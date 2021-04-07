Ao adquirir algumas atitudes para o combate do comportamento sedentário você também preveni possíveis efeitos negativos na saúde Crédito: Freepik

Quem trabalha diariamente sentado na frente de um computador já sabe: chega um momento que o corpo precisa se movimentar. Dar uma esticada. Alongar-se ou caminhar um pouco, inclusive nesse período de home office devido à quarentena do coronavírus . Caso contrário, as consequências podem aparecer como dor no pescoço e nas costas, por exemplo, devido à postura inadequada.

Mas você sabia que existem exercícios que podem evitar as dores causadas pelo uso excessivo de computador? O educador físico Eduardo Netto, da Bodytech, explica que as horas de trabalho diante das telas pode contribuir para um estilo de vida sedentário. "O tempo sedentário é surpreendentemente perigoso para a saúde. As doenças crônicas são as que mais matam pessoas no mundo, e somente se tornam evidentes anos após a sua causa original ter sido instaurada", diz.

Entre as consequências para quem adota a prática de exercícios no dia a dia estão a menor incidências de dores, melhora da flexibilidade e mobilidade, diminuição do estresse e da ansiedade, e a sensação do bem-estar. "Levante-se e ande pelo escritório ou residência a cada 30 minutos. Sempre que puder, faça uma pausa. O intervalo, seja para tomar um café, ir ao banheiro ou realizar uma rotina de exercícios propostos, evita que você fique parado por muito tempo", diz. O educador físico listou 5 exercícios que evitam dores causadas pelo uso excessivo de computador. Confira.

1 - Flexão plantar

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Fique em pé, apoiando as suas mãos sob a cadeira ou mesa para ter melhor suporte. Eleve os calcanhares, ficando com o peso na ponta dos pés. Realize 1 ou 2 séries de 15 repetições.

2 - Agachamento pés paralelos

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Fique de pé com os pés em paralelo, na largura dos ombros, e inicie com os braços estendidos a sua frente. Inicie a descida flexionando os joelhos e os quadris, realizando o movimento de sentar. Ao alcançar a cadeira, execute o movimento de retorno, com a extensão do joelho e dos quadris. Todos os movimentos devem ser realizados de maneira controlada. Faça de 1 a 2 séries de 15 repetições.

3 - Rotação dos punhos

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Sentado, fique com os braços estendidos na frente do corpo. Faça a rotação lateral, girando os punhos para fora e retorne executando a rotação lateral, agora para dentro. Realize 1 ou 2 séries de 10 repetições.

4 - Alongamento posteriores da coxa

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Sentado, estenda a sua perna direita mantendo o pé em dorsiflexão (apontando para cima). Incline seu tronco para frente, sem forçar e apenas com o pequeno desconforto, mantenha por 5 segundos. Retorne a posição inicial e troque o lado. Realize 1 ou 2 séries de 10 repetições por 5 segundos, alternando os lados.

5 - Alongamento flexores do quadril

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