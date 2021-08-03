Cordinhas de miçangas em celulares viram tendência entre as famosas

A atriz Isis Valverde é uma das adeptas de cordinhas de miçangas no celular Crédito: @Isisvalverde

Os acessórios feitos de miçangas, sucesso nos anos 2000, estão de volta. A novidade é que as cordinhas feitas para pendurar o celular na mão são feitas com o material e conquistaram famosas como Grazi Massafera, Isis Valverde, Giulia B, Giulia Costa, Carolina Dieckmann, entre outras.

A consultora de imagem Tati Arruda conta que a geração Z está resgatando as tendências dos anos 2000 , mas ressignificando e atualizando os conceitos. "Entre as tendências temos as miçangas coloridas. Se nos anos 2000 o celular não era tão acessível, hoje ele se tornou indispensável. Nada mais justo do que incluir itens fashion no aparelho".

As cordinhas de miçangas coloridas se encaixam perfeitamente na moda kidcore. A estética usa cores bem intensas e variadas, além de estampas fofas e em peças associadas às crianças. "O celular virou uma extensão das nossas mãos. Então, nada mais justo que ele, praticamente, ficar preso de forma colorida e fashionista", diz Tati.

A consultora de imagem Camile Stefano diz que as cordinhas voltaram mais coloridas e com função estética. "As mais desejadas são as de modelos em miçangas. É possível variar no tamanho das cordinhas e nas cores das miçangas. Vale usar desde as mais simples até os modelos com cores, desenhos e letras. E até personalizar com uma palavra ou frase", diz.

MODA KIDCORE

Colares de miçangas, presilhas no cabelo, estampas de doce, blusas com desenhos... O visual, que ficou conhecido como kidcore, não conquista só a geração Z.

Camile Stefano conta que as pessoas estão mais abertas a cores. "Mix de colares de miçangas, por exemplo, deixa o visual moderno, criativo e sem pesar na imagem. As miçangas aparecem nos colares, nas pulseiras, nas correntinhas de celular e de óculos, e é possível misturar tudo sem medo de ficar over".

Já as presilhas não são mais sinônimo de acessório infantil. "Elas invadiram o mundo da moda e garantem um cabelo levemente preso e com um charme a mais. Um modelo colorido pode deixar o seu look mais divertido. Modelos com pérolas deixa o look mais elegante", conta Camile.