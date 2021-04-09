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10 lançamentos de beleza: paleta de sombras, esmaltes e nova marca de perfumes

Confira as principais novidades de maquiagem, perfumaria e skincare para você atualizar o  nécessaire

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 06:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

09 abr 2021 às 06:00
Modelo de Eudora
A paleta de sombras de Eudora  possui 15 tons intensos com cinco acabamentos diferentes Crédito: Divulgação/ Eudora/ Soko
O mês de abril está cheio de novidades de maquiagem, perfumaria e skincare. Uma delas é a chegada da O.U.i no Brasil. A linha de alta perfumaria criada na França foi desenvolvida em parceria com profissionais franceses experts em perfumaria e design. Já a Impala lança 10 novas cores de esmaltes, com tons mais crus e tonalidades menos saturadas, de acordo com as cores que estarão em alta durante o outono/inverno 2021. A Eudora aposta numa coleção inspirada pela elegância dos tons terrosos quentes e pelo brilho dos metais. Tem ainda novidades para o cabelo, o corpo, os cílios e muito mais. Confira 10 lançamentos do mês. 

Lash Idôle da Lancôme

O.U.i, que significa 'sim' em francês e é a abreviatura de “original, único e individual”, é alta perfumaria francesa que desembarca no Brasil. A marca, que traz aos consumidores uma sofisticada linha de perfumaria e de corpo e banho, recebeu inspiração no estilo de vida parisiense e no savoir-faire francês. Um dos destaques é o Scapin 245, um eau de parfum, criado pela perfumista Nathalie Lorson, vivaz e repleto de personalidade, com toques frutados da bergamota e florais da gardênia. Tudo isso combinado à opulência das madeiras ambaradas. Preço: R$ 299,00 (75 ml)
A marca lança 10 novas cores que, a partir de agora, fazem parte do seu portfólio regular. O lançamento traz nuances modernas, com tons mais crus e tonalidades menos saturadas, de acordo com as cores que estarão em alta durante o outono/inverno 2021. Algumas tonalidades, como as próprias descrições e os nomes indicam, transmitem uma sensação de conforto, paz e tranquilidade, como "Flutua", "Aconchego", "Abrigo", "Vibrações", entre outras. Produtos bem alinhados com a proposta de bem-estar de um dia de spa em casa. Preço (unidade): R$ 4,50
Com fórmula 100% vegana e liberada, a linha Força e Crescimento age dando mais força e vitalidade aos fios, auxiliando no crescimento dos cabelos. A novidade chega ao mercado com quatro produtos, três máscaras de tratamento e um creme para pentear finalizador, que oferecem tratamento completo para o cronograma capilar e os fios em transição. Preço: R$ 15,99
A marca lança pela primeira vez uma linha inteira de cuidados corporais com sete produtos que chegam ao mercado no mês de abril. O Hidratante Desodorante Corporal, carro-chefe da linha Hidra, aparece em duas versões com diferentes volumes, perfeito para a penteadeira ou o nécessaire. Sua fórmula garante hidratação profunda chegando até a segunda camada da pele, deixando-a macia, perfumada e hidratada durante o dia inteiro. Preço: R$ 44,90
Com uma formulação internacional, cores altamente pigmentadas na primeira passada e embalagem exclusiva, o lançamento possui 15 tons intensos com cinco acabamentos diferentes: matte, matte brilho, cintilante, superbrilho e multifuncional. Sua composição versátil, que também possui sombras que podem ser usadas nos olhos e no rosto, possibilita a criação de múltiplas combinações para diversas ocasiões. O produto possui fórmula vegana e cruelty free. Preço: R$ 109,99
A marca lança Nativa SPA Jasmim Sambac, uma linha completa para um ritual de cuidados para o corpo e cabelos. O Óleo Precioso Antiestresse, com extrato de Jasmim Sambac e gotas nutritivas de quinoa, é um multibenefício, já que pode ser utilizado no corpo, rosto e cabelos, resultando em uma pele com uma aparência iluminada e revigorada. Um diferencial do produto está na indicação do seu uso para umectação da raiz os cabelos, nutrindo o couro cabeludo e a fibra capilar, e hidratando os fios. Além de reduzir o frizz, combate a queda dos cabelos, devido à quebra dos fios. Preço: R$ 69,90
Feito com os produtos queridinhos da linha Pink para deixar suas unhas fortes, bonitas e saudáveis. Com o Creme Para Cutículas, rico em ativos emolientes, suas unhas ficam mais saudáveis, hidratadas e macias. Já a Base SOS 7 em 1 promove sete benefícios em um único produto: força, endurecimento, nivelamento, hidratação, nutrição e brilho. A embalagem é prática, presenteável e divertida. Preço: R$ 54,00
A marca lança a nova Mist Facial em Gel de Vitamina E, que tem propriedades hidratantes e protetoras e até age no retardo do envelhecimento da pele. Com apenas uma borrifada, o produto garante eliminar a sensação de calor na pele durante o dia e traz benefícios como uma aparência mais luminosa e revigorada. Também pode ser um aliado para a preparação da pele para a maquiagem, dando a hidratação necessária para a cútis antes de aplicar base ou corretivo. Preço: R$ 95,90.
A marca lança o novo Revitalift Sérum Preenchedor, com alta concentração de 1,5% de ácido hialurônico, textura leve, não oleosa e absorção imediata. O novo sérum da linha Revitalift Hialurônico penetra profundamente nas primeiras camadas da epiderme, preenchendo linhas de expressão. O resultado é de 40% menos linhas de expressão em até quatro semanas e uma a pele mais radiante, preenchida, firme, suave e hidratada. Preço: R$ 129,99
A marca uniu décadas de pesquisas e inovações para desenvolver uma poderosa máscara de cílios de última geração, a Lash Idôle. Sua fórmula é infundida com extrato de chá branco, ingrediente rico em antioxidantes que condiciona e trata os cílios, e contém menos cera, resultando em uma textura em gel e acabamento preto ultra glossy que desliza facilmente nos cílios sem acumular, proporcionando mais volume para um olhar ainda mais intenso por até 24 horas. O aplicador apresenta um pincel 360° com micro cerdas de diferentes tamanhos para alcançar cílio a cílio. A escova curvilínea em forma de arco foi desenvolvida para se adaptar perfeitamente aos cílios, alcançando inclusive os menores, e proporciona volume, definição e extensão cílio a cílio, garantindo um efeito de abertura no olhar de +140%. Preço: R$ 179,00

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