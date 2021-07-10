Saiba como cuidar dos cabelos crespos e cacheados no inverno

Os cacheados e crespos precisam ser hidratados com frequência, pois perdem o óleo natural com rapidez. Crédito: Guto Costa/ Divulgação

Cachos definidos e hidratados no inverno, sem sofrer com o frio e de forma rápida, parece um sonho, mas é possível! Mas continuar com os cuidados necessários com as temperaturas mais baixas pode ser um desafio para as cacheadas. Naturalmente mais secos, os cachos podem ficar mais ressecados no inverno e exigir um cuidado intenso.

Segundo Zica Assis, expert em cabelos crespos e cacheados, a principal dica é lavar e hidratar as madeixas corretamente. Para quem não consegue usar a água fria na lavagem – ideal para evitar o ressecamento dos fios –, utilize no máximo a água morna.

“A água quente pode prejudicar o couro cabeludo, enfraquecendo-o e, consequentemente, atingindo as raízes do cabelo, além de todo seu comprimento. Por isso, o ideal é enfrentar a água morna ou fria para lavar os cabelos crespos ou cacheados. É garantia de saúde para os fios”, explica a fundadora do Instituto Beleza Natural.

Outro ponto importante do processo é a hidratação, que deve ser feita duas vezes por semana. “Os cacheados e crespos precisam ser hidratados com frequência, pois perdem o óleo natural com rapidez. Use produtos que penetrem nos fios, para deixá-los lindos e brilhosos, em uma rotina completa de lavagem e hidratação duas vezes por semana. Na hora de finalizar, escolha o creme de pentear ideal para o seu tipo de cabelo. Se o fio é naturalmente mais seco e poroso, vale a pena investir em um creme consistente, para enluvar e encorpar o cabelo. Caso o cabelo seja fino, use um creme menos denso para que os fios não fiquem pesados”, aconselha.

HIDRATAÇÕES RÁPIDAS

Para não prolongar o tempo de banho e não ficar com a cabeça molhada por muito tempo, Zica dá um conselho de ouro: aposte nas hidratações rápidas. Existem no mercado excelentes produtos que hidratam os fios no banho, em apenas três minutos, com eficiência, sem a necessidade do uso de toucas térmicas.

Os cabelos devem ser secados de preferência ao natural. Crédito: Guto Costa/ Divulgação

Outro cuidado importante no inverno, em que as cacheadas aproveitam para estender o day after – que é o tempo sem lavagem – é com o excesso de produtos no cabelo. “Mantendo a frequência de lavagens, é possível retirar resíduos que podem enfraquecer os fios, além de causar a temida seborreia (caspa). Não retirar os produtos corretamente e aplicar ainda mais produtos em cima do que já está no cabelo é bastante perigoso para a saúde dos fios: essa reação impede a absorção de nutrientes pela fibra capilar, deixando os cabelos sem vida e quebradiços”, explica Zica.