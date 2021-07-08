Novidades da moda: bolsas, joias, peças artesanais e novas lojas no ES

As peças da Isla são feitas artesanalmente Crédito: Divulgação Isla

Depois do sucesso na arquitetura, a capixaba Natalia Scarpati também resolveu criar no universo da moda. Foi durante a pandemia que nasceu a marca Entre Lagoas, dentro de uma tradicional fábrica de vestidos de alta costura, com intuito de dar novo uso aos tecidos estocados e com a missão de não desperdiçá-los.

"Retornei para as minhas origens e enxerguei a minha relação com Linhares de uma forma muito diferente. Vi a oportunidade de criar um produto quando conheci o trabalho de um artesão local. A coleção Retorno fala dos caminhos e escolhas que precisamos viver para, enfim, valorizar as nossas origens", diz a diretora criativa. A coleção é de peças agênero, produzidas de forma autoral, artesanal e local.

O mês também traz as novas lojas que acabam de abrir na Grande Vitória. Conhecida pelas suas bolsas-joias, a Isla agora está na Capital. A marca transforma diversas matérias-primas em objetos de desejo para mulheres de todas as idades. Já a New Era traz seu portfólio completo de bonés, gorros e acessórios, além de peças de vestuário. Em Vila Velha, é a Calvin Klein que acaba de chegar. Confira!

A TENDÊNCIA DO XADREZ

Um destaque é o xadrez, presente no casaco feito com costura embutida Crédito: Divulgação Z

A marca Z lança a coleção de inverno apostando em modelos para serem usados por muito tempo. Na coleção, cores fortes e vibrantes, como o verde-lima, além do clássico preto e branco. Outro destaque é o xadrez, presente no casaco feito com costura embutida, um trabalho de mais de seis horas para produzi-lo.

"A Z foi criada do meu amor antigo pela moda, que veio da minha avó, minha maior fonte de inspiração, costurando minhas roupas desde criança, e pela minha paixão por combinações diferentes e improváveis, que sentia falta no mercado. Sempre gostei bastante de usar e abusar de cores, mix de estampas e de texturas e não foi diferente nessa coleção de inverno", conta a empresária Fernanda Ziviani.

PEÇAS CLÁSSICAS E SUSTENTÁVEIS

A marca traz as peças clássicas para o inverno Crédito: Divulgação Tommy Hilfiger

A Tommy Hilfiger, no Shopping Praia da Costa, apresenta a coleção com uma variedade de materiais e técnicas de produção mais sustentáveis. EcoVero viscose, poliéster reciclado de menor impacto, algodão orgânico, e o acabamento BioCool derivado de plantas são alguns dos materiais que fazem parte do projeto de sustentabilidade da marca.

A coleção feminina tem os clássicos como a camiseta com o logotipo e os vestidos de chemise, além das calças jeans e jaquetas estilo aviador. Já para eles, os destaques são as camisetas estilo preppy-chic, camisas polo e jeans, além dos jeans slim fit e das jaquetas. A campanha da marca é liderada por um elenco diversificado de ativistas e defensores, todos lutando por uma sociedade que não desperdiça nada e acolhe a todos.

PEÇAS ARTESANAIS

As peças são agênero, produzidas de forma autoral, artesanal e local Crédito: Divulgação Entre Lagoas

A coleção Retorno, da Entre Lagoas, representa os caminhos percorridos durante uma trajetória de vida para que com o tempo seja possível retornar e enxergar o local de origem de maneira diferente, com um olhar atento ao que sempre esteve ali, por perto. Tudo isso foi materializado nos pontos de bordados aplicados manualmente nas camisetas e nas dobraduras de tecidos das peças, ilustrando saltos, conquistas e caminhos.

As peças são agênero, produzidas de forma autoral, artesanal e local. Elas são em malha são 100% algodão sustentável bordadas manualmente por uma artesã linharense com mais 30 anos de trabalho.

"Há um ano, eu retornei para as minhas origens e enxerguei a minha relação com esse lugar de uma forma muito diferente. Vi a oportunidade de criar um produto quando eu conheci o trabalho de um artesão local. A coleção fala dos caminhos e escolhas que precisamos viver para, enfim, valorizar as nossas origens", diz Natalia Scarpati, diretora criativa da marca.

UM CLÁSSICO PARA CELEBRAR 101 ANOS

O tênis Renno traz cores marcantes e estilo autêntico para o seu dia a dia Crédito: Divulgação Fila

A Fila comemora 110 anos em 2021 e, como parte das celebrações desta data, a marca desembarca no Brasil o sneakers Fila Renno. São três modelos exclusivos inspirados nos calçados de running retrô da marca.

Com forte inspiração nos calçados de running dos anos 1980 e 1990 da marca, o tênis Renno traz cores marcantes e estilo autêntico para o seu dia a dia. O cabedal aposta em um estilo desconstruído com mix de materiais e detalhes pespontados. Descontraído e ousado, conta com detalhe refletivo na parte traseira, língua em nylon e peças emborrachadas. Macia e confortável, a entressola em EVA apresenta detalhe entretelado. A sola em borracha garante durabilidade e aderência ao solo.

O CLÁSSICO JEANS

O denin está sempre presente nas coleções da marca Crédito: Divulgação Calvin Klein

A Calvin Klein acaba de inaugurar sua loja no Shopping Praia da Costa com a coleção inspirada na natureza, no momento do renascimento onde as plantas crescem em meio ao asfalto, em lugares inusitados, onde você não imaginava que seria possível ter vida, mas ali ela renasce. As estampas florais em meio a arquitetura e traços fortes são reveladas nas roupas dessa estação.

A cartela de cores que sempre permeia entre o branco, mescla e o preto, nessa coleção traz uma paleta mais fluida na primeira entrada, como o goiaba, azul-petróleo e lavanda. Tem também tons mais quentes como o mostarda, vermelho-escuro e o bordô. A equipe de estilo desenvolveu um jeans com fio de índigo para dar ainda mais conforto para as calças. Os macacões e jaquetas - peças-chave do guarda-roupa da marca - estão presentes e com modelagens modernas e marcantes.

BOLSAS ATEMPORAIS

As peças são feitas artesanalmente Crédito: Divulgação Isla

Conhecida pelas suas bolsas-joias, a Isla - fundada pela designer Sílvia Monteiro - cria peças de muita personalidade. A marca mineira acaba de abrir loja em Vitória. Através do garimpo pelas mais nobres e sofisticadas matérias-primas, surgem formas exclusivas que logo viram objetos de desejo para mulheres de todas as idades. Cada detalhe é pensado com bastante cuidado para que a bolsa possa ser usada de diversas maneiras e em várias ocasiões.

As peças são feitas artesanalmente, por meio do uso de resíduos têxteis e aplicação das mais elaboradas técnicas de tecimento manual, firmando o compromisso com a sustentabilidade e com a inclusão social de mulheres por meio do incentivo da mão de obra local.

ANOS 1970

Óculos redondos estão na moda Crédito: Divulgação/ Óticas Paris

A tendência dos óculos redondos, inspiração dos anos 1970, continua em alta. O modelo icônico popularizado por John Lennon é um dos mais procurados atualmente para receituário.

“As armações em acetato transparente são uma ótima pedida. As mais grossas podem ser muito elegantes e marcar presença no visual. Já os modelos menores passam uma impressão de muita delicadeza e trazem uma forte tendência vintage, que combina com quase todos os estilos”, diz Ana Luiza Azevedo, da Óticas Paris.

HOMENAGEM A ALCEU VALENÇA

Cada peça foi nomeada com a música do cantor. Crédito: Ana Beatriz Baltazar / Divulgação

A marca capixaba Quitanga acaba de sair do forno, após um projeto de faculdade, com intuito de produzir peças comfy e oversized "As roupas são versáteis que podem ser usadas desde a praia até em um jantar mais despojado", conta a estilista Luiza Bravin.

Para a primeira coleção, chamada Brumas, a inspiração foram as músicas de Alceu Valença, por isso cada peça foi nomeada com suas composições. Todas as peças são em 100% algodão. A marca também aposta na fibra natural, no crepe de algodão, cambraia e na viscose. Em conjunto, a estilista vai lançar a coleção Delírio Tropical, apostando nas cores fortes para trazer a alegria de se vestir no dia a dia.

BOLSAS FEITAS COM COURO DO PIRARUCU

O curtimento da pele é totalmente orgânica e 100% livre de quaisquer agentes químicos nocivos Crédito: Divulgação/ Luiza Goldschmidt

Luiza Goldschmidt apresenta a nova coleção de bolsas e sapatos baseada na busca e no 'seguir em frente'. Destaque para as bolsas da La Spezia, feitas com o couro exótico do peixe pirarucu.

Obtida por meio do manejo sustentável da pesca, o curtimento da pele é totalmente orgânico e 100% livre de quaisquer agentes químicos nocivos, nanopartículas, corantes sintéticos e fragrâncias artificiais.

O processo de transformação orgânico é feito com o menor consumo de recursos e de água possíveis. "O peixe de água doce se tornou um vetor de mudança na qualidade de vida de ribeirinhos pelo aproveitamento de sua pele, que após a pesca do peixe para alimentação, costumava ser jogada fora", diz a empresária. Luiza também aposta nos sapatos e sandálias produzidos em couros metalizados e em tons mais quentes.

FAMOSOS BONÉS

Entre os destaques artigos das principais ligas esportivas americanas Crédito: Divulgação New Era

A New Era abre sua primeira loja no Estado no Shopping Vitória. A marca traz seu portfólio completo de bonés, gorros e acessórios, além de peças de vestuário. Entre os destaques, está a linha do time de beisebol New York Yankees, em diversas cores, e artigos dos times das principais ligas esportivas norte-americanas: a Major League Baseball (MLB); a National Football League (NFL); e a National Basketball Association (NBA).

A coleção de inverno traz uma série de produtos divididos em cinco temas: Rave Space, inspirado na estética dos videogames; Urban Tech, com tecidos de performance para quem pratica esporte e estampas que remetem a ação e movimento; e Heritage, que revive e celebra o centenário da New Era, com peças vintage; além das linhas femininas Glitch Art, inspirada nos uniformes das líderes de torcidas americanas, com estampas dos tradicionais times da NBA e MBL; e a padronagem Glitch Art, movimento artístico que explora erros eletrônicos para atingir resultados estéticos.

DIVERSIDADE DE CORES

O anel em ouro branco com turmalina do tipo indicolita, uma das pedras preciosas mais procuradas atualmente Crédito: Divulgação/ Dorion Soares

Inspirada na diversidade e nas cores da cultura indiana, a nova coleção de Dorion Soares traz gemas raras e inusitadas com diamantes, um design emblemático e atemporal. O anel em ouro branco com turmalina do tipo indicolita, uma das pedras preciosas mais procuradas da atualidade, possui uma característica muito peculiar: sua cor, que é uma mistura de tons exuberantes de azul. A peça com lapidação cabochon, com rubelita, esmeralda, paraíba e rubis, marca a nova linha de produção do designer. A coleção é composta ainda por brincos, braceletes e pingentes.

TENDÊNCIA DO MONOCROMÁTICO

A coleção tem uma pegada minimalista e assinaturas discretas Crédito: Rafael Bertacini/ Divulgação

A Heinz, conhecida mundialmente por seu ketchup, lançou uma coleção com a Approve, marca brasileira de roupas de streetwear. A collab traduz o espírito cool, com peças que remetem à cor do tomate, principal ingrediente do ketchup, em uma edição limitada.

A coleção, pensada para oferecer estilo e muito conforto, traz 15 peças entre calças, blusas, camisetas, boné, avental, bandana e bolsas. Toda em vermelho, a linha especial segue a tendência do monocromático, tem uma pegada minimalista e assinaturas discretas, ideal para quem busca estar antenado na última moda.

INSPIRAÇÃO NOS LUGARES MÍSTICOS

As sandálias têm variações de cores, estampa vichy, couro acamurçado e detalhes com textura de madeira. Crédito: Divulgação shoestock

A shoestock lança a coleção cápsula Alma Campestre. Um convite para respirar, aproveitar pausas e sentir o cheiro das flores. A coleção composta exclusivamente por calçados femininos, explora o olhar para um modo de vida mais simples, inspirada na vida no campo, na poesia e no naturalismo delicado.

A cartela de cores é inspirada em lugares e objetos místicos que ajudam a reconectar com a natureza, com tons pasteis delicados e coloridos calmos, além de terrosos neutros, são eles: Meca (preto), Cronos (caramelo), Maya (verde), Bali (rosa) e Samsara (amarelo-claro). A cápsula é composta por tênis com referências retrô, papete, tamanco e clog, com variações de cores, estampa vichy, couro acamurçado e detalhes com textura de madeira.

UNIVERSO DIGITAL

São joias para dar ainda mais charme e atualidade às pulseiras Moments Crédito: Marcio Fischer/ Divulgação Life by Vivara

Life by Vivara comemora o lançamento de uma coleção inspirada no universo digital. A joalheria apresenta mais de 25 joias para dar ainda mais charme e atualidade às pulseiras Moments. As novidades chegam para compor o mix de produtos da marca, trazendo pingentes em formato de @, #, controle de vídeo game e coração de likes do Instagram, entre outros símbolos que dialogam perfeitamente com o mundo conectado da geração Z.

Além disso, a marca também aposta no poder feminino, trazendo frases como "Fight like a girl", "GRL Power", "Soul Sister", entre outras. Pingente para melhores amigas, comemorativos de 15 e 18 anos, coroa, unicórnios e caveiras, também chegam com a nova linha.

VISUAL MINIMALISTA

A marca apresenta seus modelos de óculos 2021 Crédito: Divulgação Rodenstock

A Rodenstock apresenta seus modelos de óculos 2021 que marcarão tendência nesta temporada. Entre as novidades, está o modelo da Simplicity Collection (foto), que segue as regras de design do alemão Dieter Rams, um dos mais influentes do século XX: inovador, estético e discreto. A coleção tem como o objetivo criar peças com características adequadas ao cotidiano, ideal para quem busca um visual discreto e minimalista. A armação é fabricada em beta titânio que é o mesmo material utilizado na indústria aeroespacial que proporciona resistência à corrosão e não provoca alergias.