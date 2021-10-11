20 lançamentos de beleza para atualizar a rotina de skincare em outubro

Linha Natural Hidrat, da Coala Beauty

É um creme de uso diário que oferece uma combinação única de seis extratos botânicos: castanha da Índia, escina, centella asiática, meliloto, semente de uva e rusco, desenvolvido no Brasil e testado em mulheres brasileiras. Ele proporciona alívio do desconforto e sensação de peso e cansaço nas pernas e pés. O creme é rapidamente absorvido e hidrata sem deixar a sensação de pele pegajosa, sendo adequado, inclusive, para a colocação de meias de compressão e de outras peças de roupas após a aplicação.

O lançamento é um sérum facial ultraleve noturno, indicado para todos os tipos de pele, com alta concentração para renovação e rejuvenescimento da pele. Possui uma tríade exclusiva de potentes ativos rejuvenescedores: Ácido Glicólico, Retinol Nanoencapsulado e Ácido Hialurônico associado a Silício Orgânico que juntos promovem redução de linhas finas e rugas de expressão, aumento da renovação celular, estímulo da produção de colágeno e elastina, hidratação e melhora da textura da pele.

Uma pele protegida, suave, luminosa e saudável. É isso que promete o lançamento da linha Drops of Youth. Tendo como ingrediente principal a planta Edelweiss, encontrada em situações extremas de frio nos Alpes europeus, este Mist ajuda a proteger a pele dos radicais livres, bloqueando as partículas finas de poeira que podem obstruir os poros e causar danos à pele, mantendo também a hidratação em dia. Isso acontece porque o princípio ativo tem um poderoso efeito antioxidante natural, com metabólitos naturais que protegem contra a radiação ultravioleta do sol, estimulando a regeneração celular e a elasticidade.

A marca lança seis novos produtos focando em limpeza pré e pós maquiagem, com lançamento de sabonetes líquidos e novas máscaras faciais que combinam o poder da tecnologia com os ingredientes naturais e texturas mais leves, ideais para a pele brasileira. Destaque para o Demaquilante em Gel que remove toda a maquiagem em uma única aplicação. Sua textura inovadora, não necessita de enxágue após o uso. Seca rapidamente no rosto após a aplicação, sem deixar resíduo do demaquilante à pele.

A marca traz uma dupla inovadora para o mercado, a linha Healthy Hygiene, que conta com produtos especializados para o cuidado com a pele das mãos. A linha é composta por Sabonete Líquido Antisséptico e o Creme Protetor para as Mãos, desenvolvido para uso diário e frequente, mantendo a pele das mãos hidratadas. Sua fórmula consegue restaurar a barreira protetora da pele, reduzindo o ressecamento e irritação com resultados visíveis em uma semana.

Desenvolvido exclusivamente para oferecer ao consumidor brasileiro uma opção de lanche prático e saudável, o produto promete atrair os amantes da fruta, conhecida por ser rica em antioxidantes. Com fórmula clean label (sem corante, aromatizante, edulcorante e conservante), o lançamento traz uma mistura da polpa de açaí orgânico liofilizado – processo de desidratação de alta tecnologia a frio e baixa pressão que preserva os nutrientes – e whey protein. Outro diferencial é o envase do pó, realizado em atmosfera modificada, que reduz o contato do alimento com o oxigênio, preservando suas propriedades nutricionais e sensoriais.

A novidade foca no cuidado reparador com ativo pós-biótico de última geração que repara, protege e acalma a pele, além de reequilibrar o microbioma cutâneo. É elaborado com ativos inovadores, como C+ Restore, primeiro ingrediente ativo pós-biótico reparador e patenteado pela Pierre Fabre, Sais de Zinco que limitam o risco de proliferação bacteriana e Água Termal Avène com ações antioxidante, calmante, anti-irritante. Sua fórmula acalma a pele sensibilizada, além de ser indicado para áreas ressecadas, queimaduras solares e leves, regiões tatuadas e prevenção de assaduras.

Com Niacinamida, Alantoína e Manteiga de Abacate, o produto foi desenvolvido para prevenir e tratar assaduras, diminuindo assim o atrito entre as pernas, dobras de pele e o atrito de alguns tecidos. O produto hidrata com acabamento sequinho, tem alto rendimento, recupera a pele sensibilizada, não deixa resíduos esbranquiçados, não transfere nem mancha roupas e é confortável para o uso diário.

Um spray sofisticado de aplicação fácil com fórmula termoativada, a novidade consegue transformar os cabelos danificados e recuperar o brilho natural das madeixas. Esse novo aliado dos fios inova com a Fiber Sealing Technology, que cria um escudo em torno do fio para promover uma nutrição intensa e selar as cutículas. O resultado são cabelos mais fáceis de modelar, com as cutículas alinhadas, fragrância suave e hidratados na medida certa, sem ficarem pesados com aquela sensação residual de produto.

A novidade chega com ação 3 em 1: dá cor, hidrata e protege os lábios. Com textura cremosa e brilho suave, possui alta pigmentação com efeito natural. E chegam nas mesmas 3 cores dos famosos Lip Tints: Frozen de Melancia, Margarita de Morango e Batida de Amora, além de trazerem também os deliciosos cheirinhos das frutas. Sua fórmula contém um superblend hidratante e antioxidante, enriquecida por óleo de mamona, cera de candelila e vitamina E, que criam um filme protetor nos lábios e impedem a perda d’água, retendo a hidratação na pele.

A nova fragrância masculina nasce da união entre o artesanato de luxo e inovadora tecnologia e criada a partir de um processo criativo de ponta, para fazer você se sentir energizado, confiante e sexy. É uma fragrância nascida do encontro ousado de um lampejo energizante de limão verde e vetiver e a atração de uma irresistível cremosa lavanda e baunilha amadeirada. Uma overdose de sensações duradouras de bem-estar. O perfume é feito na França, a partir de ingredientes de origem responsável e ética, como lavanda orgânica absoluta, limão italiano e vetiver do Haiti.

A solução, que possui 2% de ácido salicílico, xilitol, tea tree e complexo pré e pós-biótico, ajuda a desobstruir os poros, evitando a formação da acne e reduzindo a oleosidade. Outro diferencial da fórmula são os ingredientes que contribuem para redução da aparência dos poros e diminuição da formação de cravos e espinhas. Indicado para peles mistas, oleosas e acneicas, o Ácido Salicílico não necessita enxágue e oferece propriedades esfoliantes, queratolíticas, anti-inflamatórias, antimicrobianas e reguladoras de oleosidade.

O lançamento conta com exclusiva tecnologia verde "solartechbio" de fotoproteção físico, mineral e vegetal. Livre de toxinas e aditivos químicos, como: parabenos, talco, perfume sintético, paba, benzofenoma, oxibenxona, óleo mineral e derivados de silicone, o produto é dermatologicamente testado e hipoalergênico, sendo ideal para proteger a pele sensível e delicada das crianças.

O novo gel facial multifuncional de alta tecnologia possui a exclusiva combinação de dois tipos de ácido hialurônico na composição: Sodium Hyaluronate - que atua como uma barreira natural para evitar a perda de água e Hydrolyzed Hyaluronic Acid com alto poder hidratante e umectante que penetra na pele, ultrapassando o estrato córneo para agir nas camadas mais profundas e prevenir as linhas de expressão e o envelhecimento precoce. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive mistas e oleosas, o lançamento possui FPS 50 que protege contra os raios UVA e UVB. Sua formulação também contém vitamina C que age em sinergia com o ácido hialurônico para combater os radicais livres e estimular a regeneração celular e hidratar de dentro para fora desde a primeira aplicação.

Recém-chegado ao país com a poderosa nanotecnologia alemã, o produto é apresentado em sachês em dosagens únicas, contendo o poderoso ácido málico, de alta propriedade de nutrição, e o único no mundo com pH 9. Essa combinação exclusiva de atributos faz com que o produto apresente resultados incomparáveis tanto na utilização por profissionais em salões de beleza como em uso doméstico. Sua aplicação repara as ligações moleculares perdidas tanto em processos químicos e de calor (coloração, alisamento, secador, chapinha) como em processos naturais de exposição ao sol, à praia e à piscina. O pH Plex é composto por três passos: protect, repair e stabilize.

O creme hidratante em gel possui mecanismo de ação multifuncional para tratamento da área dos olhos, já que pode promover redução instantânea de bolsas através de sua ação drenante e conferir efeito tensor, preenchedor e lifting imediato para combater linhas e flacidez que surgem na região, além de auxiliar no clareamento de olheiras. O produto tem Exopolissacarídeo Marinho em sua composição, que age estimulando a síntese de colágeno e elastina na pele, assim aumentando a firmeza cutânea e promovendo preenchimento de rugas.

Impala e Barbie lançam uma vibrante coleção de esmaltes infantis e produtos de maquiagem formulados especialmente para crianças. Inspirada na temática Barbie Extra, linha de bonecas diversas, a novidade tem como propósito encorajar as crianças a serem tudo o que quiserem ser. O lançamento traz seis cores de esmaltes, desenvolvidos especialmente para maiores de cinco anos, têm sua fórmula à base de água, proporcionando fácil remoção com água e sabonete, sem a necessidade de removedores como acetona.

Indicada para cabelos finos, com perda de densidade e problemas de queda, a novidade tem Niacinamida na fórmula e estimula o crescimento de fios saudáveis e mais encorpados, além de fortalecê-los, prevenindo sua quebra. O lançamento conta com shampoo, acidificante, máscara e tônico noturno, que proporcionam um tratamento completo e eficaz. A máscara possui fórmula rica em nutrientes que tratam desde a raiz e estimulam o crescimento de fios mais fortes, encorpados e saudáveis. Em cabelos muito danificados, secos e porosos, ela pode ser usada em pequena quantidade como creme para pentear, não necessitando de enxágue.

Ideal para delineados e esfumados, o lançamento é de fácil aplicação, já que possui textura macia e aveludada - facilitando o deslize nas pálpebras -, e dispensa o uso de apontadores, o que garante uma ponta fina e mais precisa. A novidade, que acompanha a tendência de traços gráficos nos olhos, possibilita diversificar entre formas geométricas e criar looks com mais personalidade.