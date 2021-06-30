Peles maduras: tratamentos estéticos para mulher a partir dos 50 anos

A pele pode perder o viço, aparecem rugas mais profundas, o rosto perde definição no contorno por causa do avanço da flacidez Crédito: Freepik

A partir dos 50 anos, com a menopausa e a queda vertiginosa na produção hormonal, as mudanças na pele da mulher acontecem. E, em muitos casos, é possível notar um rosto com falta de viço, aparecimento de rugas e perda de definição no contorno. Para conter o avanço da flacidez, tratamentos e tecnologias entram em cena, deixando uma pele mais saudável e linda.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a partir dos 25 anos o corpo diminui a produção de diversas substâncias que afetam a pele. "Com a menopausa e a queda brusca na produção hormonal, as mudanças no rosto e no corpo feminino ficam evidentes, principalmente para quem não tem o hábito de manter cuidados dermatológicos e estilo de vida saudável. A pele pode perder o viço, aparecem rugas mais profundas, o rosto perde definição no contorno por causa do avanço da flacidez, a área dos olhos torna-se menos elástica. É importante falar que a pele negra demora mais para apresentar esses sinais, mas nem por isso dispensa cuidados", explica a dermatologista Karina Mazzini.

Além dos problemas citados, a médica diz que a queda de cabelo acontece muito após os 50 anos. " Para prevenir a queda dos fios é necessário ter uma boa alimentação , dar um tempo nos procedimentos químicos no cabelo, tentar não prender, tratar a formação de caspa e lavá-lo regularmente. E na faixa etária após os 50 anos, se atentar para os cuidados do climatério, prestar atenção nas dosagens hormonais", diz Karina Mazzini.

Karina conta ainda que mulheres que não tiveram rotina de cuidados com a pele e com o estilo de vida tendem a sofrer bastante com as linhas de expressão.

A dermatologista Karina Mazzini fala sobre os tratamentos para as mulheres a partir dos 50 anos Crédito: Divulgação

"Hoje temos muitos tratamentos que podem reverter diversos quadros e, principalmente, temos procedimentos não invasivos" Karina Mazzini - Dermatologista

PREVENÇÃO

A dermatologista Juliana Drumond diz que aos 50 anos, como já houve um processo de perda de colágeno, nota-se o aparecimento de rugas, flacidez e manchas que, na maioria das vezes, são resultados de exposição solar na infância e juventude. "Observamos uma absorção óssea mais evidente, além de uma perda acentuada do contorno facial. Os lábios ficam mais finos, surgem mais rugas estáticas e, devido à flacidez, notamos excesso de pele em algumas áreas. Soma-se a entrada na menopausa, quando a mulher passa por importantes mudanças hormonais que tendem a deixar a pele mais seca".

A médica explica que perto dessa idade, as mulheres sentem mais o processo de envelhecimento. E os cuidados precisam ser adotados para melhorar a qualidade da pele nas camadas mais superficiais, buscando hidratação, clareamento de manchas e viço.

A dermatologista Juliana Drumond fala sobre os tratamentos para as mulheres a partir dos 50 anos Crédito: @Julianadrumond

"E também nas camadas mais profundas, para dar firmeza e sustentação. O que recomendo é cuidar da pele preventivamente, e não esperar chegar os 50 anos " Juliana Drumond - Dermatologista

A perda de definição do contorno do rosto é uma queixa comum em seu consultório. "Com o envelhecimento e flacidez, a bochecha pesa, formando o que chamamos de buldogue. Para esse problema, a indicação é realizar tratamentos para sustentar essa região, deixar mais firme, com contornos definidos", diz. As dermatologistas listaram tratamentos ideais para as mulheres que já passaram dos 50 anos.

OS TRATAMENTOS