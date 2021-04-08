Aprenda a fazer 5 vitaminas nutritivas para o lanche da noite

Algumas vitaminas têm o poder de fortalecer o organismo Crédito: Freepik

Muitas pessoas não gostam ou não têm o hábito de jantar. Porém, a alimentação noturna é muito importante para a saúde. A nutricionista Gabriela Sampaio explica que escolhendo bem os ingredientes e as composições é possível ter uma refeição completa com a bebida. "Normalmente a base de uma vitamina é um leite, que pode ser de vaca ou vegetal. A escolha da fruta pode ser feita de acordo com o paladar e com a necessidade de cada pessoa. Porém, para não exceder no carboidrato, a dica é optar por uma fruta com sabor mais doce, como banana, manga e maçã, e associar a outra fruta com sabor mais azedinho, como maracujá, morango e ameixa". Acrescentar uma fonte de fibra, como aveia ou chia, é excelente para garantir a saciedade.

A nutricionista Laís Coutinho explica que algumas vitaminas têm o poder de fortalecer o organismo. "Principalmente as que são compostas por frutas, ricas em nutrientes e antioxidantes. A bebida pode ser incluída principalmente para quem não tem o hábito de jantar, sendo uma forte aliada para imunidade e também auxiliando na saciedade", diz.

Banana, maçã, laranja, morango, manga... Essas são algumas das frutas que possuem propriedades benéficas para o organismo. "Portadores de doenças crônicas devem ser orientados por um nutricionista devido à quantidade e ingredientes", diz Laís. As vitaminas devem ser tomadas até 2 horas antes de deitar, para facilitar a digestão. As nutricionistas selecionaram 5 receitas.

Confira 5 receitas de vitaminas para o lanche da noite

1 - Vitamina de manga com maracujá e gengibre

A vitamina tem benefício anti-inflamatório e melhora a hidratação da pele.

Ingredientes:

150 ml de leite

1/2 manga

1/2 maracujá com semente

Gengibre a gosto



Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.

2 - Vitamina de abacate com banana

A banana é fonte de triptofano, que ajuda a regular o sono, reduz a ansiedade e o estresse e ainda melhora o humor. Já o abacate é fonte de gordura boa monoinsaturada, ajudando a melhorar os níveis de colesterol.

Ingredientes:

150 ml de leite

1 banana

1/4 abacate pequeno

1 colher de sopa de semente de chia

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.

3 - Vitamina de morango

A fruta é antioxidante e rica em vitamina C. A bebida também leva dois tipos de castanha, que são alimentos ricos em Ômega 3.

Ingredientes:

5 morangos

1/2 manga



1 laranja

1 colher de sopa de açaí em pó

2 castanhas-do-caju

2 castanhas-do-Pará

Modo de preparo: inclua todos os ingredientes no liquidificador, bata e tome sem coar e sem adoçar.

4 - Vitamina de Cenoura

A cenoura é rica em vitamina A. A bebida também leva alimentos ricos em vitamina D e zinco.

Ingredientes:

2 cenouras pequenas



1 tomate

1/2 beterraba

1 laranja

1 couve crua

Modo de preparo: inclua todos os ingredientes no liquidificador, bata e tome sem coar e sem adoçar.

5 - Vitamina de mamão, ameixa e psyllium

A vitamina melhora o funcionamento intestinal.

Ingredientes:

150 ml de leite

1/2 mamão papaia

4 ameixas secas

1 colher de sopa de psyllium



Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.