Dieta 'tá on'? Veja 5 truques para eliminar a vontade de comer doces

Chocolates, bolos, refrigerante, sobremesas diversas... É difícil não cair em tentação quando o assunto são os doces. E esse desejo pelo açúcar, muitas vezes, pode se tornar uma compulsão e prejudicar a saúde. Para quem está querendo moderar no consumo, é possível fazer alguns ajustes na alimentação do dia a dia, como trocar a barra de chocolate por castanhas, consumir o cafezinho sem açúcar e deixar de lado o refrigerante. Além, claro, de não esquecer do consumo de frutas.
A endocrinologista Gisele Lorenzoni explica por que é tão difícil deixar de comer doces. "Ele diminui o estresse, a ansiedade e ajuda na liberação de neurotransmissores, como a serotonina, que dá uma sensação de prazer. Então criamos uma dependência do doce, pela liberação desses neurotransmissores".
Mas quando consumido em excesso, ele traz problemas para a saúde. "Devido à natureza viciante do açúcar, os efeitos de longo prazo para a saúde, como obesidade e diabetes, são um risco de excesso de açúcar. Semelhante a outras compulsões ou vícios comportamentais, o vício do açúcar é um risco especial para pessoas com mau-humor, ansiedade e estresse", conta a nutricionista Aline Sarmento. Também pode ocasionar aumento de açúcar de sangue, o diabetes, aumento dos triglicerídeos, ganho de peso, gordura abdominal, caso de labirintite.
Aline diz que uma das maneiras mais simples de parar de consumir doces é evitar bebidas açucaradas. "Refrigerantes, energéticos esportivos e sucos de frutas de caixinha contribuem com 44% do açúcar adicionado na alimentação. Ou seja, evitar o açúcar na bebida já é um ótimo passo. O recomendado é traçar pequenas metas ao longo dos meses, para gerar novos hábitos saudáveis".
QUANTIDADE IDEAL
A endocrinologista diz que o doce deve ser evitado e consumido ocasionalmente em pequena quantidade. Ela ressalta que a falta de nutrientes pode aumentar à vontade por doces. "A falta de vitamina B12, de ferro, pode ocasionar essa vontade. Normalmente fazemos exame de rotina e muitas vezes normalizamos as taxas e conseguimos diminuir o desejo. Além de ajustar a dieta, mais rica em carboidrato completo e proteínas", explica Gisele Lorenzoni.
A nutricionista explica que não existe uma quantidade específica para consumo de doces no dia a dia. "A quantidade de açúcar simples é individual e calculada de acordo com o gasto energético total em um dia. Esportistas, por exemplo, podem usar alguns doces como estratégia pós-treino. O pensamento é: quanto menos açúcar, menos vontade de doce", diz Aline Sarmento.
A dieta 'tá on'? Você quer reduzir o consumo de doces no dia a dia? As profissionais ensinam 5 truques para eliminar a vontade desse desejo. Confira.
Invista nas frutas
Está com sede? Deu aquela vontade de tomar um refrigerante gelado? Troque a bebida por água com gás com um toque de limão fresco ou lima. É praticamente um refrigerante caseiro e com mais qualidade.
Carboidratos no organismo se transformam em glicose, ou seja, açúcar. "Por isso, é importante diminuir o consumo de carboidrato, principalmente os brancos", diz a nutricionista Aline Sarmento. Pão, bolo, biscoito, macarrão e outros alimentos feitos com farinha de trigo devem ser consumidos moderadamente. Troque um pão francês com margarina por um sanduíche de pão integral com patê de frango com creme de ricota, cenoura ralada e alface, por exemplo.
Aumente o consumo de gorduras saudáveis durante o dia, isso deixará você saciado por mais tempo e com menos desejo do doce. Troque uma barra de chocolate por lascas de coco seco, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, semente de chia ou linhaça dourada.
O café também pode ser um aliado. Com a bebida, consuma as gorduras boas - como coco, castanha, por exemplo. Comer estes alimentos com um gole de café diminui a vontade de comer doce.
As frutas possuem menos calorias e mais nutrientes e também ajudam a reduzir a vontade de comer doce. Elas são uma ótima opção para substituição deles. Quer variar? Faça uma salada misturando diversos tipos de frutas.