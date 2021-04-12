Enólogas criam espumante com colágeno para rejuvenescer a pele

Regina Vanderlinde e Patrícia Possamai: estreia no mercado com o lançamento da primeira bebida brasileira à base de vinho com colágeno Crédito: Jeferson Soldi

As mulheres agora podem unir duas paixões: o vinho e a pele rejuvenescida. As enólogas Regina Vanderlinde e Patrícia Possamai lançam a primeira bebida brasileira à base de vinho com colágeno. O Bella Collagen Sparkling Pink, da marca Bella Wines, é o resultado do corte de quatro vinhos base elaborados com uvas cultivadas no Vale dos Vinhedos, sendo duas brancas, a Chardonnay e a Riesling Itálico, e as tintas Pinot Noir e Merlot. Além das uvas, peptídeos ativos de colágeno Verisol são inseridos no processo de elaboração da bebida.

Em cada garrafa de 750 ml são adicionados 2,5 g de colágeno, justamente a dose diária recomendada. O colágeno apresenta benefícios entre os quais a prevenção contra o aparecimento da celulite e o envelhecimento precoce da pele, reduzindo o volume de rugas; o tratamento contra a flacidez, favorecendo a elasticidade; a melhora no aspecto da pele com uma melhor hidratação; o fortalecimento de unhas e cabelos. Isso porque o colágeno é uma proteína de rápida absorção, naturalmente encontrada no organismo, mas que precisa de reposição conforme a idade.

Doutora em Enologia pela Universidade de Bordeaux (França), Regina acumula uma experiência que ultrapassa o Atlântico e acompanha de perto tudo o que acontece no mundo em torno do setor, o que lhe dá uma visão ampliada do mercado, permitindo conciliar sua expertise com o amor pela profissão. "A minha dedicação ao vinho sempre foi uma grande paixão. A beleza da bebida me encanta e me inspira leveza, diversão e imaginação. A ideia de criar o Bella Sparkling Pink surgiu da vontade de juntar o prazer com a beleza e poder compartilhar este sentimento materializado na forma desta bebida", destaca. A enóloga e sommelière, Patrícia Possamai, acredita que todo enólogo sonha em elaborar um vinho para chamar de seu. “Sempre fiz vinho e testei técnicas para eu mesma beber. Hoje, com o lançamento do Bella, acho que consegui transcender o conhecimento acadêmico para ajudar a levar felicidade para o mercado através deste produto”, celebra.

A bebida

O Bella Collagen Sparkling Pink apresenta delicada coloração rosa salmão com reflexos dourados, realçados pelas borbulhas. Seu aroma é fino com toques frutados com nuances de morango e framboesa, harmonizando com as notas de frutas tropicais. Em boca, destaca-se pela leveza e refrescante acidez, revelando um agradável retrogosto frutado. A bebida tem uma graduação alcoólica de 10,5%, sendo indicada para consumo com temperatura entre 6°C a 8°C.

O Bella Collagen Sparkling Pink apresenta delicada coloração rosa salmão com reflexos dourados, realçados pelas borbulhas Crédito: Jeferson Soldi