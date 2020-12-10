Dietas restritivas tornam metabolismo lento e dificultam o emagrecimento

A prática de exercícios físicos ajuda a acelerar o metabolismo, e isso, somado a uma alimentação adequada, leva ao bom funcionamento do organismo Crédito: Unsplash

Você com certeza já ouviu alguém proferir a frase: Meu metabolismo é lento. Mas afinal, o que isso significa? Segundo a fisiologia, o metabolismo se caracteriza como toda reação bioquímica que acontece no interior de uma célula e do corpo. A velocidade dessas reações varia, portanto, de pessoa para pessoa, a depender de aspectos como idade, genética, rotina de atividades físicas e níveis de estresse. E quando o metabolismo é lendo, significa que ele gasta menos energia para executar suas funções.

A nutricionista Dani Borges, especialista em emagrecimento saudável, aponta que essa condição pode dificultar diversos aspectos, como o ganho de massa ou a perda de peso. Um dos motivos pelos quais o organismo pode lentificar, por exemplo, são as dietas restritivas. Temos o que chamamos de taxa metabólica basal, que é um valor que traduz basicamente a quantidade de energia que necessitamos para o corpo se manter ativo e funcionando corretamente. Quando as dietas que cortam alimentos de forma radical entram em ação, o que acontece é que o corpo passa a receber energia abaixo dessa taxa, fazendo com que o corpo entenda que precisa ter um gasto metabólico menor para suprir esse déficit, explica.

Nesse cenário, o corpo começa a retirar energia dos músculos, parte do corpo que mais gera energia dificultando, por exemplo, o desenvolvimento da hipertrofia. Pular refeições, passar noites sem dormir, muito tempo sentando, não praticar atividades físicas, comer mal, além de disfunções hormonais são outros fatores que podem levar o metabolismo a lentificar.