20 lançamentos de beleza: esmaltes, cremes, maquiagens e protetor solar

Corretivo Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer, da Lancôme

A coleção foi cocriada em parceria com 13 profissionais da beleza que compartilham da mesma paixão: ser manicure. Com acabamento cremoso, a linha contempla diversas nuances e apresenta oito cores inéditas, com tonalidades tendência de nude, vermelho, cinza, azul, verde, amarelo, laranja e rosa. As parceiras também participaram da criação dos nomes dos vidrinhos, que fazem referência às clássicas expressões das clientes, como “Tô indecisa”, “Hoje tô básica” e “Escolhe você”, para exaltar as colegas da profissão.

O produto hidrata por 24 horas e ajuda a restaurar a barreira protetora ao redor dos olhos, além de acalmar a pele e suavizar a aparência de olheiras e bolsas. O produto traz em sua composição as três ceramidas e o ácido hialurônico, que restauram a barreira protetora da pele e ajudam a reter a hidratação natural. Também conta com o extrato botânico que minimiza o aparecimento de olheiras e bolsas, ajudando a iluminar toda a área do contorno dos olhos. É indicado para todos os tipos de pele e possui textura ultraleve.

O lançamento tem cobertura ultraleve, toque aveludado e cobertura natural. Ideal para peles mistas, oleosas e acneicas, ele controla a oleosidade da pele em 50% e por até 12h, disfarçando, de forma natural poros e imperfeições do rosto. Sua fórmula conta com Vitamina E e a exclusiva tecnologia Sym-Urban, que protege as células contra a poluição, com ação antioxidante, antienvelhecimento e reduz pigmentação provocada pela poluição. O lançamento conta, ainda, com um complexo antibrilho de efeito 3R na pele: regula a produção de sebo, reequilibra a microflora da pele e reduz inflamações.

Adepta ao conceito de beleza minimalista, a marca lança a primeira máscara hidratante personalizável, ou seja, sua fórmula será adaptada às características de cada cliente, como tipo de cabelo, espessura dos fios, necessidade de hidratação, localidade em que mora, hábitos de alimentação, entre outros parâmetros analisados pela marca para chegar à combinação ideal de ingredientes. Entre os ativos escolhidos para compor o produto, está o Sublim Hair, ativo biotecnológico feito a partir da semente da quinoa que fornece os principais subsídios para regeneração dos fios, preenchendo os espaços vazios na estrutura da cutícula e do córtex.

A novidade é um sérum corretor calmante e hidratante formulado com extratos botânicos e ácido hialurônico. Desenvolvido com textura oil-free para a pele oleosa e acneica e testado em todos os tipos de pele, ele aumenta a hidratação em 47% ao longo do dia, reduz desconfortos da pele e uso após uso corrige as marcas de acne em 50%. Ele hidrata, atua nas marcas de acne sem sensibilizar, e acalma a pele - ideal para utilização até mesmo após procedimentos e indicado para distúrbios de inflamação da pele.

A novidade é em edição limitada e inspirada no glamour do red carpet hollywoodiano, para brilhar como as divas do cinema. A coleção conta com sete kits com produtos inéditos como paletas de sombras com oito tonalidades, lápis delineadores, blush, cores novas de batons e gloss labial, além do clássico Ruby Woo em miniatura. Tudo em embalagens colecionáveis e que são verdadeiras obras de arte.

Entre tons terrosos com acabamentos opacos e cintilantes, a paleta de sombras permite construir looks neutros. Em opções mais ousadas, as seis sombras ainda podem ser utilizadas justamente como uma espécie de pigmento ou, quem sabe, delineador colorido. Devido à alta pigmentação, é possível potencializar a cor e espalhabilidade com auxílio de brumas ou fixadores de maquiagem, facilitando o traçar de linhas mais precisas e duráveis. É indicada para aplicação com pincéis mais densos, espaçados ou precisos.

Combinando elementos suaves de limpeza e ácido hialurônico - poderoso ingrediente da linha Hydro Boost, que renova e reequilibra os níveis de água da pele - a novidade tem como maior diferencial aliar limpeza e hidratação com remoção de maquiagem sem esforço. Distinta dos demaquilantes tradicionais, que podem causar sensação oleosa, a fórmula oferece limpeza eficaz em um só passo, sem deixar sensação oleosa. É ideal para quem não tem tempo para uma rotina mais complexa, pois reúne 7 benefícios em 1: limpa, demaquila, hidrata, revitaliza, tonifica, reequilibra e suaviza a pele.

À base de vitamina C a 30%, máxima concentração do ativo, Ácido Hialurônico e extrato de Acácia Senegal, a novidade estimula a produção de colágeno, reduz 75% da ação dos radicais livres, corrige rugas e linhas de expressão, promove firmeza, elasticidade, luminosidade e viço. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis, é ideal para combater a falta de viço, prevenir e suavizar sinais do envelhecimento. Sua textura é fluida, de rápida absorção, e adequada para peles normais a oleosas.

Unindo maquiagem e tratamento de pele, a nova linha conta com a primeira base do mundo com exclusivo duplo retinol e FPS 80, além de ácido hialurônico vetorizado em sua composição. O lançamento trata e atua gradualmente melhorando a textura e luminosidade da pele com o uso contínuo. Aceleração da renovação celular para uma pele mais radiante e firme a partir de 15 dias de uso, 2 vezes mais produção de colágeno e escudo protetor contra UVA e luz azul estão entre os principais benefícios. A base faz a prevenção de envelhecimento da pele e tem hidratação profunda.

A linha tem como inspiração as quatro fases da lua e chega com a proposta de utilização seguindo o calendário lunar, em que cada máscara deve ser aplicada durante seu período correspondente da lua. Com princípios ativos específicos, cada balm mask proporciona um benefício aos fios. Lua Minguante aposta no Ama Oil e Silsoft CLX-E para o controle do volume e do frizz, já a Lua Nova traz aos fios hidratação e nutrição com a ajuda do Pantenol, Ômega Plus e da Manteiga de Karité. Protrigo, Keranutri e Baicapil são os ativos da máscara Lua Crescente, que têm como finalidade o crescimento e fortalecimento dos fios. A máscara Lua Cheia foi criada para proporcionar brilho e maciez aos fios.

Poucos perfumes podem ser chamados de ícones. L’Air du Temps, a primeira fragrância floral-picante da Nina Ricci, é uma delas. Agora, a marca apresenta uma edição limitada com uma variação surpreendente, criada por Calice Becker e projetada em colaboração com Antoinette Poisson. A fragrância combina a Yuzu e Tuberosa, suavizado pela sensualidade do Sândalo e Almíscar Branco como notas de base em um frasco branco envernizado como uma porcelana.

De textura leve e rápida absorção, sua fórmula foi especialmente desenvolvida para peles sensíveis, não possui corantes, perfumes e conservantes. Além disso, seu sistema de filtros UVA/UVB oferece alta proteção imediata, que previne o envelhecimento prematuro da pele, causado pela exposição excessiva ao sol, além de proteger contra os danos causados pelos raios solares. A novidade conta com FPS 50 e minimiza os efeitos da luz visível. Além disso, tem quatro versões desenvolvidas para diversos tipos de pele.

Enriquecida com queratina, a máscara de cílios oferece volume, preenchimento e alongamento por até 24 horas. Além disso, o seu pincel com formato de colher alcança cada fio da raiz à ponta, proporcionando efeito de cílios postiços instantaneamente. Disponível nas opções lavável, com cerdas que proporcionam alongamento e volume, e à prova d’água.

A novidade no universo de dermocosméticos atua no combate da dermatite seborreica. O shampoo anticaspa traz dois novos ingredientes - Ciclopirox Olamina + Piroctona Olamina - ativos que inibem a proliferação das malassezias, além de ter em sua elaboração a Keluamida, que apresenta ação queratolítica, e o Ácido B-Glicerretínico com desempenho anti-inflamatório. O produto reduz a descamação severa e a coceira, e mantém os cabelos macios, preservando a cor e a hidratação.

Com cobertura leve a média, que disfarça imperfeições enquanto hidrata a pele o dia todo, a novidade chega em 12 opções de tons para atender mais tons de pele e possui fórmula oil-free que permite uma textura leve e efeito matte, sem oleosidade aparente, perfeito para encarar a correria do dia a dia. Somado a hidratação, o FPS 15 protege a região do rosto, tornando-o um produto para uso diário.

A marca apresenta a evolução da sua linha Unidas Pelos Cachos trazendo produtos com um nível alto de hidratação. O shampoo - para cabelos ondulados, cacheados e crespos - limpa e hidrata, fortalecendo os fios e protegendo a estrutura de proteína contra radicais livres. Sua fórmula é composta por lipídios restauradores que facilitam o desembaraçamento, além de óleo de coco, pró-vitaminas ​e antioxidantes. Tem textura especial (em gel) que permite uma melhor aplicação em todo o cabelo e espuma que ajuda a limpar tanto o cabelo quanto o couro cabeludo.

Formulado com leite de arroz e alfa-bisabolol, o produto proporciona limpeza delicada e sem enxágue, principalmente para peles sensíveis, removendo a oleosidade e maquiagem leve do dia a dia sem ressecar e sem deixar a pele pegajosa.

A edição limitada é intensa, luminosa e masculina, oferecendo uma sensação de frescor revigorante e explosivo. As notas de topo são compostas por facetas luminosas e suculentas, a essência de tangerina verde se encontra com a essência de cardamomo brilhante e então se fundem com um poderoso acorde marinho. Para as notas de coração, os elementos aromáticos como o extrato de lavanda, as essências de alecrim, de cipreste, absoluto de lentisco e notas balsâmicas, unem-se ao acorde marinho. Já a nota de base tem acorde mineral ambarado, essência de vetiver, essência de patchouli e madeira de cedro.