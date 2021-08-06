Lançamentos da moda: joias, bolsas, óculos de sol e sandálias sustentáveis

Ivana Izoton apresenta os best-sellers da marca, agora também na versão de gemas naturais coloridas Crédito: Almir Vargas

O traço da designer de joias Ivana Izoton reflete o seu estilo pessoal e as referências criativas e artísticas que absorveu ao longo da vida. "Busco um luxo sem formalidade e crio para quem aprecia o design e a arte", diz a capixaba. Para comemorar os seis anos de sua marca, ela apresenta os best-sellers, originalmente feitos em pérolas, agora também na versão de gemas naturais coloridas. A celebração conta ainda com uma exposição fotográfica, na próxima semana, com fotos de campanhas da marca, desde 2016, e exibição de fashion films.

Outro capixaba que tem brilhado no mundo da moda é Chay Suede. O ator é o novo embaixador da Fila, que lança no país o Tennis 88. "Tanto o formato slim do Tennis 88, com cabedal mais afinado, quanto a diversidade de cores, agradam o público brasileiro. Para coroar esse lançamento, trouxemos o Chay Suede, que representa totalmente o lifestyle da marca e o nosso posicionamento e atitude", destaca Adriana Magalhães David, gerente de branding e marketing da marca.

Agosto também traz a marca própria de óculos das Óticas Carol, a coleção de verão de Elisa Atheniense, que cria bolsas e feitas à mão, individualmente, por habilidosos artesãos, além do lançamento de Ipanema com as sandálias produzidas com 60% de material reciclado, aproveitando sobras de seus processos fabris. Confira!

RELEITURA DE UM CLÁSSICO

A designer de joias apresenta os best-sellers da marca, agora também na versão de gemas naturais coloridas Crédito: Almir Vargas

Com o mesmo olhar de seis anos atrás, quando lançou sua marca, a designer de joias Ivana Izoton apresenta uma coleção de anéis, brincos e colares que teve como inspiração as primeiras joias que criou. Usando a chamada "re-imagine os clássicos”, a designer de joias capixaba apresenta os best-sellers da marca, originalmente feitos em pérolas, agora também na versão de gemas naturais coloridas.

Para representar as formas das pérolas, uma lapidação esférica foi feita especialmente para as peças, que tem águas-marinhas, ametistas, quartzos rosas e rutilados como as grandes estrelas da coleção que está disponível na loja Studio, na Praia do Canto e no site da marca.

EDIÇÃO ICÔNICA

A releitura ganhou um design moderno sem perder o status de peça icônica Crédito: Divulgação

A Fila comemora 110 anos e, como parte das celebrações, lança no Brasil o Tennis 88, releitura de um modelo icônico da linha White Line. Sucesso dos anos 80, o Original Tennis foi o primeiro esportivo e também abre, no mesmo período, o início da produção de calçados com o tradicional F-BOX. O modelo, um clássico branco com flag da marca nas cores azul e vermelha, foi apresentado no torneio de Wimbledon, em 1983, e logo caiu no gosto do público.

A releitura deste clássico dos esportes, ganhou um design moderno na tradicional silhueta, que agora vem repaginada com um shape slim. Para celebrar esse momento, a marca apresenta seu novo embaixador, o ator Chay Suede.

INSPIRAÇÕES ESPORTIVAS

Um dos lançamentos é o óculos de formato quadrado com linhas suavemente arredondadas evocando o design dos anos 90 Crédito: Divulgação

Os óculos adidas Originals Eyewear foram pensados em pessoas cheias de estilo que buscam se destacar com seu senso de moda e utilizar as peças nos cenários de sua cidade. Com modelos masculinos e femininos, a coleção é destinada no público que se interessa por esporte, moda, arte e cultura.

Além disso, como um dos seus pilares para essa coleção, a marca focou na sustentabilidade dos óculos. O compromisso com o meio ambiente se estabelece desde a confecção dos produtos até a divulgação da coleção. Um dos lançamentos é o óculos de formato quadrado com linhas suavemente arredondadas evocando o design dos anos 90. Uma armação unissex com um visual esportivo aprimorado por contrastes de cores ferozes no frontal e nas hastes. As hastes são feitas de borracha de dupla injeção e TR90, o que permite um logotipo em alto-relevo do logo Trefoil.

PEÇAS FEITAS À MÃO

A coleção de verão 22 aposta em tons e texturas que trazem a leveza e o calor da estação Crédito: Divulgação/ Bargain

Conhecida por fugir do comum, a estilista mineira Elisa Atheniense cria bolsas que conquistaram o público brasileiro e já foram parar nas mãos de celebridades internacionais.

Ela acaba de lançar a coleção de verão, apostando em tons e texturas que trazem a leveza e o calor da estação. E os segredos do mar inspiram a paleta de cores. A designer selecionou técnicas especiais para ressignificar os couros de alta qualidade, exaltando suas características. Cada peça é feita à mão. As novidades chegam as lojas da Bargain.

HOMENAGEM ÀS LANCEIRAS

Os modelos estão disponíveis em uma tiragem super limitada e numeração que vai do 34 ao 44. Crédito: Divulgação

Em 2009, um tênis fez história e marcou o nome do Brasil no cenário sneakerhead mundial ao transformar um símbolo da cultura popular de Pernambuco em um calçado. Agora, para homenagear a batalha pela equidade das mulheres Lanceiras e o espaço conquistado por elas ao longo desses anos, a Converse e SneakersBR apresentam o pack especial Chuck 70 "Lanceira".

São dois modelos Chuck 70, um Hi - de cano alto - que recebe a cor creme quase areia e o outro um OX - cano baixo - colorido por um azul vibrante. Ambos disponíveis em uma tiragem limitada e numeração que vai do 34 ao 44.

Os modelos foram desenhados por Fabricio da Costa Machado, designer que assinou o projeto original do Lanceiro, e reproduzem, de forma individual, cores, texturas e elementos gráficos que homenageiam a figura carnavalesca e as conquistas daquelas mulheres tão representativas para milhares de outras, em diversos outros segmentos, espalhadas pelo mundo.

CONSUMO SUSTENTÁVEL

As sandálias produzidas com 60% de material reciclado, aproveitando sobras de seus processos fabris Crédito: Divulgação

A Ipanema lança Recria, sua nova coleção de sandálias produzidas com 60% de material reciclado, aproveitando sobras de seus processos fabris. A iniciativa tem como objetivo comunicar às consumidoras que o plástico utilizado fecha sua economia circular por meio de processos de reciclagem.

No design dos calçados, a grande novidade fica por conta da utilização de material biobased, ou seja, recurso de origem renovável, com a adição de resíduos de casca de arroz, que dão às sandálias uma textura elegante e inusitada. As cores variam em tons de nude, passando pelo preto e brincando com nuances de rosa. A cartela de cores foi pensada também sobre uma perspectiva de menor impacto, e por isso as sandálias não possuem pintura.

A marca disponibilizará pontos de acolhimento em todos os Clubes Melissa do Brasil, convidando suas consumidoras a descartarem corretamente aqueles pares que estão sem mais nenhuma opção de uso, reuso (doação) e troca. As sandálias recolhidas serão direcionadas para recicladores homologados.

MADE IN BAHIA

O designer apresentou sua primeira coleção cápsula Crédito: Florian Boccia

"Das", a nova coleção de Gefferson Vila Nova, traz a moda esportiva associada a uma alfaiataria contemporânea e ao estilo de rua. O designer apresentou sua primeira coleção cápsula na Casa de Criadores 2021, tendo como ponto de partida o guarda-roupas masculino com roupas para todes.

"As peças, principalmente a alfaiataria e a camisaria, transitam e extrapolam os rótulos ligados ao vestir", afirma. Entre as criações, o designer destaca as parkas, as bermudas inspiradas no universo do surf, shorts curtos mesclando elementos da alfaiataria clássica com modelagens esportivas, compondo uma coleção cuidadosamente elaborada e influenciada pelo #StreetWearMadeinBahia.

LINHA PRÓPRIA

A marca oferece armações para todos os estilos e personalidades Crédito: Divulgação

Visando oferecer aos consumidores óculos que tenham a cara do brasileiro, de forma acessível, a Óticas Carol acaba de lançar sua marca própria de óculos, a OC. A OC conta com duas linhas, uma de óculos de sol, inspirada em destinos em que o pôr-do-sol faz encher os olhos (Campeche, Búzios, Jericoacoara e Jalapão), e outra de óculos de grau, inspirada em destinos ligados a grandes escritores brasileiros (Divinópolis, Itabira, Santa Teresa e Messejana).