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Bem-estar

Aprenda a fazer 5 vitaminas nutritivas para o lanche da noite

É importante ingerir a bebida até duas horas antes de deitar, para facilitar a digestão

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:27

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

08 abr 2021 às 14:27
Vitamina
Algumas vitaminas têm o poder de fortalecer o organismo Crédito: Freepik
Muitas pessoas não gostam ou não têm o hábito de jantar. Porém, a alimentação noturna é muito importante para a saúde. A nutricionista Gabriela Sampaio explica que escolhendo bem os ingredientes e as composições é possível ter uma refeição completa com a bebida. "Normalmente a base de uma vitamina é um leite, que pode ser de vaca ou vegetal. A escolha da fruta pode ser feita de acordo com o paladar e com a necessidade de cada pessoa. Porém, para não exceder no carboidrato, a dica é optar por uma fruta com sabor mais doce, como banana, manga e maçã, e associar a outra fruta com sabor mais azedinho, como maracujá, morango e ameixa". Acrescentar uma fonte de fibra, como aveia ou chia, é excelente para garantir a saciedade.
A nutricionista Laís Coutinho explica que algumas vitaminas têm o poder de fortalecer o organismo. "Principalmente as que são compostas por frutas, ricas em nutrientes e antioxidantes. A bebida pode ser incluída principalmente para quem não tem o hábito de jantar, sendo uma forte aliada para imunidade e também auxiliando na saciedade", diz.
Banana, maçã, laranja, morango, manga... Essas são algumas das frutas que possuem propriedades benéficas para o organismo. "Portadores de doenças crônicas devem ser orientados por um nutricionista devido à quantidade e ingredientes", diz Laís. As vitaminas devem ser tomadas até 2 horas antes de deitar, para facilitar a digestão. As nutricionistas selecionaram 5 receitas. 

Confira 5 receitas de vitaminas  para o lanche da noite

1 - Vitamina de manga com maracujá e gengibre

A vitamina tem benefício anti-inflamatório e melhora a hidratação da pele.
Ingredientes:
  • 150 ml de leite
  • 1/2 manga 
  • 1/2 maracujá com semente 
  • Gengibre a gosto
Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador. 

2 - Vitamina de abacate com banana

A banana é fonte de triptofano, que ajuda a regular o sono, reduz a ansiedade e o estresse e ainda melhora o humor. Já o abacate é fonte de gordura boa monoinsaturada, ajudando a melhorar os níveis de colesterol.
Ingredientes:
  • 150 ml de leite
  • 1 banana
  • 1/4 abacate pequeno 
  • 1 colher de sopa de semente de chia
Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.

3 - Vitamina de morango

A fruta é antioxidante e rica em vitamina C. A bebida também leva dois tipos de castanha, que são alimentos ricos em Ômega 3.
Ingredientes:
  • 5 morangos
  • 1/2 manga
  • 1 laranja
  • 1 colher de sopa de açaí em pó
  • 2 castanhas-do-caju
  • 2 castanhas-do-Pará
Modo de preparo:  inclua todos os ingredientes no liquidificador, bata e tome sem coar e sem adoçar.

4 - Vitamina de Cenoura

A cenoura é rica em vitamina A. A bebida também leva alimentos ricos em vitamina D e zinco.
Ingredientes:
  • 2 cenouras pequenas
  • 1 tomate
  • 1/2 beterraba
  • 1 laranja
  • 1 couve crua
Modo de preparo: inclua todos os ingredientes no liquidificador, bata e tome sem coar e sem adoçar.

5 - Vitamina de mamão, ameixa e psyllium 

A vitamina melhora o funcionamento intestinal.
Ingredientes:
  • 150 ml de leite
  • 1/2 mamão papaia
  • 4 ameixas secas 
  • 1 colher de sopa de psyllium
Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.
Fontes: Gabriela Sampaio e Laís Coutinho

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