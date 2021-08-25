Novidades da moda: tênis sustentável, lingerie, acessórios e t-shirt vegana

O lançamento da Havaianas tem quatro modelos se desdobram em 13 versões diferentes, entre cores e estampas. Crédito: Divulgação Havaianas

A Havaianas está lançando seu primeiro tênis casual, o TNS. Produzido a partir de algodão, materiais reciclados e de fontes renováveis - como casca de arroz e óleos vegetais -, o modelo foi desenvolvido para proporcionar a sensação de leveza e liberdade durante o uso. "Ao todo, são quatro modelos, com variações de cores, estampas e materiais, que consolidam o DNA da marca em design e originalidade para a categoria de tênis; trazendo cor, conforto, leveza, sustentabilidade e novas possibilidades para a marca", comenta Fernanda Romano, diretora de Marketing da Alpargatas.

Já a C&A traz uma coleção com vestidos, calças, camisetas, croppeds e camisas, que promete dar o que falar, com as amigas Bruna Marquezine e Sasha Meneghel. "Tanto a Bruna quanto a Sasha são mulheres que construíram suas trajetórias mantendo sua personalidade, seu estilo, e essa collab traduz o DNA de cada uma em seus produtos”, afirma Mariana Moraes, Head de Marketing da C&A.

Nas novidades da semana ainda têm a coleção Melissa + Isabela e Chica Capeto, a nova marca de moda praia do Espírito Santo chamada Ana Ferrari Swim & Co, e o lançamento da Vegetale que apresenta coleção com cinco modelos de t-shirts que trazem estampas e mensagens clássicas do movimento vegano. Confira!

TÊNIS CASUAL

Os quatro modelos se desdobram em 13 versões diferentes, entre cores e estampas. Crédito: Divulgação Havaianas

Livre, colorido, confortável, sustentável e pronto para andar leve em todo lugar. Essas são as características principais que fazem do TNS, novo modelo de sneakers de Havaianas, uma das maiores novidades da marca esse ano. Produzido a partir de algodão, materiais reciclados e de fontes renováveis - como casca de arroz e óleos vegetais -, seu design une uma estrutura superior em tela respirável, que não pressiona os pés durante o uso, a um solado de borracha super flexível. Os quatro modelos se desdobram em 13 versões diferentes, entre cores e estampas.

LIBERDADE

Todas as peças são produzidas artesanalmente, com matéria-prima de qualidade. Crédito: Divulgação Anna Prata

O showroom Dandara Barreto, especializada em semijoias de luxo, apresenta a coleção Liberdade, de Anna Prata. Inspiradas, nas formas orgânicas e assimétricas, com banho de ouro 24k, lapidação em mármore e em suas variações de pedras naturais, todas as peças são produzidas artesanalmente. Elas foram confeccionadas na tecnologia de eletroformação, trazendo leveza e ousadia em todas as suas formas. No portfólio, Dandara também tem as marcas Hector Albertazzi e Nádia Gimenes.

DUPLA FASHIONISTA

A linha contará com temas e moods independentes, que representam bem os estilos pessoais e distintos das duas fashionistas. Crédito: Divulgação C&A

A C&A e as melhores amigas de infância, Bruna Marquezine e Sasha Meneghel, se uniram em uma coleção. "C&A apresenta BFF – Bruna e Sasha" conta com temas e moods independentes, que representam bem os estilos pessoais e distintos das duas fashionistas. Enquanto a linha Bruna Marquezine traz peças mais ajustadas ao corpo, recortes, drapeados e amarrações, a linha Sasha Meneguel apresenta peças sóbrias, estampas xadrez, cores neutras e diferentes tons de jeans.

Quer mais detalhes? Com uma pegada New Folk, os looks da linha Bruna Marquezine carregam shapes assimétricos e estampas que lembram tecidos vintage, além de apostar em peças no estilo Sexy Neutral, como croppeds, corsets e minis. O patchwork e as calças wide leg também são indispensáveis.

Já a linha Sasha Meneghel traz a sustentabilidade como destaque, com produtos Ecosimple, tecidos 100% sustentáveis, selo Cradle 2 Cradle, algodão BCI e jeans com consumo reduzido de água na produção.

INSPIRAÇÃO NAS PLANTAS

Chica e Isabela Capeto assinam uma coleção de sandálias Crédito: Divulgação Melissa

Trazendo a brasilidade em cada um dos produtos, a Melissa resgata sua parceria de sucesso com a renomada estilista Isabela Capeto, expert em bordados que já possui uma longa história com a marca. Para a nova collab, a empresa convidou também Chica Capeto, filha de Isabela, cuja paixão por moda vem de berço. As duas assinam juntas peças originais, inspiradas nas Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs). "Fizemos uma releitura das plantas, misturamos a pétala de uma flor com o miolo de outra, numa espécie de colagem das espécies. A cartela de cores é a do meu dia a dia", explica Isabela Capeto.

A collab conta com ilustrações feitas por Chica Capeto, que representam as flores, plantas e frutos tradicionais da flora brasileira. Ela assinará cachepôs com estampa exclusiva da collab. "Fiquei muito feliz de ser convidada pela minha mãe para participar dessa coleção. Ela já tem uma história de longa data com a marca e foi demais ser 'agregada'", conta Chica.

COM CONFORTO

As cores tendência, no underwear são o lilás e o laranja vivos, azuis e verdes em tons mais pastéis Crédito: Divulgação Lupo

A Lupo lança a coleção de verão com peças para toda a família nas linhas de pijamas, meias, cuecas, lingerie, Sport e Urban. No underwear, as cores tendência são o lilás e o laranja vivos, azuis e verdes em tons mais pastéis e mescla, saindo do cinza e entrando em várias gamas. A coleção conta também com amarelo, vermelho e rosa para o réveillon.

As peças em destaque são as da linha seamless que, além de terem pontos diferenciados e um punho super confortável, são confeccionadas em poliamida, o que traz mais resistência e durabilidade aos produtos. Nas lingeries, o destaque vai para as peças com mais estampas e jacquards, como por exemplo: o top alongado com desenho de corset; as peças pretty, com o top alongado e calcina de modelagem boxer, confeccionadas em fio mescla de tom sobre tom; entre outras.

BRILHO DOS ASTROS

A coleção apresenta um colar, um anel e duas argolas, todas em prata 925 com banho de ouro 18k Crédito: Divulgação Monte Carlo

A Jolie by Monte Carlo lança joias inspiradas no simbolismo das estrelas, consideradas guias do destino e realizadoras de desejos. A coleção Sky, céu em inglês, apresenta um colar, um anel e duas argolas, todas em prata 925 com banho de ouro 18k. As peças refletem os brilhos dos astros através de zircônias cheias de estilo, indo do clássico ao moderno. A campanha é estrelada pela embaixadora da marca, Isis Valverde.

DE OLHO NO VERÃO

O maiô Tulum, feito de um ombro só com recortes e detalhes em caramelo, é uam das apostas da coleção Crédito: Divulgação Ana Luiza Ferrari Swim & Co

A primeira coleção da Ana Ferrari Swim & Co aposta nas peças lisas, retas e nos tons de azul-marinho, verde, rosa e preto. Destaque para o maiô Tulum, feito de um ombro só com recortes e detalhes em caramelo, e para o top cortininha com cordão torcido e calcinha de lacinho com cordão torcido. "A minha inspiração foi a vida e os elementos que fazem parte dela, como a natureza. Sou uma pessoa que gosta de viajar para praia, então juntei coisas que amo junto a minha essência livre, alegre, iluminada".

PÉS GRIFADOS

A marca combina o trabalho manual com a fabricação Made in Italy Crédito: Divulgação Iguatemi 365

Com a ambição de levar a tradição artesanal italiana para o mercado de sneakers, a Golden Goose se tornou mundialmente conhecida pela sua qualidade. A marca acaba de chegar ao Brasil por meio do Iguatemi 365, e-commerce premium no modelo marketplace.

O modelo Superstar trouxe pela primeira vez a famosa estrela e criou raízes para a nova abordagem de definição de elegância, graças ao seu design casual, clássico e ao mesmo tempo contemporâneo. Já o Hi-Star propõe a mistura do clássico com o contemporâneo, o tênis com efeito vintage apresenta tratamentos exclusivos, cores únicas e letras escritas à mão.

MOVIMENTO VEGANO

São 5 modelos de t-shirts com estampas e mensagens clássicas do movimento vegano Crédito: Divulgação Vegetale

A Vegetale, marca capixaba vegana e sustentável, acaba de lançar a sua primeira coleção chamada Purpose (propósito). "Nos baseamos nas camisetas das décadas de 1970. Um tempo em que os desenhos eram menos elaborados e o ativismo contava com recursos parcos. Era tão comum vermos os que lutavam pela causa usarem todo e qualquer espaço - mesmo uma camiseta - para trazer alguma visibilidade para o tema", conta Magda Caliari.

São cinco modelos de t-shirts nas cores branco, off-white, cinza-grafite, azul-índigo, rosa, verde, mostarda e laranja com estampas e mensagens clássicas do movimento vegano. Os tecidos são elaborados com corantes naturais, formulados através do óleo extraído da casca de arroz. Parte dos lucros arrecadados com a venda das peças serão doados para ONG's e santuários que acolhem os animais.

UNIVERSO PARTICULAR

São joias únicas, feitas artesanalmente em prata Crédito: Divulgação Lidiana Butke

A gemóloga, ourives e designer de joias Lidiana Butke produz artesanalmente as suas joias com o tempo e o laço de amor que cada peça merece.