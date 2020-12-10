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Nutrição

Dietas restritivas tornam metabolismo lento e dificultam o emagrecimento

Cortar alimentos parece ser a alternativa mais rápida para a perda de peso, mas a restrição pode acabar gerando um efeito rebote
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 06:04

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 06:04

Respeite a dieta do outro
A prática de exercícios físicos ajuda a acelerar o metabolismo, e isso, somado a uma alimentação adequada, leva ao bom funcionamento do organismo Crédito: Unsplash
Você com certeza já ouviu alguém proferir a frase: Meu metabolismo é lento. Mas afinal, o que isso significa? Segundo a fisiologia, o metabolismo se caracteriza como toda reação bioquímica que acontece no interior de uma célula e do corpo. A velocidade dessas reações varia, portanto, de pessoa para pessoa, a depender de aspectos como idade, genética, rotina de atividades físicas e níveis de estresse. E quando o metabolismo é lendo, significa que ele gasta menos energia para executar suas funções.
 A nutricionista Dani Borges, especialista em emagrecimento saudável, aponta que essa condição pode dificultar diversos aspectos, como o ganho de massa ou a perda de peso. Um dos motivos pelos quais o organismo pode lentificar, por exemplo, são as dietas restritivas. Temos o que chamamos de taxa metabólica basal, que é um valor que traduz basicamente a quantidade de energia que necessitamos para o corpo se manter ativo e funcionando corretamente. Quando as dietas que cortam alimentos de forma radical entram em ação, o que acontece é que o corpo passa a receber energia abaixo dessa taxa, fazendo com que o corpo entenda que precisa ter um gasto metabólico menor para suprir esse déficit, explica.
Nesse cenário, o corpo começa a retirar energia dos músculos, parte do corpo que mais gera energia dificultando, por exemplo, o desenvolvimento da hipertrofia. Pular refeições, passar noites sem dormir, muito tempo sentando, não praticar atividades físicas, comer mal, além de disfunções hormonais são outros fatores que podem levar o metabolismo a lentificar.
Para aumentar a velocidade do metabolismo, é preciso relacioná-lo ao ganho de massa muscular. A prática de exercícios físicos ajuda a acelerar o metabolismo e isso somado a uma alimentação adequada leva ao bom funcionamento do organismo. Além disso, suplementos vitamínicos e tomar cuidado com o que é ingerido - e em qual quantidade - também ajudam a equilibrar a taxa metabólica basal e a manter o gasto diário total suficiente para sustentar o corpo e causar o déficit calórico necessário para emagrecer, aponta.

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