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Saúde em dia

7 receitas de sucos detox para emagrecer e desinchar

Eles são preparados à base de frutas, verduras e vegetais com propriedades antioxidantes e diuréticas que ajudam a melhorar o funcionamento do intestino e favorecem a perda de peso quando incluídos em uma alimentação saudável e equilibrada
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

21 jan 2021 às 02:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 02:00

Suco detox
O ideal é que o suco detox seja sempre feito com verduras, vegetais e frutas orgânicos. Crédito: Freepik
Já imaginou inserir na sua rotina matinal um suco que tem água de coco, maçã verde, uma rodela de pepino, uma folha de couve e uma fatia de gengibre? Essa é a receita de um suco detox. Eles são preparados à base de frutas, verduras e vegetais com propriedades antioxidantes e diuréticas, que ajudam a melhorar o funcionamento do intestino, diminuem a retenção de líquidos e favorecem a perda de peso quando incluídos em uma alimentação saudável e equilibrada.
A nutricionista Bianca Cangini explica que as propriedades antioxidantes e diuréticas encontradas em alguns alimentos diminuem a retenção de líquidos, ajudam na perda de peso e no bom funcionamento do intestino. "Não existe um horário específico para ingerir a bebida, mas tomar pela manhã, em jejum, facilita a absorção dos nutrientes e acelera o metabolismo. Já se for ingerido à noite, o organismo irá aproveitar mais os efeitos detox, já que esse é o período em que o fígado funciona melhor", ressalta.
O suco deve sempre ser feito com verduras, vegetais e frutas orgânicos. "Caso contrário você estará se intoxicando", diz Bianca. Também deve ficar claro que nada é milagre e que a pessoa não vai emagrecer por conta do suco. "Como é rico em fibra vai dar mais saciedade, ajudar na função intestinal, mas nada é milagre. Tudo é baseado numa alimentação saudável e na prática de atividade física", diz.

Eliminar as toxinas

A nutricionista Roberta Larica explica que o processo de detoxificação visa eliminar as toxinas do organismo, para que possamos prevenir o desenvolvimento de doenças e melhorar a qualidade de vida. "Muitas vezes os sintomas como intestino preso/solto, gases, inchaço, insônia, depressão, dor articular e cansaço físico podem estas relacionados ao excesso de toxinas acumuladas em nosso corpo". Por isso, limpar o corpo significa também energizar, acalmar a mente, relaxar seu sistema nervoso e eliminar componentes tóxicos que são produzidos durante o estresse.
Entre os benefícios do suco está potencializar a capacidade natural do organismo em eliminar toxinas, melhorar o funcionamento do intestino, além da ação diurética. Roberta conta que o ideal é buscar uma receita com foco nas necessidades. "A escolha dos  ingredientes vai depender de cada pessoa. A hortelã é contraindicada na gestação e no refluxo. O gengibre é contraindicado em hipertensos e pessoas com sensibilidade intestinal", diz. 
A nutricionista também reforça que apenas tomar um copo de suco detox não é capaz de 'limpar' o organismo por si só. "É um conjunto de estratégias ao longo do dia".
A também nutricionista Iessa Comério explica que o consumo do suco pode ser diariamente, preferivelmente em jejum, pois assim irá facilitar a absorção e utilização dos nutrientes. ⁣⁣"Vale ressaltar que o suco precisa ser associado a uma alimentação balanceada para que seja verificado o seu efeito no organismo".

Aprenda sete receitas deliciosas e fáceis de fazer:

1 - Suco de maçã verde

Ingredientes:
  • 200ml água de coco 
  •  1/2 maçã verde 
  •  1 rodela de pepino 
  • 1 folha de couve 
  • 1 fatia de gengibre
Modo de preparo: bata tudo no liquidificador.

2 - Suco de coco e abacaxi

Ingredientes:
  • 200ml água 
  • 15g de coco
  •  1 rodela de abacaxi 
  • 1 punhado de hortelã 
  • 1 pedacinho de gengibre
Modo de preparo: bata tudo no liquidificador.

3 - Suco de cenoura com maçã

Ingredientes:
  • 1/2 cenoura crua 
  • 1 maçã com casca 
  •  1/2 pepino 
  •  1 colher de sopa de chia 
  •  200ml de água de coco natural ou água 
  • 1 folha de couve 
  • Hortelã
Modo de preparo:  bata tudo no liquidificador e não coe e nem adoce.

4 - Suco de mamão

Ingredientes:
  • 1 fatia de mamão
  • 1 fatia de abacaxi
  • 2 folhas de couve
  • 1 pedaço pequeno de gengibre
  • 1 laranja pequena 
  • Água a gosto
Modo de preparo: bata tudo no liquidificador e não coe e nem adoce.

5 - Suco de frutas vermelhas

Ingredientes:
  • 200ml água 
  •  1 xicara de frutas vermelhas congeladas 
  •  1 pedacinho de beterraba 
  •  1 pedacinho de gengibre 
  •  1 punhado de hortelã
Modo de preparo: bata tudo no liquidificador.

6 - Suco de melão

Ingredientes:
  • 1 fatia de melão 
  • Hortelã 
  •  1/2 beterraba
Modo de preparo: bata tudo no liquidificador.

7 - Suco de couve

Ingredientes: 
  • 1 folha de couve
  • 1/2 cenoura crua
  • 1 pera com casca
  • 1 colher (chá) de chia
  • Água a gosto
Modo de preparo: bata tudo no liquidificador e não coe e nem adoce

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