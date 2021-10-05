Novidades da moda: coleções de verão, roupas para crianças e tênis ecológico

A coleção de verão da Renner traz modelagens descontraídas com caimentos leves e esvoaçantes Crédito: Divulgação/ Ollga.co

O mês começa com a Amaro anunciando a expansão de sua atuação para mais um segmento, dessa vez com foco no público infantil. Na parte de moda, as coleções estarão disponíveis para faixa etária que abrange de recém-nascidos a crianças de 8 anos, indo até o tamanho 12. "A nossa primeira coleção dá o tom de como a marca conceituou sua linha infantil. Pensamos em lookinhos super confortáveis e criativos que incentivam as crianças a serem crianças sem que a mãe, consumidora da marca, abra mão do estilo que ela ama e encontra na Amaro", conta Vanessa Bello, Head de Fashion da marca.

As marcas também apresentam suas coleções de verão 2022. A Renner, em um desfile virtual, lançou a sua primavera dos sonhos. Na coleção, a moda praia incorpora as tendências com estampas que enfatizam o laranja, assim como cores mais quentes, o verde em folhagens tropicais e nuances de azul.

“O conceito dos sonhos – com as possibilidades que eles nos trazem – foi a grande inspiração para a construção da virada da coleção. Experiência imaginária onde tudo pode acontecer, o sonho também é espaço para criação e renovação. A nova coleção traz modelagens, cores e estampas com essa mensagem mais suave e otimista”, conta Fernanda Feijó, diretora de Estilo da marca.

A Reserva também mostra a sua coleção para a estação, apostando em tecidos leves, cores e estampas de bananal e cajueiro. Confira as novidades da semana no universo da moda.

O VERÃO DA RENNER

A Renner apresenta a sua coleção de verão intitulada de Primavera dos Sonhos Crédito: Divulgação/ Ollga.co

A Renner apresenta a sua coleção de verão intitulada de Primavera dos Sonhos. Entre os destaques da coleção feminina estão as modelagens descontraídas com caimentos leves e esvoaçantes. Anunciando a chegada do verão, estampas orgânicas e inspiradas pela botânica são a aposta. O tradicional vichy também ressurge de diversas formas e em versão maxi. Entre as matérias-primas e texturas estão tricolines (lisos, bordados ou estampados), linho, laise, jacquard, além de crochê, tricô e broderie, que resgatam o aspecto artesanal da coleção com grande estilo.

Já para o masculino, as peças chegam com uma base forte de naturais, linhos e texturas. O comfy segue em alta, assim como os conjuntos e a mistura de básicos com texturas. Nas composições, destaque para texturas rústicas, mini estampas, conjuntos de moletom e camisaria estampada em linho.

NOVIDADE PARA ELES

A nova linha conta com diversos modelos de calçados e bolsas, todos com "pegada" urbana Crédito: Divulgação

A Uncle K lança, pela primeira vez, uma coleção para os homens. A nova linha, batizada The Uncle K Walker Project, conta com diversos modelos de calçados e bolsas, todos com "pegada" urbana. A marca mantém uma grande preocupação com a mobilidade nos grandes centros e, por isso, aposta em peças com desenho diferenciado, para todos os momentos do dia - sem abrir mão do conforto.

A iconografia da coleção masculina conta com um boneco gravado nos sapatos, que ganhou o nome de "open mind", ou mente aberta, em português. Ele representa um nômade urbano se locomovendo pelas cidades, inspirado no boneco dos semáforos de Berlin, porém, na versão brasileira, com pernas mais longas e fones de ouvido, para escutar um som enquanto se movimenta.

PARA OS PEQUENOS

A nova categoria contemplará itens de moda, casa e cuidados para meninas e meninos de 0 a 8 anos Crédito: Divulgação

A Amaro acaba de expandir sua atuação para mais um segmento, dessa vez com foco no público infantil. A nova categoria, chamada Kids, contemplará itens de moda, casa e cuidados para meninas e meninos de 0 a 8 anos. Para o lançamento, a marca traz a "Imagination Explorer", coleção inspirada no mundo e na imaginação das crianças, onde tudo é possível. Os destaques ficam para as estampas de animais híbridos (ElefantePorco e TigreLeão, por exemplo), nuvens em formato de animais, maritacas radicais andando de skate, dentre outras fofurices. A linha trará, ainda, estampas inspiradas em desenhos de filhos de colaboradores da Amaro e releituras das estampas mais icônicas da marca. Também estarão disponíveis peças de roupas para serem combinadas entre mães, filhos e filhas.

OUTUBRO ROSA

A coleção traz ainda camisetas com frases de autoestima, amor-próprio e sororidade Crédito: Divulgação

A Marisa tem o combate ao câncer de mama como uma de suas principais causas e, durante todo o ano, promove ações em prol do enfrentamento à doença. Entre as iniciativas está a parceria com o Instituto Protea, que proporciona tratamento de câncer de mama para mulheres de baixa renda. Neste ano, parte das vendas de todo o setor feminino da Marisa durante o Dia Rosa, que acontece em 23 de outubro, será revertida em doação para a instituição. A marca também vai doar ao Protea 500 unidades de seus produtos especializados para mulheres mastectomizadas.

Juntamente com o Sutiã do Recomeço, criado em parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia e lançado em 2018, serão ofertados novos modelos de sutiã e novidades como maiô e top. Além dos produtos possuírem todos os atributos necessários que uma mulher mastectomizada precisa, eles também contam com um design especial, moderno e feminino. A coleção traz ainda camisetas com frases de autoestima, amor-próprio e sororidade.

CHEIO DE ESTILO

A collab traz peças que fazem parte do DNA de ambas as marcas, como camisetas, shorts, calças, jaquetas e camisas Crédito: Divulgação/ Press Pass

A Oakley, em parceria com a marca de streetwear Surreal São Paulo, faz o lançamento de sua primeira colaboração da sua linha sportswear chamada "Perception of Love". A collab traz peças que fazem parte do DNA de ambas as marcas, como camisetas, shorts, calças, jaquetas e camisas. Na paleta de cores, os tons de roxo, preto e branco predominam, mas toques divertidos como amarelo e rosa também fazem parte. As estampas trazem referências místicas, criadas pelo estudo do conceito e se materializando no visual.

Entre os acessórios, as meias que são hit na Surreal aparecem, com duas opções de tênis, um boné e uma bolsa - novidade para a marca brasileira. Para o logo, a Oakley segue com a versão Factory Pilot, que celebra o passado da marca com um visual vintage.

IMAGINÁRIO INFANTIL

A parceria traz itens coloridos, misturando estampas e personagens do verão 22 da marca carioca nos calçados da Melissa Crédito: Alesi Ditadi

A Mini Melissa lança uma nova coleção com a Fábula, para celebrar o Dia das Crianças. Inspirada no paraíso imaginário das crianças, o lançamento une três grandes pilares da marca em uma única linha de produtos: sustentabilidade, criatividade e liberdade. Seguindo o mote principal da marca de roupas de que “Brincar é urgente”, a parceria traz itens coloridos, misturando estampas e personagens do verão 22 da marca carioca nos calçados da Melissa, de maneira lúdica e divertida.

A coleção traz os clássicos da marca, dessa vez com bichinhos, flores, frutas, carinhas e um explosão de tons vibrantes. Já o pós-bagunça também ficará muito mais divertido com o Mini Melissa Color Time + Fábula, um organizador de brinquedos em três modelos diferentes para arrumar a farra das crianças.

MODA E ARTE

A paleta de cor transita entre os tons de rosa pastel, branco e azul-claro Crédito: Divulgação

A Arezzo apresenta sua nova coleção cápsula com a artista plástica Graziella Pinto. A collab faz parte do movimento "Mulheres Brasileiras", que celebra e apoia o trabalho feminino brasileiro, valorizando a criatividade feminina nacional e sua pluralidade de formas de se expressar. A coleção cápsula, desenvolvida em parceria com a artista plástica, traz referências ao trabalho desta, presentes em sandálias, tênis e bolsas com aplicações de esferas e estampas feitas com exclusividade.

A paleta de cor transita entre os tons de rosa pastel, branco e azul-claro. Estampas feitas especialmente pela artista para a coleção traduzem o espírito artsy em calçados clássicos, trazendo bossa ao look. Os tênis possuem detalhes de esferas, onipresentes no trabalho da artista. As bolsas vêm com alças crossbody e estampas feitas especialmente para a coleção. "Temos que usar a moda como algo que nos represente e nos traga confiança, sem sermos vítimas de padrões. A arte e a moda existem para romper barreiras e abrir portas, devemos sempre nos conhecer para saber aquilo que realmente nos proporciona felicidade" diz Graziella.

VERÃO COM BOSSA

As peças remetem à cena tropical brasileira e aparecem em estampas de bananal e cajueiro Crédito: Divulgação

A Reserva apresenta o seu verão 22 com o conceito 'Calor Humano'. A coleção vem com muitas estampas e tecidos leves em versões de polos, camisas e bermudas. As peças remetem à cena tropical brasileira e aparecem em estampas de bananal e cajueiro. As bermudas, leves e coloridas, e as polos com uma extensa cartela de cores prometem encantar e colorir a estação mais quente do ano. O frescor das peças, aliado ao bom humor e leveza das cores e estampas fazem dessa coleção a cara dos brasileiros. A coleção promete abrir a temporada de verão em grande estilo, resgatando o sentimento de camaradagem, o calor humano e a beleza das músicas brasileiras.

40 ANOS DE HISTÓRIA

Os produtos carregam atributos como solas de EVA biodegradáveis, palmilhas de biolátex, cadarços, lonas e borrachas reciclados Crédito: Divulgação/ Multifato

A Mr. Cat celebra seus 40 anos de história com duas edições especiais: uma traz de volta os sapatos-ícones das quatro décadas e a outra olha para a frente com uma linha sustentável, 100% feita a partir de materiais reciclados. O clássico saquinho amarelo, que virou marca registrada da marca, agora vai levar por aí o Project 81, como foi batizada a coleção de aniversário produzida com matéria-prima de reuso. Os produtos carregam atributos como solas de EVA biodegradáveis, palmilhas de biolátex, cadarços, lonas e borrachas reciclados. Na coleção masculina, os calçados são versáteis, com design contemporâneo e um olhar mais tech dado pelo diretor criativo, o estilista Maxime Perelmuter. Na feminina, tênis com ares esportivos em kit de fio pet e até uma nova versão da espadrille best-seller, em que a juta de fibra vegetal entra no lugar do solado de cordas.

MADE IN BRAZIL

As peças representam a diversidade cultural e de expressões artísticas brasileiras. Crédito: Divulgação

Exaltando o Brazilian Soul com orgulho e respeito pelo país e suas riquezas naturais, a Osklen apresenta a Made In Brazil, uma coleção cápsula atemporal produzida com matérias-primas de origem totalmente nacional. Tote bag, um chapéu, duas T-shirts, uma sleeveless e dois tênis de lona Eco compõem a coleção, que nasce com o propósito de valorizar principalmente pequenos produtores locais, em peças genderless, que representam a diversidade cultural e de expressões artísticas brasileiras.

Priorizar insumos e manejo com origens diferentes foi o ponto inicial desta linha. Seguindo essa premissa, cada peça da coleção carrega sua própria trajetória, passando por diversas regiões brasileiras. O intuito é enaltecer todo o caminho percorrido em cada etapa da produção e valorizar solos, histórias e mãos que materializam as peças.

PÉS COM ESTILO

Lançado com estampas temáticas, as sandálias vão estar disponíveis em três modelos, que vão do número 34 até o 45 Crédito: Divulgação/ Press Pass

Flakes Power, ou João Sampaio, um dos criadores de conteúdo mais conhecidos do Brasil, anuncia em parceria com a Kenner sua nova coleção de sandálias. Lançado com estampas temáticas, as sandálias vão estar disponíveis em três modelos, que vão do número 34 até o 45. "Estamos vivendo um verdadeiro sonho, poder contar com a parceria de uma empresa desse porte e história como a Kenner mostra que estamos fazendo nosso trabalho com maestria. É gratificante poder oferecer para o meu público produtos de qualidade premium e que são a minha cara", diz Flakes.

EDIÇÃO LIMITADA

Produzido com componentes reciclados e renováveis, o produto conta com materiais como o EVA Verde, que é produzido a partir da cana-de-açúcar Crédito: Xico Buny

A Olympikus apresenta o Corre1 Eco, versão ecológica do melhor tênis de corrida já fabricado pela marca. Criado em 2018 e lançado pela primeira vez em 2019 após diversas pesquisas e estudos de tendência com especialistas em corrida, o modelo foi desenvolvido por engenheiros, designers, mestres em biomecânica e atletas profissionais e amadores com tecnologia para proporcionar ainda mais performance na hora de correr. Feito por corredores brasileiros para corredores brasileiros.