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Tendências de maquiagem para o inverno 2021

Boca bem marcada, batom vermelho, sobrancelhas naturais e pele natural são algumas das apostas de maquiadores capixabas para a temporada

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:13

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

29 jun 2021 às 17:13
Anitta
A boca marcada e o batom vermelho, como usados pela cantora Anitta, são tendências para o inverno Crédito: @anitta
O inverno chegou trazendo as tendências para a maquiagem. Boca bem marcada, batom vermelho, sobrancelhas  e pele naturais são algumas das apostas de maquiadores capixabas para a temporada. 
A maquiadora Lorena Camilo, do Be. Spa Urbano, conta que a pele aparecerá natural, iluminada, hidratada e viçosa. "Para conseguir esse efeito, após limpar a pele, é preciso passar um hidratante adequado. Pode ser também um primer, sérum ou óleos faciais próprios para deixar esse efeito glow. A base deve ser fluida e leve para deixar a pele com aspecto natural de dentro para fora". Segundo ela, uma das principais tendências são as sombras marcantes, com destaque para os tons terrosos.
O maquiador Ricardo Silveira explica que os olhos serão marcados. "Tudo por conta do momento em que estamos vivendo, referentes a pandemia do coronavírus e da importância do uso de máscara. Os olhos marcados e mais ousados são bem-vindos na estação fria", diz.

SOBRANCELHAS NATURAIS

Ricardo, que lançou um curso de automaquiagem on-line, conta que já faz um tempo que as sobrancelhas naturais fazem sucesso. "Essa tendência continua forte e a mulher pode apostar em máscaras incolores para esse efeito que amplia o olhar e faz toda a diferença na finalização da make. Agora, mais do que nunca, já sabemos que as sobrancelhas despenteadas não serão apenas mais uma tendência passageira e que vieram para ficar".
Oura tendência é a boca marcante. Ricardo reforça que não é preciso ter medo do batom vermelho. "Se tem um bom aliado para ficar bonita e poderosa a qualquer instante é ele. Lábios brilhantes também estão no radar, uma boa opção para quem ainda não se sente muito à vontade para abusar das cores muito vibrantes", diz.

CORES

O maquiador Heyd Tex, do Camarim Tex, diz que a pele continua com o aspecto viçoso e iluminado, mas é bom lembrar do hidratante e de um bom primer para fixar a maquiagem e não deixar a pele oleosa. "Hidratar a pele é fundamental", diz. 
Na estação, as mulheres costumam maquiar mais os olhos, e as cores como marrom, azul-escuro e preto são as preferências. "A cor lilás surgiu como tendência e também é aposta", diz. 
Tendência de maquiagem
A cor lilás também é uma tendências para maquiagem Crédito: Heyd Tex
As técnicas de um esfumado bem feito são capazes de proporcionar uma certa profundidade ao olhar. "É justamente esse efeito que será umas das tendências de maquiagem para esse inverno. É uma forma de valorizar o olhar sem ficar exagerado", diz Heyd. 

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