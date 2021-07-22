20 lançamentos de beleza: séruns, hidratantes, baume e perfumes

Creme Modelador de Cabelo, da Bozzano

A marca capixaba lança um sérum antienvelhecimento que cuida da pele com tripla ação: renovação celular, ação antiacne e antioleosidade, sem irritá-la. A fórmula conta com 10% de ácidos renovadores: Ácido Glicólico, Ácido Lactobiônico, Ácido Mandélico e Ácido Salicílico, tem expressiva ação na renovação celular e no controle da hiperqueratinização que além de deixar a pele com aparência irregular aumenta a propensão à acne. O produto, ideal para uso diário em peles mistas, oleosas e acneicas, regula a oleosidade, devolve brilho saudável, reduz acne e poros dilatados, promove maior penetração de ativos, uniformiza o tom da pele e reduz rugas e linhas finas.

Ele ajuda a melhorar a aparência de marcas de acne avermelhadas e amarronzadas. Também é antissinal e melhora a textura da pele, reduzindo linhas e rugas. E ajuda a diminuir a aparência dos poros. Formulado com o Biotcs Complexo, o tratamento contém uma mistura de pré e pós-bióticos, incluindo ácido láctico, para ajudar a equilibrar, suavizar e estimular uma pele com o aspecto mais saudável e jovem. Sua fórmula é leve, livre de óleo e de rápida absorção deixando a pele com aspecto matte.

Natura Humor lança a linha Humor Mood, composta por seis produtos que acompanham qualquer "mood": enquanto On-line traz aquele agito para o dia, desperta a empolgação e provoca um turbilhão de emoções positivas, o Off-line ajuda a desconectar e acalmar a mente. E tudo comprovado pela Neurociência em um teste realizado pelo laboratório Forebrain Neurotecnologia em parceria com a área de Ciências do Bem-estar, da empresa. O Iogurte Hidratante possui fragrância que combina o contraste da lavanda com um toque inusitado de menta, envolvido pelo conforto de madeiras quentes e musk.

A Eco, marca da Pague Menos com produtos veganos, cruelty free e que não agridem o ambiente, conta agora com uma nova linha de shampoos e condicionadores em barra. Com gerânio, cacau, karité, baunilha e laranja como alguns dos elementos que compõem o shampoo e condicionador para cabelos secos, a linha traz os incríveis benefícios dessa combinação para os cabelos, com fórmula rica em ômega 3 e vitamina E. A manteiga de karité, o óleo de coco e o cacau em pó presentes no shampoo proporcionam limpeza aos cabelos, além de nutrir, hidratar e deixar com brilho.

O produto oferece hidratação enquanto remove a maquiagem por completo, até mesmo produtos à prova d'água, sem agredir a pele. Além de contar com uma fórmula rica em Vitamina E que ajuda a combater o envelhecimento precoce da pele, deixando-a com uma sensação refrescante e macia.

O sérum reparador e renovador foi desenvolvido para o tratamento facial dos sinais de envelhecimento, e sua base contém um complexo de ativos restauradores, dentre eles, Retinol Nano + Retinoato Nano, ácido hialurônico associado ao Silício, que oferece hidratação imediata e reestrutura a epiderme e derme; Matrixyl Morphormics, estimula a produção e maturação das fibras de colágeno reconstruindo a rede da matriz extracelular; manteigas de Karité e Pêssego, que possuem ação antioxidante, hidratante e estimulam a produção de colágeno. A combinação proporciona melhora na firmeza e elasticidade do rosto, reduz rugas e flacidez, deixando a pele lisa e macia.

A nova fragrância masculina de Carolina Herrera é baseada em notas surpreendentes que exploram uma personalidade forte e enérgica. O perfume - que é um afastamento das fórmulas tradicionais, inaugurando o universo olfativo que se baseia na natureza dual do homem moderno - possui uma nota de topo baseada no surpreendente e eletrizante acorde do cânhamo, que é o primeiro na indústria de fragrâncias. Isso leva a notas de base quentes de couro, que perduram na pele.

O protetor facial possui a formulação perfeita para o cuidado, protegendo a pele do envelhecimento precoce causado pela exposição solar, inclusive em ambientes fechados e está disponível em dois fatores de proteção - 30 e 50. Com fórmula gel creme, textura leve, toque seco e acabamento matte, os protetores são Oil Free e criam uma barreira protetora contra os efeitos diários da poluição na pele e contribuem para o antienvelhecimento. O gel creme é enriquecido com extrato de chá-verde e ameixa kakadu, conhecidos como poderosos antioxidantes.

O lançamento é um potente sérum antirrugas cruelty free, desenvolvido com avançada tecnologia para o tratamento da pele, com eficácia, segurança e efeitos visíveis, possuindo uma sinergia perfeita entre os ativos de sua formulação para proporcionar uma pele mais jovem e hidratada, além de oferecer o efeito lifting instantâneo. O produto é hipoalergênico, indicado para todos os tipos de pele e o uso diário acelera seus benefícios.

A marca apresenta sua mais nova linha, proveniente da flor-amarela de Osmanthus, originária de Guilin, na China. A fragrância foi idealizada por um duo renomado de perfumistas - Marypierre Julien e Michel Girard. Para criar esta essência, Michel produziu uma nota suculenta e frutada que traduz o frescor do desabrochar de Osmanthus. Já Marypierre trouxe a vibração das florestas com a reconfortante fragrância do musk, que ajuda a prolongar as notas de Osmanthus. O sabonete líquido tem fragrância delicada com nota floral fresca e toque frutado aveludado, e é formulado com glicerina, conhecida por ajudar a hidratar a pele.

Lançamento feminino de Giorgio Armani, a fragrância revela um novo conceito, profundo e de espírito livre, sobre a feminilidade, além de ter sido desenvolvida seguindo um compromisso com a sustentabilidade, favorecendo o uso de ingredientes naturais num frasco desenvolvido para durar, que pode ser recarregado com refil e também reciclado. O processo de construção da fragrância, realizado pelo mestre perfumista Carlos Benaïm e pelo perfumista sênior Bruno Jovanovic, se dá pela junção de alguns dos melhores ingredientes do mundo chegando ao buquê brilhante de flores brancas, uma fragrância floral contemporânea. As notas de topo são compostas por bergamota da Calábria, na Itália, e flor de laranjeira do Egito.

Assinada pela dermatologista Daniele Balbi, a marca foi lançada em junho, em comemoração ao mês do meio ambiente, e traz cinco dermocosméticos de alta performance e eficácia, elaborados com ingredientes naturais, em fórmulas avançadas e inovadoras, representando uma alternativa terapêutica para os cuidados com a pele. Com proposta 100% vegana, natural e cruelty free, a marca se destaca também por ser Skin Food, termo utilizado para intitular soluções simples e eficazes que os ancestrais utilizavam para cuidar da pele. O baume tem potente efeito hidratante e nutritivo. Estimula colágeno, suaviza olheiras, previne rugas de expressão e tem efeito firmador e densificador.

O lançamento traz o Ácido Glicólico concentrado a 9%, além de um blend de ácidos renovadores. Com efeito peeling, a inovação promove intensa renovação celular, melhorando a luminosidade e a uniformização da pele, enquanto retexturiza e reduz visivelmente os poros. Em textura sérum, a novidade traz uma exclusiva associação de ácidos na composição. Além do Ácido Glicólico, responsável por promover a esfoliação química, a renovação celular da pele e a desobstrução dos poros, o produto traz ainda o Ácido Mandélico, que auxilia no tratamento da hiperpigmentação e possui ação antiacne, o Ácido Salicílico com ação antioleosidade e queratolítica, que atua na melhora da textura e do aspecto da pele.

Com um acabamento natural, a base disfarça poros, acne, linhas de expressão e se adapta perfeitamente à pele. Formulada com o Quickblur Complex, tecnologia exclusiva da marca, o produto suaviza os poros e as imperfeições, conquistando o efeito de pele lisa e perfeita de forma natural e leve. Com Sodium Hyaluronate, um tipo de ácido hialurônico conhecido por absorver a umidade do ambiente, a base nutre e hidrata a pele durante o uso.

A marca faz o relançamento da sua linha para os pés. São oito produtos com uma nova identidade visual e ainda mais eficácia para acabar com a preocupação com o mau odor e suor nos pés. O produto tem tripla ação contra o chulé (mata 99% das bactérias, possui tecnologia com poder de rápida absorção do suor e fragrância de longa duração) e proteção de 48 horas. A versão Original tem notas florais de jasmim e violeta, a Fresh, notas herbais e florais combinadas, e a Sport possui notas cítricas.

Criada por Anne Flipo, que também é "a perfumista-criadora" por trás do Lady Million original, a fragrância foi criada como uma mistura de brilhantes notas solares e florais brancos - que se chocam com a sensualidade magnética de uma base oriental amadeirada. A introdução é cintilante, com pimenta rosa fresca e tangerina que abrem a melodia com uma batida vibrante. A seguir, a tuberosa extravagante e uma mistura exótica de flores brancas (jasmim, ylang-ylang) ocupam o centro das atenções.

Khas Viver, de Venda Nova do Imigrante, é uma linha de produtos para o bem-estar, com produção de séries sazonais, que tem como base a raiz do capim vetiver e a lavanda dentata. "As formulações contém processos espagíricos, onde se observa os ciclos vibracionais e os movimentos naturais da planta", conta a empresária Daniela Aguilar. O produto tem óleo de coco, cera de carnaúba, óleos essenciais de vetiver e bergamota.

Com múltiplas funções, o produto hidrata, protege do sol, suaviza linhas finas e disfarça imperfeições. Ideal para todos os tipos de pele. Formulado com uma mistura de óleos de sementes de macadâmia e Kukui, ele oferece hidratação por 24 horas enquanto seu fator de proteção solar 30 UVB / UVA protege a pele dos raios solares. Além disso possui também vitamina E, poderoso antioxidante que protege contra as agressões ambientais.

A marca traz para o Brasil a linha Clean Beauty formulada com componentes orgânicos e botânicos certificados. A linha Everyday é perfeita para uso diário e possui em sua formulação Óleo de Argan e Aloe Vera. O xampu é ideal para todos os tipos de cabelos, limpa suavemente os fios deixando-os suaves e macios; já o condicionador, possui fórmula ultra rica que suaviza, condiciona e deixa os cabelos macios e maleáveis e o leave-in nutre e hidrata suavemente.