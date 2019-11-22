Espaços do ES apostam na alimentação saudável aliada a terapias holísticas

O psicólogo Márcio Merçoni criou o Quintal House e o Dasein House, em Fradinhos, apostando em lanches preparados com produtos orgânicos e centro de meditação. Crédito: Vitor Jubini

Seja no silêncio de um restaurante rodeado de natureza, numa sala ouvindo o murmúrio do rio ou do mar, ou apreciando uma boa comida, é cada vez mais comum lugares que trazem a proposta de desconectar e recarregar as energias. Na Grande Vitória cresce o segmento que investe no tripé corpo, mente e alma. Espaços que oferecem alimentação saudável, ioga, meditação, massagem ou um simples contato com a natureza.

Um espaço com centro de meditação e cafeteria, cercado de árvores e animais como pássaros silvestres, chama a atenção de quem quer desacelerar em plena Capital. O Dasein e o Quintal House são respectivamente um centro de meditação e uma cafeteria vegetariana e orgânica que se conecta com a natureza, conta um dos proprietários, Márcio Merçoni.

O psicólogo Márcio Merçoni criou o Quintal House e o Dasein House, em Fradinhos, apostando em lanches preparados com produtos orgânicos e centro de meditação. Crédito: Vitor Jubini

A cafeteria foi criada após os três proprietários perceberem que os frequentadores das meditações tinham dificuldade de irem embora. As comidinhas, servidas cheias de afeto, são preparadas de acordo com os ciclos da natureza. São todas opções vegetarianas ou veganas preparadas com produtos orgânicos vindo de Santa Maria de Jetibá, diz o psicólogo.

No cardápio tem salgados, bolos, torradas com pasta, sanduíches e croissant. Acreditamos que a conexão corpo, mente e alma é muito importante, porque o bem-estar não vem com o cuidado de apenas uma esfera. É preciso pensar nela como uma experiência integrada, diz Márcio.

Desconectar

O Marzen, na Praia da Costa, oferece diversos tipos de massagens como a holística com cristais Crédito: Vitor Jubini

Já o Marzen, em Vila Velha, tem a proposta de oferecer para as pessoas maneiras práticas e eficientes para reencontrarem sua saúde física e mental. É claro que saúde e bem-estar se desenvolvem através do equilíbrio físico, mental e energético. Criamos os espaço como um centro de qualidade de vida para promover uma vida mais saudável, consciente e positiva para todos, conta Rafael Bini, um dos proprietários.

Ali, no espaço localizado no Centro de Vila Velha, são oferecidas mais de 30 terapias e atividades voltadas para o equilíbrio físico, mental e espiritual. Entre as principais, estão as terapias energéticas como reiki, acupuntura e thetahealing; atividades coletivas como ioga, meditação e tai chi chuan; e outras terapias como SPAs, massagens e estética holística, diz Bini. Além de um restaurante vegetariano e uma loja de produtos holísticos como óleos essenciais, cristais e pedras. No almoço servimos o prato do dia. Além da opção vegetariana, temos algumas alimentações restritivas (sem glúten, sem lactose e vegana), explica o empresário.

Para ele, a nossas buscas desenfreadas por saúde expressa e satisfação de desejos imediatos acabam criando uma população doentia. Um corpo não vive sem mente e estes não vivem sem energia. O desequilíbrio em um traz distúrbio no conjunto deles. É impressionante a quantidade de doenças que podem ser evitadas, minimizadas e curadas quando são tratadas com a observação destes pilares.

Gastronomia saudável

O Atha, em Itaparica, aposta na gastronomia saudável, com um cardápio desenvolvido de acordo com as estações do ano Crédito: Rodrigo Gavini

De olho nesse mercado voltado para o lifestyle, o Atha também surgiu com a proposta de integrar corpo, mente e alma. Unimos os saberes de todos os sócios da empresa e fomos construindo o que gostaríamos de ter dentro do nosso espaço. Além de uma alimentação nutritiva inspirada nos ensinamentos do Ayurveda, queríamos um espaço que transmitisse bem-estar, que fosse agradável, que trabalhasse com produtores da região, movimentando a economia local, que tivesse também cultura para quem viesse aqui, conta uma das sócias, Clarissa Barros, que é chef de cozinha e terapeuta ayurvédica.

Funcionando desde o final de outubro em Itaparica, Vila Velha, a casa aposta na gastronomia saudável, com um cardápio desenvolvido de acordo com as estações do ano. O foco é na saúde. Tudo foi criado para nutrir nosso corpo e para conseguirmos digerir tudo que comemos. Por isso nosso cardápio foi inspirado nos ensinamentos do Ayurveda: a cada estação temos novidades para trabalharmos de acordo com a sazonalidade e o que a natureza nos oferece. Usamos somente produtos naturais, em grande parte orgânicos. Utilizamos muitas especiarias, que é o que dá sabor e funcionalidade aos nosso pratos, explica a chef.

Na verdade, o cardápio ali é mais variado. Vai de ioga, passando pela terapia holística, até depilação e drenagens, por exemplo. Além disso, temos nosso Espaço Galeria, onde realizamos exposições de fotos com fotógrafos e artistas locais.