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Botas para o inverno: 5 modelos que estão na moda e como usar

Metalizada, chelsea, cano curto e médio... Tem dos mais variados modelos e estilos. Consultoras de imagem explicam como usar o acessório que é hit da estação

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 15:58

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

13 jul 2021 às 15:58
Tendência bota
Nesta temporada 2021, as opções estão variadíssimas e para todos os gostos Crédito: Reprodução Pinterest
Botas não precisam ser, necessariamente, usadas no inverno. Quem ama o acessório nem sempre se importa com a temperatura para desfilar por aí. Mas é durante essa estação do ano que o sapato se transforma em item de desejo.
Nesta temporada 2021, as opções estão variadíssimas. "Se você não mora em uma região fria ou não costuma viajar com frequência para lugares frios, minha dica é ter uma bota mais básica, cano curto ou médio, em uma cor neutra. Ela não necessariamente precisa ser preta", explica a consultora de imagem Tati Arruda.
A consultora de imagem Loraynne Pavezi conta que o calçado tem variações de estilos, cores, estampas e texturas. Por isso, certamente você vai encontrar o seu modelo preferido.
"É preciso ficar atento ao biotipo para fazer as escolhas certas. Um exemplo são as mulheres mais altas, que uma opção de escolha são as botas over the knee com o salto mais baixo, pois o comprimento do calçado segue as mesmas proporções de sua estatura, trazendo um equilíbrio visual", diz.
Já para as mulheres mais baixas, opte pelos modelos de cano curto e com salto, assim não cria uma imagem de achatamento. "Outra dica é apostar em cores mais neutras e sem muitos detalhes. Para as mulheres com pernas finas, o ideal é optar por botas com salto bloco e com cano mais largos, os modelos estilo western são uma boa escolha pois são mais larguinhos e distribuem o peso visual. Já para as de pernas mais grossas, as botas de cano curto ou com material de maior espessura, tipo montaria, alongam a silhueta", explica Loraynne Pavezi.
Tati Arruda reforça que, na hora de escolher o modelo, o ideal é analisar como será utilizado. "Para andar bastante, prefira as sem salto ou com salto tratorado. Escolha um couro macio e com o bico não tão fino. Bom lembrar que a bota é usada com meia, então dependendo do modelo você vai precisar comprar um número maior", diz. 

OS MODELOS DA TEMPORADA

Confira 5 modelos que estão na moda e veja como usar

BOTA METALIZADA

Tendência bota de inverno
Metalizada: uma maneira de fugir da bota preta e trazer muito estilo para o seu visual Crédito: Reprodução Freepik
É uma ótima maneira de fugir da bota preta e trazer muito estilo para o seu visual. Podem ser prateadas, douradas, nas cores chumbo ou bronze e até coloridas. Para quem não é 100% ousada, combine com jeans ou roupas de cores neutras. As botas metalizadas dão um ar mais arrumado ao look e vão chamar a atenção na produção.

CHELSEA

Tendência bota
O modelo ganha solado tratorado ou liso, mas sempre mais grosso. Crédito: Reprodução Pinterest
O modelo ganha solado tratorado ou liso, mas sempre mais grosso. Esse modelo de bota com salto mais robusto permite o uso de vestidos bufantes. Outra produção elegante é combinar peças em couro como bermudas e saias de cintura alta, com sobreposição do maxi cardigan e jaquetas oversized. 

OFF-WHITE

Tendência bota
Bota off-white: elas deixam o visual mais leve Crédito: Reprodução Pinterest
Se nas estações passadas as botas brancas atraíram os holofotes, agora é a vez da off-white. Uma opção para substituir as pretas e que já virou queridinha. Elas deixam o visual mais leve e ficam lindas com looks mais claros. Pode ser em vários modelos, inclusive o tratorado ou os coturnos.

CANO CURTO E MÉDIO

Tendência bota
Os modelos de cano curto e médio são mais versáteis Crédito: Reprodução Pinterest
Os modelos de cano curto e médio são mais versáteis para usar com todo tipo de calça. Enquanto as de cano alto exigem que você use com calças mais justas, as de cano curto dão a liberdade de usar com comprimentos diferentes. 

COTURNO

Tendência bota
Tendência bota Crédito: Reprodução Pinterest
Além da vibe 'glam rock', o calçado também brilha em produções hi-lo e, para as mais ousadas, faz bonito quando combinado com blazer ou conjuntinhos. Combinação certeira. 

NAS LOJAS

Agora que você já sabe como usar, escolha o seu modelo preferido!
Bota
Há modelos de vários estilos disponíveis nas lojas Crédito: Divulgação
  1. Bota Chelsea cano baixo, da Schutz
  2. Bota cano curto, da Amaro
  3. Bota metalizada salto médio, da Luiza Barcelos
  4. Bota tratorada, da Manolita
  5. Bota Uncle com recortes, da Mr. Cat
  6. Bota marron, da Piccadilly
  7. Coturno Viktor and Rolf, da Melissa
  8. Bota metalizada, da Jorge Bischoff

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