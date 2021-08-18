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Hora de hidratar

Pele ressecada? 6 manteigas corporais que ajudam na hidratação; saiba como usar

Elas são mais densas, concentradas e potentes que os cremes e loções, promovendo uma hidratação mais intensa e duradoura. São ideais para peles secas e áreas ressecadas do corpo, como mãos e cotovelos

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 16:20

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

18 ago 2021 às 16:20
Creme na mão
A manteiga corporal é ideal principalmente para peles mais secas e para regiões mais ressecadas do corpo, como mãos, joelhos e cotovelos. Crédito: Freepik
No inverno, dá para sentir na pele as mudanças causadas, marcada principalmente pelo ressecamento. Isso acontece, pois a estação, além do frio, também vem acompanhada de dias mais secos, que dificultam a retenção de água na pele e consequentemente sua hidratação.
A dermatologista Thayla Campostrini explica que a pele ressecada é uma consequência de alguma modificação que aconteceu na barreira de proteção."Vários são os fatores que acabam interferindo nesta barreira de proteção da nossa pele. No inverno, ventos frios, temperaturas mais baixas e clima seco favorecem a perda da água através da pele, diminuindo o seu grau de hidratação".
Além disso, é também nesta estação que, devido ao frio, tendemos a tomar banhos mais quentes, mais demorados e com sabonetes de alta detergência. "Tudo isso acaba removendo os lipídeos da superfície da pele, importantes para manter a proteção e sua hidratação", diz a médica.
É aí que as manteigas corporais desempenham um papel fundamental. Elas são uma maneira de hidratação ainda mais eficaz para peles mais ressecadas. "Por serem mais densas, concentradas e 'potentes' que os cremes e loções, promovem uma hidratação mais intensa e duradoura para a pele", conta Thayla Campostrini.

COMO ESCOLHER

A manteiga corporal é ideal principalmente para peles mais secas e para regiões mais ressecadas do corpo, como mãos, joelhos e cotovelos.
Thayla Campostrini conta que alguns ingredientes hidratantes comuns a serem procurados na manteiga corporal incluem manteiga de cacau, manteiga de karité, manteiga de manga, gel de aloe vera, óleo de coco, óleo de gérmen de trigo e óleo de amêndoa. "A vitamina E também é um ingrediente comum em manteigas corporais de qualidade. Muitas vezes, as pessoas com pele seca também sofrem com a pele sensível. Se for o caso, o recomendado é escolher uma manteiga hidratante para o corpo com poucos ingredientes ou aditivos artificiais", ressalta.
O melhor momento para aplicação é após o banho, ainda com a pele úmida. Outra sugestão é esperar o corpo absorver o produto antes de se vestir. "Por serem mais densas, sua absorção é mais lenta que loções e cremes. Peles normais, podem hidratar uma vez ao dia, mas as peles mais secas, recomendo hidratar duas vezes ao dia, por exemplo, após o banho da manhã e após o banho antes de dormir", diz a médica. 
Vale lembrar que as manteigas corporais não são indicadas para o rosto. "A pele do rosto é diferente da do corpo, que requer uma hidratação mais pesada. No rosto, temos mais glândulas sebáceas, e de consequência, uma pele mais oleosa. Quando usamos uma manteiga corporal no rosto, podemos agredir a barreira cutânea, mudar o pH da pele e ainda ter como resultado um aumento na oleosidade, além de vermelhidão, sensação de desconforto e até irritação, por este motivo, a orientação é usar no rosto dermocosméticos próprios para o seu tipo de pele, prescritos pelo dermatologista", finaliza. 

CONFIRA 6 MANTEIGAS CORPORAIS PARA HIDRATAR A PELE

Vitrine manteigas corporais
Uma seleção de produtos para você hidratar o corpo Crédito: Divulgação/ Arte Adriana Rios
  1. Manteiga Corporal Textura Cremosa Bacuri, da L’Occitane au Brésil (R$ 89,90). Enriquecida com manteiga de bacuri, a nova textura cremosa é responsável pela reparação e proteção contra o ressecamento da pele. Hidratação imediata com duração de até 24 horas. Toque aveludado e seco com rápida absorção.

  2. Body Butter Morango, da The Body Shop (R$79,90).  Ela derrete e deixa a pele macia, suave e com a adocicada fragrância de morango. Contém manteiga de karité. 

  3. Manteiga Hidratante Segura Essa Marimba, da Lola Cosmetics (R$ 37,00). Possui manteigas de cupuaçu, cacau e murumuru e extrato de umbu cajá e é feita com mais de 95% de ingredientes de origem vegetal e ativos orgânicos. Devolve a hidratação, a umidade e a elasticidade perdida, recuperando intensamente a pele extra seca. O óleo de Sempre Viva é eficaz no combate aos radicais livres, que, combinado ao frescor da tangerina, traz uma sensação de bem-estar que acalma e refresca. 

  4. Hidratante Zero, da Simple Organic (R$ 95,00). Traz os benefícios da manteiga de cacau e cupuaçu, dos óleos de coco, castanha-do-Brasil e de maracujá. É um hidratante rico em ácidos graxos, vitaminas A, C e E e fitoesteróis. Com uma textura mais densa, promove a regeneração da pele, suaviza sinais de expressão e hidrata profundamente.

  5. Manteiga Desodorante Hidratante Para o Corpo Ucuuba Ekos, da Natura (R$ 62,90). É rica em trimistirina, que estimula a produção natural de colágeno e elastina, com textura cremosa e toque seco. A ucuuba, dá origem a uma manteiga bruta capaz de restaurar e dar firmeza a pele.

  6. Skin Food Manteiga Corporal, da Weleda (R$ 167,90). Formulada com manteiga de karité e cacau, tem textura super leve e de rápida absorção. Nutre intensamente sem deixar a pele oleosa, além de trazer propriedades calmantes e anti-inflamatórias.

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