5 sucos para melhorar a hidratação nos dias quentes

Para garantir todos os benefícios o ideal é dar preferência para as frutas baixas em calorias e de baixo índice glicêmico Crédito: Freepik

Em dias de temperaturas amenas, devemos ingerir água adequadamente. Já nos dias quentes, a atenção à hidratação deve ser redobrada. "Isso porque nosso corpo é composto por água em sua maior parte, substância cuja função é auxiliar na regulação da temperatura corporal, digestão, absorção de nutrientes e no funcionamento adequado do intestino e dos rins, além de melhorar a circulação sanguínea, deixar a pele mais bonita e hidratada", explica a nutricionista Gabriela Sampaio.

A recomendação para um adulto é ingerir 2 litros de líquido por dia. Além da água, é possível complementar com água de coco, chás, águas saborizadas e sucos. "Uma dica é acrescentar os sucos nos intervalos entre as refeições principais, como almoço e jantar, pois, além de hidratar, eles proporcionam maior sensação de frescor, acrescentam nutrientes e ainda pode promover a saciedade, auxiliando no emagrecimento. Para isso, é importante saber escolher as combinações", diz Gabriela.

Como escolher

A nutricionista Fernanda Pignaton explica que o suco é uma forma gostosa de ingerir, além da água, as vitaminas e os minerais da fruta, repondo o que perdemos na transpiração. "O suco pode ser um grande aliado, mas, se não for bem escolhido pode ser também um vilão", diz. Para não errar na escolha, ela dá a dica: "Dê preferência as frutas baixas em calorias e de baixo índice glicêmico. E use 1 porção de fruta para um copo de 300ml de água, e não exceda essa medida, pois as frutas têm calorias e não podem ser consumidas livremente", diz. É recomendado não usar açúcar para adoçar o suco. "Prefira frutas mais maduras que não precisam ser adoçadas", diz Fernanda Pignaton.

Gabriela Sampaio diz que as frutas cítricas, como limão, abacaxi e acerola, são fontes ricas de vitamina C, dando uma força a mais na hidratação da pele. "O maracujá, além de cítrico, tem uma substância na semente chamada piceatannol, que atua na hidratação da pele; assim como o melão, fruta com bastante água e eletrólitos". As nutricionistas sugeriram 5 receitas de sucos para você inserir no dia a dia.

Confira 5 sucos para melhorar a hidratação nos dias quentes

1 - Suco de abacaxi, gengibre e limão com erva-cidreira

Ele tem ação laxativa, auxilia no sistema imunológico e efeito calmante, é detox e anti-inflamatório

Ingredientes:

Folhas de capim, cidreira

Suco de 1 limão



1 xícara de água



Gengibre ralado a gosto



1 fatia média de abacaxi



Folhas de hortelã (ingrediente opcional)



Modo de preparo: faça o chá de erva-cidreira e deixe esfriar, num liquidificador coloque o restante dos ingredientes e bata. Tente beber sem coar e sem adoçar.

2 - Suco de maracujá com linhaça

É uma opção boa por ser cítrico, possui ingredientes que colaboram para a hidratação da pele e, ainda, é rico em fibras e promove a saciedade.

Ingredientes:

Poupa de 1 maracujá médio

1 colher de sopa de semente de linhaça dourada

¼ cenoura

1 fatia de gengibre



Modo de preparo: bata todos os ingredientes com 1 copo de água e tome em seguida. Evite coar para não perder parte dos nutrientes e das fibras.

3 - Abacaxi com couve e limão

Além de cítrico, é excelente para espantar o calor. É rico em Vitamina C e supernutritivo.

Ingredientes:

3 fatias de abacaxi

1 folha de couve

1 limão espremido

Modo de preparo: bata com 1 copo de água e consuma em seguida.

4 - Suco de frutas vermelhas com couve

Esse suco tem ação antioxidante, é diurético e anticarcinogênicas.

Ingredientes:

200 ml de chá de hibisco ou água de coco gelada

1 xícara de frutas vermelhas (se preferir use polpas naturais)

1 pedaço de beterraba

1 pitada de canela

1 folha de couve



Modo de preparo: bata as frutas vermelhas, o pedaço de beterraba e a couve com a água de coco ou o chá e adicione a canela ao final. Evite coar, evitar colocar açúcar.

5 - Suco verde de couve e maçã verde

O suco tem ação antioxidantes, de detox e também hidrata

Ingredientes:

1 maçã verde

1 limão

1 folha de couve-manteiga

1 rodela de gengibre

