15 lançamentos de beleza: bases, delineadores e produtos para os cabelos

10 novas cores da Impala

A marca apresenta ao mercado a reformulação da queridinha Base Ultra, que inovou ao ser a primeira base nacional com ácido hialurônico em sua composição. Mais sequinha e confortável, o produto traz algumas novidades: agora possui FPS 15 e proteção UVA, que protege a pele dos raios ultravioleta, e é totalmente livre de óleos minerais, parabenos e ingredientes de origem animal. Com acabamento matte e uma fórmula que permite construir camadas, tem 12 tons divididos igualmente entre três categorias (claro, médio e escuro), que refletem a diversidade dos tons de pele das brasileiras.

O lançamento é formulado com o combo de três ingredientes: a vitamina C, o ácido salicílico e a niacinamida. A ação da vitamina C, que possui alto poder antioxidante, diminui as marcas da pele, uniformizando seu tom; o ácido salicílico regula a oleosidade e age na prevenção da acne; e a niacinamida reduz a pigmentação das marcas solares, com propriedades calmantes e hidratantes. Testado dermatologicamente por consumidoras brasileiras, o novo sérum é indicado para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis e oleosas. O produto não deixa resíduos e sua textura é leve, não pesa e possui rápida absorção, com toque macio e sensação de frescor.

É um fotoprotetor em aveludado que oferece alta fotoproteção facial com FPS 50 em dois tons de base: claro e escuro. É ideal para quem busca disfarçar imperfeições da pele de maneira suave e uniforme. Além de três filtros solares orgânicos, possui dois filtros solares inorgânicos: dióxido de titânio e óxido de zinco, além do óxido de ferro, que confere cor ao produto e ação fotoprotetora na faixa da luz visível, prevenindo dermatoses hiperpigmentares como melasma e hipercromia pós-inflamatória. Foi desenvolvido com a tecnologia Photofinish Ultra HD, composta por substâncias que ajudam a disfarçar as imperfeições cutâneas.

A marca acaba de lançar no Brasil duas novas ceras da linha 1922 by J.M. Keune: a Moldable Clay e a Strong Hold Wax. A segunda é indicada para quem busca fixação forte e um brilho perfeito. Apesar da extra fixação, a fórmula é leve e não pesa nos fios. Ou seja: nada de aspecto oleoso ao final do dia. É ótima para quem não quer aquele efeito lambido conferido pelo gel. Provavelmente é melhor para pessoas que têm o cabelo de médio a fino pela praticidade da textura e o resultado de brilho.

O sérum é um antioxidante formulado especificamente para peles oleosas que previne e corrige rugas enquanto reduz o excesso de oleosidade causador de danos como a acne. A novidade traz 15% de vitamina C pura associada a 0,5% de silimarina - conhecida pelas propriedades antioxidante e anti-inflamatória, que atuam na proteção do organismo e em peles oleosas -, 0,5% de ácido ferúlico e 0,5% de ácido salicílico, ativos que atuam em todas as etapas do ciclo de oxidação da pele oleosa - que é um intensificador do envelhecimento e formação de acne. Além de uma textura sérum fluida, oil free e de rápida absorção. O produto também uniformiza o tom e reduz a oleosidade, prevenindo acne e poros dilatados.

Feche os olhos e pense na brisa fresca do mar, que vem tocando as folhas e troncos das árvores, e envolve todo o seu corpo. Um frescor cheio de personalidade que encanta pela riqueza das nuances de suas notas. Perfumaria Phebo traduziu essa encantadora sensação na nova fragrância da linha Águas de Phebo. Uma criação amadeirada e versátil, com conotações olfativas que intrigam e surpreendem. A nota amadeirada do protagonista se equilibra com perfeição à combinação salgada da alga laminária e sálvia e incorpora o buquê floral verde das notas de corpo. Na aromaterapia, o óleo do Vetiver é indicado para uma ação relaxante e profunda.

As novidades de Color Trend chegam para inovar na produção do look, com as últimas tendências do mundo da maquiagem. Para adicionar muita cor e criatividade, o Delineador Líquido acaba de ganhar três novas cores em tom pastel: verde menta, lilás e branco. Com fórmula que promove cobertura total no traço, o produto não repuxa e é perfeito para arrasar na maquiagem e se divertir nos mais diferentes traços.

Os aficcionados pelos gadgets de beleza vão adorar. Chega ao Brasil o Bear, aparelho que conta com a tecnologia de microcorrente inteligente, não invasiva e perfeita para massagear a pele do rosto, que levanta e define o contorno da face, incluindo queixo, bochechas, pescoço e testa. Ele utiliza duas esferas de microcorrentes que canalizam a energia diretamente para a pele. A microcorrente de eletroestimulação de baixa intensidade imita as correntes elétricas naturalmente presentes no corpo humano, fazendo com que as células sejam revigoradas para um aspecto mais saudável. Enquanto isso, o aparelho combina à microcorrente, as pulsações T-Sonic, para relaxar os pontos de maior tensão muscular facial. O aparelho foi desenvolvido para todos os tipos de pele.

A marca mergulhou nas raízes da perfumaria e percorreu a rota do Sândalo até encontrar, na Nova Caledônia, alta qualidade e cultivo sustentável desse ingrediente milenar para o novo Eau de Parfum. A fragrância, que inaugura a subfamília olfativa amadeirada na marca, traz bastante intensidade, sem abandonar o frescor. O lançamento combina saída de bergamota e especiarias frias como gengibre e noz-moscada, corpo com acorde licoroso de Whisky e fundo com bastante presença das notas amadeiradas do ingrediente principal, o Sândalo.

A marca de beleza apresenta para a delicada área dos olhos o creme que conta com a ciência do microbioma com quatro frações de probióticos e três prebióticos e uma fórmula ainda mais intensa e poderosa com ácido hialurônico, que ajuda a manter a hidratação da pele, e vitamina CG, uma forma estável da vitamina C - conhecida por suas propriedades para uniformizar o tom da pele e melhorar sua qualidade. Instantaneamente é visível um contorno dos olhos mais firmes e suaves e uma recuperação mais rápida da pele.

O lançamento, feito com óleo essencial de limão, é reconhecido pelo poder purificante, auxiliando a remoção de impurezas e bactérias sem agredir a pele. Ideal para o uso diário, principalmente no contexto atual. Com ação antibactericida, a linha possui diversos benefícios, como o aroma purificador e refrescante e a proteção corporal completa.

O Super Sérum Redutor de Rugas é o primeiro do portfólio com tripla ação que alia probióticos com o poder nutritivo de prebióticos da biodiversidade brasileira para promover a restauração da estrutura da pele, reduzindo rugas profundas, moderadas e finas. Com tecnologia exclusiva que atua em todas as camadas do rosto e fortalece a microbiota da pele, realiza um tratamento com tripla ação: o produto estimula a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, conecta as camadas da pele e reorganiza a sua estrutura, proporcionando uma visível e significativa redução de todos os tipos de rugas, das linhas finas às mais profundas.

Formulado com argila verde e branca, o Shampoo de tratamento tem foco na queda capilar, mas atua diretamente no controle da oleosidade, descamação, coceiras e, ao mesmo tempo, cuida dos cabelos porosos e finos, devolvendo os nutrientes necessários para o fortalecimento e crescimento acelerado dos fios, deixando-os mais fortes, resistentes e brilhantes da raiz às pontas. Os resultados são perceptíveis já na terceira aplicação.

Entre as principais queixas durante e após procedimentos de descoloração e coloração estão a quebra dos fios e a diferença na cor em relação à prometida. Para solucionar a necessidade da consumidora que busca integridade dos fios e cor fiel ao prometido, a marca apresenta Metal Detox com quatro produtos. A máscara protetora anti-depósito protege a fibra de depósitos de partículas após qualquer serviço de cor, mechas ou descoloração. O metal dentro da fibra cria um risco de quebra e afeta negativamente os resultados da cor durante os serviços de coloração, mechas ou descoloração. Esta rica máscara em creme traz cosmeticidade e evita que novas partículas de metal voltem.