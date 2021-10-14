5 alimentos que melhoram a qualidade do sono

Os alimentos que colocamos na salada ajudam a saciar a fome e facilitam a digestão Crédito: Timolina/ Freepik

Dormir bem é fundamental e traz inúmeros benefícios para saúde. E a alimentação correta faz parte do processo , já que alguns alimentos como a banana, a aveia e os grãos melhoram a qualidade do sono.

Estudo publicado pelo periódico científico Journal of Pineal Research diz que melhorar a qualidade do sono pode potencializar os efeitos de uma rotina saudável. A pesquisa indicou que a deficiência de melatonina - hormônio produzido pelo corpo para regular o sono - pode diminuir o metabolismo, gerar resistência à insulina e aumentar o apetite. Fatores que contribuem diretamente para o acúmulo de gordura corporal.

Outra pesquisa publicada pela revista científica Annals of Internal Medicine, em 2004, por exemplo, já apontava que apenas duas noites mal dormidas eram suficientes para aumentarem os níveis de ghrelina - hormônio que causa fome - e diminuírem a presença de leptina - substância que diminui o apetite.

A médica nutróloga Marcella Garcez, da Associação Brasileira de Nutrologia, explica que inúmeros estudos relacionas a má qualidade do sono estão relacionados a fatores que favorecem o desenvolvimento e a manutenção da obesidade. "A curta duração do sono e outros aspectos dos maus hábitos de sono estão crescendo em prevalência na sociedade moderna, tanto em crianças quanto em adultos. As evidências científicas estabelecem que a curta duração do sono e outras dimensões do sono de má qualidade estão associadas à obesidade e parecem prever o risco de obesidade e a taxa de ganho de peso longitudinalmente".

No combo da saúde não basta apenas dormir bem. Além de boas noites de descanso, é preciso praticar atividades físicas e ter uma alimentação balanceada. "Para emagrecer, em primeiro lugar é necessário fazer mudanças no hábito alimentar e para que o emagrecimento seja efetivo e duradouro, o ideal é associar a prática de atividade física frequente e boa rotina de sono, além de estratégias para o manejo do estresse", diz a médica nutróloga.

FOME E SACIEDADE

A médica Jessica Polese, especialista em Medicina do Sono, conta que uma noite mal dormida faz com que o cérebro entenda que a pessoa precisa de energia, devido à hormônios responsáveis pela fome e saciedade, a grelina e a leptina. "A grelina induz o apetite e a leptina reduz a vontade de comer. Com o sono alterado a leptina tem seu funcionamento alterado e o estímulo para comer aumenta".

Além disso, a melatonina é responsável pela programação do nosso corpo na hora de dormir, aumentando o sono e diminuindo a fome, além de reduzir a pressão arterial, promovendo todas as mudanças necessárias para o período de descanso. "Quando não há este repouso, o corpo não consegue entender se é dia ou noite, então é mantida a fisiologia do dia, o que provoca fome e ingestão de alimentos, que podem ocasionar o ganho de peso", ressalta Jéssica.

A endocrinologista Gisele Lorenzoni conta que comer alimentos calóricos e consumir bebidas alcoólicas são os principais erros que as pessoas cometem na alimentação noturna. "O certo é fazer uma refeição leve, rica em fibras, optar por saladas, frutas, para se preparar para uma boa noite de sono, em que o organismo vai funcionar melhor com a alimentação mais leve, e ainda não altera a secreção dos hormônios que são importantes para o metabolismo".

A endocrinologista Gisele Lorenzoni fala sobre os alimentos ideais para uma boa noite de sono Crédito: Divulgação/ Criar Comunicação

"Não existe uma regra de horários. Para a última refeição, o recomendado é para ser mais cedo possível, umas duas horas antes de dormir, para ter uma boa digestão e uma noite mais tranquila" Gisele Lorenzoni - Endocrinologista

A médica Marcella Garcez explica que os erros da alimentação noturna são as grandes refeições carregadas de alimentos gordurosos e hipercalóricos, como as carnes vermelhas ou processadas, pratos com queijos gordurosos e frituras. "Grandes quantidades de líquidos, particularmente os gaseificados junto a essa refeição, tendem a interferir na noite de sono. Outro cuidado importante envolve o consumo de compostos estimulantes, como a cafeína presente no café, chá-verde, refrigerantes e chocolate", diz.

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