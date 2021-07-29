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Olimpíadas 2020

Tênis de Rayssa Leal, prata em Tóquio, vira sensação; veja outros modelos

O calçado usado pela atleta brasileira é o Nike SB Shane T, que não está à venda no país. Marcas apostam em atletas e no segmento criando modelos cheio de estilo

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 11:42

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

29 jul 2021 às 11:42
Rayssa Leal é medalhista de prata no skate street em Tóquio
Rayssa Leal, medalhista de prata no skate street em Tóquio, também chamou atenção pelo estilo  Crédito: Wander Roberto/COB
O sucesso da pequena Rayssa Leal extrapolou a pista de skate. Após ganhar a medalha de prata na categoria street, com apenas 13 anos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e conquistar de vez os brasileiros, a "Fadinha" também passou a chamar atenção pelo seu estilo. Assim que terminou a copetição usuários do Twitter começaram a especular qual seria o modelo do tênis usado pela atleta.
O tênis usado pela atleta brasileira é o Nike SB Shane T, que conta com o solado na cor marrom-claro e detalhe pink na parte de trás. O modelo não está à venda no país. Porém, já que não dá para usar o mesmo tênis da vice-campeã, é possível ter um semelhante.
A marca lançou essa semana o SB Bruin React T Unissex, um modelo de cano baixo durável com espuma Nike React elástica e ágil, em um design feito para o skate. "O novo design de forma da sola é mais flexível do que a sola em copa de borracha comum. Um padrão de tração zonal em espinha de peixe adiciona flexibilidade e durabilidade onde você mais precisa", diz a apresentação. 

MODELOS DE SUCESSO

Não é apenas Rayssa que faz sucesso com seu estilo. Grandes nomes do skate nacional viraram embaixadores de marcas de moda, criando identificação com o público. Isadora Pacheco, integrante da equipe brasileira de skate park nos Jogos Olímpicos de Tóquio, é embaixadora da Puma. Na competição, ela vai usar o modelo Suede. 
Já a New Balance tem o modelo NB#1010, tênis da linha Numeric assinado por Tiago Lemos. O modelo - inspirado pela herança dos anos 90 e pela reputação técnica da marca no esporte – é representado pelo skatista profissional brasileiro, dono de uma técnica e estilo únicos no street, assim como o tênis que assina.
Confira outros modelos para você fazer bonito nas pistas ou no street style. 
Tênis de skate
Tem modelos de tênis para todos os gostos Crédito: Divulgação
  1. Tênis Vibe Roots World Citizen na Centuaro, R$ 129,90.  Elaborado em lona, tem perfil baixo e entresola interna em EVA de alta densidade.

  2. Nike SB Bruin React T Unissex, R$ 599,99. Modelo de cano baixo durável com espuma Nike React elástica e ágil. O novo design de forma da sola é mais flexível do que a sola em copa de borracha comum. 

  3. Skate Old Skool, da Vans, R$ 399,99. Feito com um cabedal totalmente revisado, contraforte do calcanhar moldado e cadarço travado na lingueta. Oferece um ajuste essencial que é mais respirável e durável onde os skatistas mais precisam.

  4. New Balance 1010 Skate Masculino, R$ 699,99. Apresenta uma camada dupla de FuellCell para propulsão e amortecimento na planta do pé e cabedal FantomFit que mantém o pé no lugar, proporcionando estabilidade durante as manobra.

  5. Tênis Vibe Feel, R$ 149,90. Elaborado com costuras de alta resistência, possui perfil baixo e sola desenhada em borracha.

  6. Suede, da Puma, R$ 349,90.  O modelo traz cabedal em suede, entressola de borracha, palmilha ultra confortável e a consagrada faixa Puma Formstrip nas laterais. 

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