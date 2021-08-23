Dieta 'tá on'? Veja 5 truques para eliminar a vontade de comer doces

O doce deve ser evitado e consumido ocasionalmente em pequena quantidade Crédito: Freepik

Chocolates, bolos, refrigerante, sobremesas diversas... É difícil não cair em tentação quando o assunto são os doces. E esse desejo pelo açúcar, muitas vezes, pode se tornar uma compulsão e prejudicar a saúde. Para quem está querendo moderar no consumo, é possível fazer alguns ajustes na alimentação do dia a dia, como trocar a barra de chocolate por castanhas, consumir o cafezinho sem açúcar e deixar de lado o refrigerante . Além, claro, de não esquecer do consumo de frutas.

A endocrinologista Gisele Lorenzoni explica por que é tão difícil deixar de comer doces. "Ele diminui o estresse, a ansiedade e ajuda na liberação de neurotransmissores, como a serotonina, que dá uma sensação de prazer. Então criamos uma dependência do doce, pela liberação desses neurotransmissores".

Mas quando consumido em excesso, ele traz problemas para a saúde. "Devido à natureza viciante do açúcar, os efeitos de longo prazo para a saúde, como obesidade e diabetes, são um risco de excesso de açúcar. Semelhante a outras compulsões ou vícios comportamentais, o vício do açúcar é um risco especial para pessoas com mau-humor, ansiedade e estresse", conta a nutricionista Aline Sarmento. Também pode ocasionar aumento de açúcar de sangue, o diabetes, aumento dos triglicerídeos, ganho de peso, gordura abdominal, caso de labirintite.

Aline diz que uma das maneiras mais simples de parar de consumir doces é evitar bebidas açucaradas. "Refrigerantes, energéticos esportivos e sucos de frutas de caixinha contribuem com 44% do açúcar adicionado na alimentação. Ou seja, evitar o açúcar na bebida já é um ótimo passo. O recomendado é traçar pequenas metas ao longo dos meses, para gerar novos hábitos saudáveis".

QUANTIDADE IDEAL

A endocrinologista diz que o doce deve ser evitado e consumido ocasionalmente em pequena quantidade. Ela ressalta que a falta de nutrientes pode aumentar à vontade por doces. "A falta de vitamina B12, de ferro, pode ocasionar essa vontade. Normalmente fazemos exame de rotina e muitas vezes normalizamos as taxas e conseguimos diminuir o desejo. Além de ajustar a dieta, mais rica em carboidrato completo e proteínas", explica Gisele Lorenzoni.

A nutricionista explica que não existe uma quantidade específica para consumo de doces no dia a dia. "A quantidade de açúcar simples é individual e calculada de acordo com o gasto energético total em um dia. Esportistas, por exemplo, podem usar alguns doces como estratégia pós-treino. O pensamento é: quanto menos açúcar, menos vontade de doce", diz Aline Sarmento.

A dieta 'tá on'? Você quer reduzir o consumo de doces no dia a dia? As profissionais ensinam 5 truques para eliminar a vontade desse desejo. Confira.