamente de chá, também apresentam benefícios", diz.

Veja Também

5 alimentos que melhoram a qualidade do sono

Uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que a L-teanina, substância presente no chá, alcança um efeito positivo no fortalecimento do sistema imunológico contra possíveis ataques virais ou bacteriológicos. "Outro composto do chá verde chamado EGCG aumenta o número de células reguladoras que estimulam a atividade imunológica. Além disso, um estudo do National Agriculture and Food Research Organization, do Japão, mostrou que os compostos do chá verde têm efeitos para amenizar os sintomas da rinite e problemas respiratórios", diz Michel Bitencourt. 
"A lista de vitaminas dos chás é extensa e depende dos componentes de cada mescla, mas uma coisa é certa: uma xícara é uma fonte riquíssima delas"
Michel Bitencourt - Sommelier de chá

NÍVEL DE BEM-ESTAR

A sommelier de chá Dani Mendes conta que muitas plantas são ricas em substâncias essenciais para nossa saúde, como aminoácidos, antioxidantes, catequinas, flavonoides, vitaminas e sais minerais que atuam auxiliando no combate de várias doenças. "No caso da Camellia sinensis, ela combate doenças cardiovasculares, reduz o colesterol, é anti-inflamatória, controla a glicemia e aumenta a imunidade", diz. 
Chás são bons para saúde
A bebida é ideal para quem busca manter a saúde e as defesas do organismo em dia Crédito: Divulgação/ Pegorer Estúdio
Ela explica ainda que a L-theanina encontrada na Camellia sinensis age diretamente na redução do estresse, da depressão e da  ansiedade, aumentando o nível de bem-estar, pois age diretamente no cérebro através de neurotransmissores, aumentando o nível de serotonina. Os profissionais listaram 5 chás perfeitos para a sua saúde. Confira. 

5 CHÁS PERFEITOS PARA A SAÚDE

Rooibos Vanilla (infusão)

É um aliado essencial no reforço do sistema imunológico e na promoção do bem-estar. Ajuda a manter a mente ativa sendo perfeito para desfrutar em qualquer altura do dia. Entre seus benefícios destacam-se a sua capacidade de acalmar o sistema nervoso e digestivo, reduzindo a fadiga e favorecendo a diurese, além de seu alto teor em antioxidantes.
Ele previne tumores e envelhecimento devido alto índice de antioxidantes. E possui quase todos os benefícios do chá-verde.
Ele ajuda a combater a pressão arterial. Os chás principalmente feitos de brotos aumentam o metabolismo devido ao alto índice de cafeína. A bebida também pode prevenir o câncer de próstata e de estômago devido alto índice de antioxidantes.
Mistura de alecrim com elementos cítricos, proporciona um contraste na boca que faz lembrar os sabores do Mediterrâneo. A originalidade dos componentes reside na presença do alecrim de origem espanhola, ingrediente que confere à infusão uma propriedade digestiva e anti-inflamatória. Além disso, contém melissa, apreciada por ajudar a conciliar o sono.
Original da África do Sul, o Rooibos é rico em minerais e vitaminas e perfeito para tomar a qualquer hora do dia, já que não contém teína. Nesta mescla de sabor doce e intenso, o Rooibos forma um conjunto harmônico com pedacinhos de baunilha, conferindo um aroma rico e caramelado. A baunilha acentua as propriedades digestivas do Rooibos.

Veja Também

Veja como a vitamina C pode prevenir o envelhecimento da pele

Sandália pescador: saiba como aderir ao modelo hit do verão

Pele firme: saiba como evitar o envelhecimento precoce do colo e pescoço

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo
Jogadores comemoram gol de Paquetá em Flamengo x Independiente Medellín
Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores
Raniele, jogador do Corinthians
Corinthians derrota Santa Fe e segue 100% na Copa Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados