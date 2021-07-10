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Hidratados e finalizados

Saiba como cuidar dos cabelos crespos e cacheados no inverno

A principal dica é lavar e hidratar as madeixas corretamente. Para quem não consegue usar a água fria na lavagem, utilize no máximo a água morna

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 02:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

10 jul 2021 às 02:00
Cabelos crespos
Os cacheados e crespos precisam ser hidratados com frequência, pois perdem o óleo natural com rapidez. Crédito: Guto Costa/ Divulgação
Cachos definidos e hidratados no inverno, sem sofrer com o frio e de forma rápida, parece um sonho, mas é possível! Mas continuar com os cuidados necessários com as temperaturas mais baixas pode ser um desafio para as cacheadas. Naturalmente mais secos, os cachos podem ficar mais ressecados no inverno e exigir um cuidado intenso. 
Segundo Zica Assis, expert em cabelos crespos e cacheados, a principal dica é lavar e hidratar as madeixas corretamente. Para quem não consegue usar a água fria na lavagem – ideal para evitar o ressecamento dos fios –, utilize no máximo a água morna. 
“A água quente pode prejudicar o couro cabeludo, enfraquecendo-o e, consequentemente, atingindo as raízes do cabelo, além de todo seu comprimento. Por isso, o ideal é enfrentar a água morna ou fria para lavar os cabelos crespos ou cacheados. É garantia de saúde para os fios”, explica a fundadora do Instituto Beleza Natural.
Outro ponto importante do processo é a hidratação, que deve ser feita duas vezes por semana. “Os cacheados e crespos precisam ser hidratados com frequência, pois perdem o óleo natural com rapidez. Use produtos que penetrem nos fios, para deixá-los lindos e brilhosos, em uma rotina completa de lavagem e hidratação duas vezes por semana. Na hora de finalizar, escolha o creme de pentear ideal para o seu tipo de cabelo. Se o fio é naturalmente mais seco e poroso, vale a pena investir em um creme consistente, para enluvar e encorpar o cabelo. Caso o cabelo seja fino, use um creme menos denso para que os fios não fiquem pesados”, aconselha.

HIDRATAÇÕES RÁPIDAS

Para não prolongar o tempo de banho e não ficar com a cabeça molhada por muito tempo, Zica dá um conselho de ouro: aposte nas hidratações rápidas. Existem no mercado excelentes produtos que hidratam os fios no banho, em apenas três minutos, com eficiência, sem a necessidade do uso de toucas térmicas.
Cabelos crespos
Os cabelos devem ser secados de preferência ao natural. Crédito: Guto Costa/ Divulgação
Outro cuidado importante no inverno, em que as cacheadas aproveitam para estender o day after – que é o tempo sem lavagem – é com o excesso de produtos no cabelo. “Mantendo a frequência de lavagens, é possível retirar resíduos que podem enfraquecer os fios, além de causar a temida seborreia (caspa). Não retirar os produtos corretamente e aplicar ainda mais produtos em cima do que já está no cabelo é bastante perigoso para a saúde dos fios: essa reação impede a absorção de nutrientes pela fibra capilar, deixando os cabelos sem vida e quebradiços”, explica Zica.
A especialista aconselha que os cabelos devem ser secados de preferência ao natural. “Prefira lavar os fios logo pela manhã para que eles sequem durante o dia. Os secadores, quando usados com frequência, também podem enfraquecer as madeixas, além de levantar frizz. Esse enfraquecimento causado pela temperatura do secador, deixa os cabelos crespos e cacheados mais quebradiços. Se o uso do secador for imprescindível, opte sempre com o uso associado do difusor, que ameniza os efeitos negativos, dá corpo e ajuda na finalização".

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