10 lançamentos de beleza: paleta de sombras, esmaltes e nova marca de perfumes

Lash Idôle da Lancôme

O.U.i, que significa 'sim' em francês e é a abreviatura de “original, único e individual”, é alta perfumaria francesa que desembarca no Brasil. A marca, que traz aos consumidores uma sofisticada linha de perfumaria e de corpo e banho, recebeu inspiração no estilo de vida parisiense e no savoir-faire francês. Um dos destaques é o Scapin 245, um eau de parfum, criado pela perfumista Nathalie Lorson, vivaz e repleto de personalidade, com toques frutados da bergamota e florais da gardênia. Tudo isso combinado à opulência das madeiras ambaradas. Preço: R$ 299,00 (75 ml)

A marca lança 10 novas cores que, a partir de agora, fazem parte do seu portfólio regular. O lançamento traz nuances modernas, com tons mais crus e tonalidades menos saturadas, de acordo com as cores que estarão em alta durante o outono/inverno 2021. Algumas tonalidades, como as próprias descrições e os nomes indicam, transmitem uma sensação de conforto, paz e tranquilidade, como "Flutua", "Aconchego", "Abrigo", "Vibrações", entre outras. Produtos bem alinhados com a proposta de bem-estar de um dia de spa em casa. Preço (unidade): R$ 4,50

Com fórmula 100% vegana e liberada, a linha Força e Crescimento age dando mais força e vitalidade aos fios, auxiliando no crescimento dos cabelos. A novidade chega ao mercado com quatro produtos, três máscaras de tratamento e um creme para pentear finalizador, que oferecem tratamento completo para o cronograma capilar e os fios em transição. Preço: R$ 15,99

A marca lança pela primeira vez uma linha inteira de cuidados corporais com sete produtos que chegam ao mercado no mês de abril. O Hidratante Desodorante Corporal, carro-chefe da linha Hidra, aparece em duas versões com diferentes volumes, perfeito para a penteadeira ou o nécessaire. Sua fórmula garante hidratação profunda chegando até a segunda camada da pele, deixando-a macia, perfumada e hidratada durante o dia inteiro. Preço: R$ 44,90

Com uma formulação internacional, cores altamente pigmentadas na primeira passada e embalagem exclusiva, o lançamento possui 15 tons intensos com cinco acabamentos diferentes: matte, matte brilho, cintilante, superbrilho e multifuncional. Sua composição versátil, que também possui sombras que podem ser usadas nos olhos e no rosto, possibilita a criação de múltiplas combinações para diversas ocasiões. O produto possui fórmula vegana e cruelty free. Preço: R$ 109,99

A marca lança Nativa SPA Jasmim Sambac, uma linha completa para um ritual de cuidados para o corpo e cabelos. O Óleo Precioso Antiestresse, com extrato de Jasmim Sambac e gotas nutritivas de quinoa, é um multibenefício, já que pode ser utilizado no corpo, rosto e cabelos, resultando em uma pele com uma aparência iluminada e revigorada. Um diferencial do produto está na indicação do seu uso para umectação da raiz os cabelos, nutrindo o couro cabeludo e a fibra capilar, e hidratando os fios. Além de reduzir o frizz, combate a queda dos cabelos, devido à quebra dos fios. Preço: R$ 69,90

Feito com os produtos queridinhos da linha Pink para deixar suas unhas fortes, bonitas e saudáveis. Com o Creme Para Cutículas, rico em ativos emolientes, suas unhas ficam mais saudáveis, hidratadas e macias. Já a Base SOS 7 em 1 promove sete benefícios em um único produto: força, endurecimento, nivelamento, hidratação, nutrição e brilho. A embalagem é prática, presenteável e divertida. Preço: R$ 54,00

A marca lança a nova Mist Facial em Gel de Vitamina E, que tem propriedades hidratantes e protetoras e até age no retardo do envelhecimento da pele. Com apenas uma borrifada, o produto garante eliminar a sensação de calor na pele durante o dia e traz benefícios como uma aparência mais luminosa e revigorada. Também pode ser um aliado para a preparação da pele para a maquiagem, dando a hidratação necessária para a cútis antes de aplicar base ou corretivo. Preço: R$ 95,90.

A marca lança o novo Revitalift Sérum Preenchedor, com alta concentração de 1,5% de ácido hialurônico, textura leve, não oleosa e absorção imediata. O novo sérum da linha Revitalift Hialurônico penetra profundamente nas primeiras camadas da epiderme, preenchendo linhas de expressão. O resultado é de 40% menos linhas de expressão em até quatro semanas e uma a pele mais radiante, preenchida, firme, suave e hidratada. Preço: R$ 129,99