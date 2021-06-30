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Colágeno em dia

Peles maduras: tratamentos estéticos para mulher a partir dos 50 anos

Nessa idade, os sinais da flacidez estão mais perceptíveis, principalmente na área dos olhos e no contorno do rosto. Dermatologistas mostram tecnologias e tratamentos que podem ser usados, preservando a naturalidade
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

30 jun 2021 às 19:32

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 19:32

Mulher com 50 anos
A pele pode perder o viço, aparecem rugas mais profundas, o rosto perde definição no contorno por causa do avanço da flacidez Crédito: Freepik
A partir dos 50 anos, com a menopausa e a queda vertiginosa na produção hormonal, as mudanças na pele da mulher acontecem. E, em muitos casos, é possível notar um rosto com falta de viço, aparecimento de rugas e perda de definição no contorno. Para conter o avanço da flacidez, tratamentos e tecnologias entram em cena, deixando uma pele mais saudável e linda. 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a partir dos 25 anos o corpo diminui a produção de diversas substâncias que afetam a pele. "Com a menopausa e a queda brusca na produção hormonal, as mudanças no rosto e no corpo feminino ficam evidentes, principalmente para quem não tem o hábito de manter cuidados dermatológicos e estilo de vida saudável. A pele pode perder o viço, aparecem rugas mais profundas, o rosto perde definição no contorno por causa do avanço da flacidez, a área dos olhos torna-se menos elástica. É importante falar que a pele negra demora mais para apresentar esses sinais, mas nem por isso dispensa cuidados", explica a dermatologista Karina Mazzini. 
Além dos problemas citados, a médica diz que a queda de cabelo acontece muito após os 50 anos. "Para prevenir a queda dos fios é necessário ter uma boa alimentação, dar um tempo nos procedimentos químicos no cabelo, tentar não prender, tratar a formação de caspa e lavá-lo regularmente. E na faixa etária após os 50 anos, se atentar para os cuidados do climatério, prestar atenção nas dosagens hormonais", diz Karina Mazzini.

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Karina conta ainda que mulheres que não tiveram rotina de cuidados com a pele e com o estilo de vida tendem a sofrer bastante com as linhas de expressão. 
Dermatologista Karina Mazzini
A dermatologista Karina Mazzini fala sobre os tratamentos para as mulheres a partir dos 50 anos Crédito: Divulgação
"Hoje temos muitos tratamentos que podem reverter diversos quadros e, principalmente, temos procedimentos não invasivos"
Karina Mazzini - Dermatologista

PREVENÇÃO

A dermatologista Juliana Drumond diz que aos 50 anos, como já houve um processo de perda de colágeno, nota-se o aparecimento de rugas, flacidez e manchas que, na maioria das vezes, são resultados de exposição solar na infância e juventude. "Observamos uma absorção óssea mais evidente, além de uma perda acentuada do contorno facial. Os lábios ficam mais finos, surgem mais rugas estáticas e, devido à flacidez, notamos excesso de pele em algumas áreas. Soma-se a entrada na menopausa, quando a mulher passa por importantes mudanças hormonais que tendem a deixar a pele mais seca". 
A médica explica que perto dessa idade, as mulheres sentem mais o processo de envelhecimento. E os cuidados precisam ser adotados para melhorar a qualidade da pele nas camadas mais superficiais, buscando hidratação, clareamento de manchas e viço. 
Juliana Drumond é dermatologista
A dermatologista Juliana Drumond fala sobre os tratamentos para as mulheres a partir dos 50 anos Crédito: @Julianadrumond
"E também nas camadas mais profundas, para dar firmeza e sustentação. O que recomendo é cuidar da pele preventivamente, e não esperar chegar os 50 anos "
Juliana Drumond - Dermatologista
A perda de definição do contorno do rosto é uma queixa comum em seu consultório. "Com o envelhecimento e flacidez, a bochecha pesa, formando o que chamamos de buldogue. Para esse problema, a indicação é realizar tratamentos para sustentar essa região, deixar mais firme, com contornos definidos", diz. As dermatologistas listaram tratamentos ideais para as mulheres que já passaram dos 50 anos.

OS TRATAMENTOS 

  • Blefaroplasma: é um lifting de pálpebras inovador, que atua na região dos olhos, reduzindo as rugas e a flacidez da área. O equipamento é de uso exclusivamente médico, que promove sublimação e evaporação do tecido cutâneo com consequente retração do tecido e efeito lifting.

  • Laser de thulium: utiliza de alta tecnologia para rejuvenescer a pele e ainda cuidar de outras regiões. Além de tratar manchas, rugas finas, poros dilatados, é possível cuidar de lesões pigmentadas, cicatrizes de acne, melhorando a textura da pele e tratar queda de cabelo.

  • Ultrassom micro/ macrofocado: é uma opção não invasiva quando o assunto é dar firmeza à pele e remodelar o contorno do rosto, em especial, a famosa “papada”. O tratamento pode ser feito em qualquer período do ano e age como um verdadeiro lifting.

  • MD Codes: pontos de preenchimento com ácido hialurônico para dar sustentação, como no malar e ângulo da mandíbula, além de áreas que vão aprofundando com o tempo, como olheiras e bigode chinês (linha na lateral da boca).

  • Zye protocolo 4D: laser com diversas funcionalidades, muito indicado para melhorar a textura da pele, fechar poros, eliminar manchas e dar mais viço. Também estimula a produção de colágeno.

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