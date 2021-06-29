Tendências de maquiagem para o inverno 2021

A boca marcada e o batom vermelho, como usados pela cantora Anitta, são tendências para o inverno Crédito: @anitta

O inverno chegou trazendo as tendências para a maquiagem. Boca bem marcada, batom vermelho, sobrancelhas e pele naturais são algumas das apostas de maquiadores capixabas para a temporada.

A maquiadora Lorena Camilo, do Be. Spa Urbano, conta que a pele aparecerá natural, iluminada, hidratada e viçosa. "Para conseguir esse efeito, após limpar a pele, é preciso passar um hidratante adequado. Pode ser também um primer, sérum ou óleos faciais próprios para deixar esse efeito glow. A base deve ser fluida e leve para deixar a pele com aspecto natural de dentro para fora". Segundo ela, uma das principais tendências são as sombras marcantes, com destaque para os tons terrosos.

O maquiador Ricardo Silveira explica que os olhos serão marcados. "Tudo por conta do momento em que estamos vivendo, referentes a pandemia do coronavírus e da importância do uso de máscara . Os olhos marcados e mais ousados são bem-vindos na estação fria", diz.

SOBRANCELHAS NATURAIS

Ricardo, que lançou um curso de automaquiagem on-line, conta que já faz um tempo que as sobrancelhas naturais fazem sucesso. "Essa tendência continua forte e a mulher pode apostar em máscaras incolores para esse efeito que amplia o olhar e faz toda a diferença na finalização da make. Agora, mais do que nunca, já sabemos que as sobrancelhas despenteadas não serão apenas mais uma tendência passageira e que vieram para ficar".

Oura tendência é a boca marcante. Ricardo reforça que não é preciso ter medo do batom vermelho. "Se tem um bom aliado para ficar bonita e poderosa a qualquer instante é ele. Lábios brilhantes também estão no radar, uma boa opção para quem ainda não se sente muito à vontade para abusar das cores muito vibrantes", diz.

CORES

O maquiador Heyd Tex, do Camarim Tex, diz que a pele continua com o aspecto viçoso e iluminado, mas é bom lembrar do hidratante e de um bom primer para fixar a maquiagem e não deixar a pele oleosa. "Hidratar a pele é fundamental", diz.

Na estação, as mulheres costumam maquiar mais os olhos, e as cores como marrom, azul-escuro e preto são as preferências. "A cor lilás surgiu como tendência e também é aposta", diz.

A cor lilás também é uma tendências para maquiagem Crédito: Heyd Tex