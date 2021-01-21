7 receitas de sucos detox para emagrecer e desinchar

O ideal é que o suco detox seja sempre feito com verduras, vegetais e frutas orgânicos. Crédito: Freepik

Já imaginou inserir na sua rotina matinal um suco que tem água de coco, maçã verde, uma rodela de pepino, uma folha de couve e uma fatia de gengibre? Essa é a receita de um suco detox. Eles são preparados à base de frutas, verduras e vegetais com propriedades antioxidantes e diuréticas, que ajudam a melhorar o funcionamento do intestino, diminuem a retenção de líquidos e favorecem a perda de peso quando incluídos em uma alimentação saudável e equilibrada.

A nutricionista Bianca Cangini explica que as propriedades antioxidantes e diuréticas encontradas em alguns alimentos diminuem a retenção de líquidos, ajudam na perda de peso e no bom funcionamento do intestino. "Não existe um horário específico para ingerir a bebida, mas tomar pela manhã, em jejum, facilita a absorção dos nutrientes e acelera o metabolismo. Já se for ingerido à noite, o organismo irá aproveitar mais os efeitos detox, já que esse é o período em que o fígado funciona melhor", ressalta.

O suco deve sempre ser feito com verduras, vegetais e frutas orgânicos. "Caso contrário você estará se intoxicando", diz Bianca. Também deve ficar claro que nada é milagre e que a pessoa não vai emagrecer por conta do suco. "Como é rico em fibra vai dar mais saciedade, ajudar na função intestinal, mas nada é milagre. Tudo é baseado numa alimentação saudável e na prática de atividade física", diz.

Eliminar as toxinas

A nutricionista Roberta Larica explica que o processo de detoxificação visa eliminar as toxinas do organismo, para que possamos prevenir o desenvolvimento de doenças e melhorar a qualidade de vida. "Muitas vezes os sintomas como intestino preso/solto, gases, inchaço, insônia, depressão, dor articular e cansaço físico podem estas relacionados ao excesso de toxinas acumuladas em nosso corpo". Por isso, limpar o corpo significa também energizar, acalmar a mente, relaxar seu sistema nervoso e eliminar componentes tóxicos que são produzidos durante o estresse.

Entre os benefícios do suco está potencializar a capacidade natural do organismo em eliminar toxinas, melhorar o funcionamento do intestino, além da ação diurética. Roberta conta que o ideal é buscar uma receita com foco nas necessidades. "A escolha dos ingredientes vai depender de cada pessoa. A hortelã é contraindicada na gestação e no refluxo. O gengibre é contraindicado em hipertensos e pessoas com sensibilidade intestinal", diz.

A nutricionista também reforça que apenas tomar um copo de suco detox não é capaz de 'limpar' o organismo por si só. "É um conjunto de estratégias ao longo do dia".

A também nutricionista Iessa Comério explica que o consumo do suco pode ser diariamente, preferivelmente em jejum, pois assim irá facilitar a absorção e utilização dos nutrientes. ⁣⁣"Vale ressaltar que o suco precisa ser associado a uma alimentação balanceada para que seja verificado o seu efeito no organismo".

Aprenda sete receitas deliciosas e fáceis de fazer:

1 - Suco de maçã verde

200ml água de coco

1/2 maçã verde

1 rodela de pepino

1 folha de couve

1 fatia de gengibre

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador.

2 - Suco de coco e abacaxi

Ingredientes:

200ml água

15g de coco

1 rodela de abacaxi

1 punhado de hortelã

1 pedacinho de gengibre

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador.

3 - Suco de cenoura com maçã

Ingredientes:

1/2 cenoura crua

1 maçã com casca

1/2 pepino

1 colher de sopa de chia

200ml de água de coco natural ou água

1 folha de couve

Hortelã

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador e não coe e nem adoce.

4 - Suco de mamão

Ingredientes:

1 fatia de mamão

1 fatia de abacaxi

2 folhas de couve

1 pedaço pequeno de gengibre

1 laranja pequena

Água a gosto

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador e não coe e nem adoce.

5 - Suco de frutas vermelhas

Ingredientes:

200ml água

1 xicara de frutas vermelhas congeladas

1 pedacinho de beterraba

1 pedacinho de gengibre

1 punhado de hortelã

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador.

6 - Suco de melão

Ingredientes:

1 fatia de melão

Hortelã

1/2 beterraba

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador.

7 - Suco de couve

Ingredientes:

1 folha de couve

1/2 cenoura crua

1 pera com casca

1 colher (chá) de chia

Água a gosto