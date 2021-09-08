Delineado colorido: 7 opções para apostar na maquiagem com toque descolado

O delineado colorido continua em alta e é uma super tendência para a primavera Crédito: Reprodução Pinterest

O delineado é um clássico da maquiagem e voltou a ser hit após a maquiadora Juliette Freire participar do 'BBB21'. Gatinho, geométrico, tradicional e agora colorido. As cores que ganham destaque nessa temporada. E os olhos, nesse período de pandemia, continuam em evidência por conta da máscara de proteção.

O traço não tem que ser preciso na make dos olhos. Vale brincar e abusar da criatividade. E as marcas de beleza investem em lançamentos para isso acontecer. A Ruby Rose, por exemplo, lança a coleção Game On, que traz seis cores de delineadores líquidos coloridos.

Analice Russo, maquiadora da marca, conta que os produtos são uma aposta versátil para quem busca um toque mais descontraído para as makes. "Uma tendência em maquiagem é a glossy, com a pele mais iluminada e um toque de cor, por exemplo, nos olhos. Essa é uma oportunidade para ousar em propostas mais elaboradas e, quem sabe, até deixar a rotina leve e colorida", diz.

O delineador colorido é tendência entre as fashionistas Crédito: Pinterest

A maquiadora Lorena Camilo, do Be.Spa Urbano, conta que o delineado colorido continua em alta e é uma super tendência para a primavera, podendo ser usado no dia a dia ou em eventos para deixar a maquiagem mais charmosa, descontraída e cool.

"Para quem não é tão ousada, pode começar a aderir à tendência com cores mais discretas como o marrom, roxo, azul ou verde-escuro. Comece fazendo um traço fino rente aos cílios superiores ou inferiores e puxe em direção ao final das sobrancelhas", explica.

Na hora da escolha, é importante levar em conta o estilo pessoal e, dessa forma, descobrir qual delineado tem mais a ver com você. A maquiadora conta que, entre os cuidados, o ideal é adaptar cores e tamanho do delineado de acordo com o estilo e compromissos do dia a dia. E, claro, bastante prática. "A perfeição vem com a prática. Faça o delineado de frente para o espelho de olhos abertos puxando o finalzinho em direção ao final das sobrancelhas", diz Lorena.

7 PRODUTOS PARA FAZER O DELINEADO COLORIDO

Uma seleção de delineadores coloridos para arrasar na make Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva