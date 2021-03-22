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Bem-estar

5 sucos para melhorar a hidratação nos dias quentes

Tome a bebida nos intervalos entre as refeições principais. Além de hidratar, os sucos proporcionam maior sensação de frescor

Publicado em 22 de Março de 2021 às 15:22

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 mar 2021 às 15:22
Suco detox
Para garantir todos os benefícios o ideal é dar preferência para as frutas baixas em calorias e de baixo índice glicêmico Crédito: Freepik
O outono começou no último dia 20 apresentando características do verão, quando se observa bastante calor e possibilidade de pancadas isoladas. Por isso, os cuidados com a saúde devem continuar. E nada como um suco para manter a hidratação do corpo em dia.
Em dias de temperaturas amenas, devemos ingerir água adequadamente. Já nos dias quentes, a atenção à hidratação deve ser redobrada. "Isso porque nosso corpo é composto por água em sua maior parte, substância cuja função é auxiliar na regulação da temperatura corporal, digestão, absorção de nutrientes e no funcionamento adequado do intestino e dos rins, além de melhorar a circulação sanguínea, deixar a pele mais bonita e hidratada", explica a nutricionista Gabriela Sampaio.
A recomendação para um adulto é ingerir 2 litros de líquido por dia. Além da água, é possível complementar com água de coco, chás, águas saborizadas e sucos. "Uma dica é acrescentar os sucos nos intervalos entre as refeições principais, como almoço e jantar, pois, além de hidratar, eles proporcionam maior sensação de frescor, acrescentam nutrientes e ainda pode promover a saciedade, auxiliando no emagrecimento. Para isso, é importante saber escolher as combinações", diz Gabriela.

Como escolher

A nutricionista Fernanda Pignaton explica que o suco é uma forma gostosa de ingerir, além da água, as vitaminas e os minerais da fruta, repondo o que perdemos na transpiração. "O suco pode ser um grande aliado, mas, se não for bem escolhido pode ser também um vilão", diz. Para não errar na escolha, ela dá a dica: "Dê preferência as frutas baixas em calorias e de baixo índice glicêmico. E use 1 porção de fruta para um copo de 300ml de água, e não exceda essa medida, pois as frutas têm calorias e não podem ser consumidas livremente", diz. É recomendado não usar açúcar para adoçar o suco. "Prefira frutas mais maduras que não precisam ser adoçadas", diz Fernanda Pignaton. 
Gabriela Sampaio diz que as frutas cítricas, como limão, abacaxi e acerola, são fontes ricas de vitamina C, dando uma força a mais na hidratação da pele. "O maracujá, além de cítrico, tem uma substância na semente chamada piceatannol, que atua na hidratação da pele; assim como o melão, fruta com bastante água e eletrólitos". As nutricionistas sugeriram 5 receitas de sucos para você inserir no dia a dia. 

Confira 5 sucos para melhorar a hidratação nos dias quentes

1 - Suco de abacaxi, gengibre e limão com erva-cidreira

Ele tem ação laxativa, auxilia no sistema imunológico e efeito calmante, é detox e anti-inflamatório
Ingredientes:
  • Folhas de capim, cidreira
  • Suco de 1 limão
  • 1 xícara de água
  • Gengibre ralado a gosto
  • 1 fatia média de abacaxi
  • Folhas de hortelã (ingrediente opcional)
Modo de preparo: faça o chá de erva-cidreira e deixe esfriar, num liquidificador coloque o restante dos ingredientes e bata. Tente beber sem coar e sem adoçar.

2 - Suco de maracujá com linhaça

É uma opção boa por ser cítrico, possui ingredientes que colaboram para a hidratação da pele e, ainda,  é rico em fibras e promove a saciedade.
Ingredientes:
  • Poupa de 1 maracujá médio
  • 1 colher de sopa de semente de linhaça dourada
  •  ¼ cenoura 
  • 1 fatia de gengibre
Modo de preparo: bata todos os ingredientes com 1 copo de água e tome em seguida. Evite coar para não perder parte dos nutrientes e das fibras.

3 - Abacaxi com couve e limão

Além de cítrico, é excelente para espantar o calor. É rico em Vitamina C e supernutritivo.
Ingredientes:
  • 3 fatias de abacaxi
  • 1 folha de couve
  •  1 limão espremido
Modo de preparo: bata com 1 copo de água e consuma em seguida.

4 - Suco de frutas vermelhas com couve

Esse suco tem ação antioxidante, é diurético e anticarcinogênicas.
Ingredientes:
  • 200 ml de chá de hibisco ou água de coco gelada
  • 1 xícara de frutas vermelhas (se preferir use polpas naturais)
  • 1 pedaço de beterraba
  • 1 pitada de canela
  • 1 folha de couve
Modo de preparo: bata as frutas vermelhas, o pedaço de beterraba e a couve com a água de coco ou o chá e adicione a canela ao final. Evite coar, evitar colocar açúcar.

5 - Suco verde de couve e maçã verde

O suco tem ação antioxidantes, de detox e também hidrata
Ingredientes:
  • 1 maçã verde
  • 1 limão
  • 1 folha de couve-manteiga
  • 1 rodela de gengibre
Modo de preparo:  corte o limão em pedaços, bata com a maça verde, a couve e a rodela de gengibre no liquidificador com água. Para deixar mais refrescante, pode ser feito com água gaseificada e pedras de gelo.

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