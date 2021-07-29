Tênis de Rayssa Leal, prata em Tóquio, vira sensação; veja outros modelos

Rayssa Leal, medalhista de prata no skate street em Tóquio, também chamou atenção pelo estilo Crédito: Wander Roberto/COB

O sucesso da pequena Rayssa Leal extrapolou a pista de skate. Após ganhar a medalha de prata na categoria street, com apenas 13 anos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio , e conquistar de vez os brasileiros, a "Fadinha" também passou a chamar atenção pelo seu estilo. Assim que terminou a copetição usuários do Twitter começaram a especular qual seria o modelo do tênis usado pela atleta.

✨informações que eu fui nos buracos da internet pra descobrir q eu acho importante✨



o modelo do tênis da rayssa é um Nike SB Shane T, tem um modelo slip dele que é igual o janoski slip, não achei em canto nenhum

e toda a coleção do uniforme de skate brasileiro vai sair hoje — gigi (@GBregantim) July 26, 2021

O tênis usado pela atleta brasileira é o Nike SB Shane T, que conta com o solado na cor marrom-claro e detalhe pink na parte de trás. O modelo não está à venda no país. Porém, já que não dá para usar o mesmo tênis da vice-campeã, é possível ter um semelhante.

A marca lançou essa semana o SB Bruin React T Unissex, um modelo de cano baixo durável com espuma Nike React elástica e ágil, em um design feito para o skate. "O novo design de forma da sola é mais flexível do que a sola em copa de borracha comum. Um padrão de tração zonal em espinha de peixe adiciona flexibilidade e durabilidade onde você mais precisa", diz a apresentação.

O tênis da Rayssa se chama “Nike SB Shane T” e em breve chegará ao Brasil e logo será soldout pq fadinha influenciadora faz assim #olimpiadas pic.twitter.com/IecqVIKHx3 — Thereza Chammas (@Fashionismo) July 26, 2021

MODELOS DE SUCESSO

Não é apenas Rayssa que faz sucesso com seu estilo. Grandes nomes do skate nacional viraram embaixadores de marcas de moda, criando identificação com o público. Isadora Pacheco, integrante da equipe brasileira de skate park nos Jogos Olímpicos de Tóquio, é embaixadora da Puma. Na competição, ela vai usar o modelo Suede.

Já a New Balance tem o modelo NB#1010, tênis da linha Numeric assinado por Tiago Lemos. O modelo - inspirado pela herança dos anos 90 e pela reputação técnica da marca no esporte – é representado pelo skatista profissional brasileiro, dono de uma técnica e estilo únicos no street, assim como o tênis que assina.

Confira outros modelos para você fazer bonito nas pistas ou no street style.

Tem modelos de tênis para todos os gostos Crédito: Divulgação