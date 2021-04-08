Aprenda a fazer 5 vitaminas nutritivas para o lanche da noite

Muitas pessoas não gostam ou não têm o hábito de jantar. Porém, a alimentação noturna é muito importante para a saúde. A nutricionista Gabriela Sampaio explica que escolhendo bem os ingredientes e as composições é possível ter uma refeição completa com a bebida. "Normalmente a base de uma vitamina é um leite, que pode ser de vaca ou vegetal. A escolha da fruta pode ser feita de acordo com o paladar e com a necessidade de cada pessoa. Porém, para não exceder no carboidrato, a dica é optar por uma fruta com sabor mais doce, como banana, manga e maçã, e associar a outra fruta com sabor mais azedinho, como maracujá, morango e ameixa". Acrescentar uma fonte de fibra, como aveia ou chia, é excelente para garantir a saciedade.
A nutricionista Laís Coutinho explica que algumas vitaminas têm o poder de fortalecer o organismo. "Principalmente as que são compostas por frutas, ricas em nutrientes e antioxidantes. A bebida pode ser incluída principalmente para quem não tem o hábito de jantar, sendo uma forte aliada para imunidade e também auxiliando na saciedade", diz.
Banana, maçã, laranja, morango, manga... Essas são algumas das frutas que possuem propriedades benéficas para o organismo. "Portadores de doenças crônicas devem ser orientados por um nutricionista devido à quantidade e ingredientes", diz Laís. As vitaminas devem ser tomadas até 2 horas antes de deitar, para facilitar a digestão. As nutricionistas selecionaram 5 receitas.
Confira 5 receitas de vitaminas para o lanche da noite
1 - Vitamina de manga com maracujá e gengibre
A vitamina tem benefício anti-inflamatório e melhora a hidratação da pele.
Ingredientes:
- 150 ml de leite
- 1/2 manga
- 1/2 maracujá com semente
- Gengibre a gosto
Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.
2 - Vitamina de abacate com banana
A banana é fonte de triptofano, que ajuda a regular o sono, reduz a ansiedade e o estresse e ainda melhora o humor. Já o abacate é fonte de gordura boa monoinsaturada, ajudando a melhorar os níveis de colesterol.
Ingredientes:
- 150 ml de leite
- 1 banana
- 1/4 abacate pequeno
- 1 colher de sopa de semente de chia
Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.
3 - Vitamina de morango
A fruta é antioxidante e rica em vitamina C. A bebida também leva dois tipos de castanha, que são alimentos ricos em Ômega 3.
Ingredientes:
- 5 morangos
- 1/2 manga
- 1 laranja
- 1 colher de sopa de açaí em pó
- 2 castanhas-do-caju
- 2 castanhas-do-Pará
Modo de preparo: inclua todos os ingredientes no liquidificador, bata e tome sem coar e sem adoçar.
4 - Vitamina de Cenoura
A cenoura é rica em vitamina A. A bebida também leva alimentos ricos em vitamina D e zinco.
Ingredientes:
- 2 cenouras pequenas
- 1 tomate
- 1/2 beterraba
- 1 laranja
- 1 couve crua
Modo de preparo: inclua todos os ingredientes no liquidificador, bata e tome sem coar e sem adoçar.
5 - Vitamina de mamão, ameixa e psyllium
A vitamina melhora o funcionamento intestinal.
Ingredientes:
- 150 ml de leite
- 1/2 mamão papaia
- 4 ameixas secas
- 1 colher de sopa de psyllium
Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.
Fontes: Gabriela Sampaio e Laís Coutinho