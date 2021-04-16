10 máscaras de cílios para ter um olhar mais poderoso

Crazy in Lash da Ruby Rose

A multimáscara proporciona 3 vezes mais volume e 3 vezes mais alongamento. O item, além de ser à prova de água, suor, calor e umidade, também confere cor ultra preta, secagem rápida e longa duração por até 24 horas. Preço: R$37,90

A máscara de cílios da coleção Doll Lashes, da Payot, é fácil de aplicar, seca rápido, não borra e possui excelente cobertura dos fios e uniformidade de coloração. Ela oferece um efeito de cílios postiço. Preço: R$ 39,90

É uma máscara em edição limitada, com fórmula rica em vitaminas B5 e E, que auxiliam na nutrição dos cílios enquanto mantém o efeito. A novidade conta com um aplicador com cerdas de silicone que garantem muito volume por até 24h, embalagem emborrachada e além dos ativos de tratamento, conta com a tecnologia Superfilme, que permite a remoção do produto dos cílios de forma imediata, em tubinhos. Basta aplicar um pouco de água morna e com movimentos leves de fricção todo o produto sai, sem borrar ou prejudicar os fios. Preço: R$ 42,90

O lançamento da marca promove seis vezes mais volume, quatro vezes mais curvatura e cílios mais compridos. Com efeito curvex, sua fórmula exclusiva com a tecnologia Lift&Lock Triple contém polímeros que se contraem e garantem elevação e fixação do pelo por 24 horas. Composta por uma combinação de ceras que confere mais volume, a máscara é enriquecida com óleo de rícino e provitamina B5, proporcionando uma textura suave e sedosa sem pesar. Preço: R$ 38,99

Ela garante 24 horas de máximo volume e tratamento combinando os 2 passos. Por meio da Tecnologia Blue Treat, o 1º passo é um primer ultra nutritivo enriquecido com Biotina e Pantenol, que auxilia no fortalecimento e nutrição dos cílios e age como potencializador de volume. O 2º passo é a Máscara Volume Extremo que garante um efeito mega volumoso e super preto por 24h, sem borrar, esfarelar, escorrer e formar grumos, além de possuir fórmula ultra resistente. Preço: R$ 74,99

É uma máscara de cílios de longa duração e dá volume aos cílios. Sua fórmula é vegana e contém extrato de pó de bambu para dar volume e óleo de avocado para nutrição dos cílios. Composta por 96% de ingredientes de origem natural, sua embalagem é feita com 70% de plástico reciclado. Preço: 79,00

Além de ser enriquecida com minerais, foi formulada especificamente para interagir com o núcleo magnético do pincel, puxando a máscara de cílios para cima e para fora, além das pontas dos cílios, trazendo comprimento e levantamento extremos. As cerdas tem comprimentos variados capazes de capturarem uma grande quantidade de fórmula, que é distribuída até as pontas. Preço: R$166,00 (Full size)

É livre de parabenos, silicone, sulfatos, derivados de petróleo e pigmentos ou conservantes sintéticos. Não deixa aquele resíduo nos cílios, que é difícil de tirar. Sua nova formulação conta com óleo de rícino e manteigas de murumuru e cupuaçu enriquecidas com vitamina E, que nutrem e hidratam os cílios, promovendo o crescimento e o fortalecimento deles. Preço: R$ 89,90

Máscara para cílios de altíssima fixação que não borra ao longo do dia. A combinação de sua fórmula e seu aplicador definem os cílios e mantém o efeito de alongamento e volume prolongados por muito mais tempo. Sua fórmula permite a remoção rápida com demaquilante ou água morna, durante o banho, por exemplo. Preço: R$ 49,90