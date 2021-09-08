Delineado colorido: 7 opções para apostar na maquiagem com toque descolado

O delineado é um clássico da maquiagem e voltou a ser hit após a maquiadora Juliette Freire participar do 'BBB21'. Gatinho, geométrico, tradicional e agora colorido. As cores que ganham destaque nessa temporada. E os olhos, nesse período de pandemia, continuam em evidência por conta da máscara de proteção.
O traço não tem que ser preciso na make dos olhos. Vale brincar e abusar da criatividade. E as marcas de beleza investem em lançamentos para isso acontecer. A Ruby Rose, por exemplo, lança a coleção Game On, que traz seis cores de delineadores líquidos coloridos.
Analice Russo, maquiadora da marca, conta que os produtos são uma aposta versátil para quem busca um toque mais descontraído para as makes. "Uma tendência em maquiagem é a glossy, com a pele mais iluminada e um toque de cor, por exemplo, nos olhos. Essa é uma oportunidade para ousar em propostas mais elaboradas e, quem sabe, até deixar a rotina leve e colorida", diz.
A maquiadora Lorena Camilo, do Be.Spa Urbano, conta que o delineado colorido continua em alta e é uma super tendência para a primavera, podendo ser usado no dia a dia ou em eventos para deixar a maquiagem mais charmosa, descontraída e cool.
"Para quem não é tão ousada, pode começar a aderir à tendência com cores mais discretas como o marrom, roxo, azul ou verde-escuro. Comece fazendo um traço fino rente aos cílios superiores ou inferiores e puxe em direção ao final das sobrancelhas", explica.
Na hora da escolha, é importante levar em conta o estilo pessoal e, dessa forma, descobrir qual delineado tem mais a ver com você. A maquiadora conta que, entre os cuidados, o ideal é adaptar cores e tamanho do delineado de acordo com o estilo e compromissos do dia a dia. E, claro, bastante prática. "A perfeição vem com a prática. Faça o delineado de frente para o espelho de olhos abertos puxando o finalzinho em direção ao final das sobrancelhas", diz Lorena.
7 PRODUTOS PARA FAZER O DELINEADO COLORIDO
- Delineador Roxo Game On, da Ruby Rose. A novidade permite criar delineados gráficos, que trazem modernidade ao olhar, e base para sombras coloridas, acentuando a pigmentação e durabilidade.
- Delineador Rosa, da Frederika Make. Vibrante e altamente pigmentados, o delineador líquido colorido é perfeito para compor looks criativos. Com alta duração, o produto garante que o delineado se mantenha perfeito ao longo do dia.
- Caneta Delineadora 4 Colors Intense by Manu Gavassi, de O Boticário. Com textura macia que desliza facilmente e garante um traçado incrível, a caneta para olhos possui 4 cores pigmentadas para criar vários looks. A fórmula é à prova d’água.
- Delineador Líquido Verde Color Trend, da Avon. Contorna os olhos criando diferentes tipos de delineados com precisão. Sua fórmula promove cobertura total no traço além de não repuxar durante a aplicação.
- Delineador Líquido Metálico At Play, da Mary Kay. Disponível em dois tons (prata e cobre), o aplicador contribui para uma fácil aplicação e dá um toque metálico super divertido para o olhar.
- Rose GoldCaneta Delineadora de Olhos Rose Mariana Saad, na Océane. Possui uma ponta de fibra desenvolvida na Coréia do Sul, perfeita para aplicar produtos cintilantes com precisão, além de alta pigmentação.
- Delineador Para Olhos Matte Peel Off Vermelho Una, da Natura. O item conta com aplicador extrafino de fibra que garante aplicação precisa e suave com fórmula peel off, facilmente removível, como um adesivo. Tem acabamento matte.