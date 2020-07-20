Mitos e verdades: tire suas dúvidas sobre o glúten na dieta

O glúten pode ser encontrado em pães e bolos Crédito: Pixabay

Segunda-feira é o dia oficial para o início de uma boa dieta, que pode trazer mais saúde à sua vida. Portanto, com equilíbrio e sem desesperos, o Boa Mesa CBN, quadro da CBN Vitória , desta segunda (20), esclareceu com a ajuda da nutricionista Roberta Larica algumas questões referentes ao glúten. O que é mito? O que pode e o que não pode ser feito?

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, a comentarista da Rádio CBN Vitória respondeu, entre outras dúvidas de ouvintes, que o glúten não necessita ser cortado de uma dieta para o emagrecimento, por exemplo.

"Houve uma mudança na forma como as pessoas enxergam a nutrição ao longo dos anos. Acho que muitos mitos foram criados. Alguns são verdadeiros, mas outros são falsos. Lembrando que todos nós somos diferentes, precisamos avaliar o que nos faz bem ou não individualmente", disse.

O QUE É E QUAL A FUNÇÃO DO GLÚTEN?

"O glúten é uma proteína naturalmente presente no trigo, no centeio e na cevada. E na aveia por contaminação, porque às vezes pode haver um processamento na mesma máquina", afirmou Roberta Larica.

Segundo a nutricionista, a proteína é encontrada em pães, biscoitos e outros alimentos.

"O glúten confere a elasticidade aos produtos, um biscoito crocante, um bolo macio, a pizza mais gostosa. É uma proteína que sofreu uma modificação na composição em alguns alimentos, como por exemplo o trigo, que foi modificado geneticamente", completou.

COMO FUNCIONAM AS ALERGIAS AO GLÚTEN?

"Várias pesquisas associam o exagero no consumo do glúten a uma piora do quadro do autismo, à infertilidade, a várias doenças relacionadas à alergia. Existem pessoas que produzem anticorpos contra essa proteína, as alérgicas ao glúten. Elas podem ter doença imediata  a doença celíaca  ou podem ser sensíveis, podendo gerar gases e outros problemas por não digerirem bem o alimento", explicou Roberta Larica.

EXCLUIR O GLÚTEN PODE GERAR UMA ALERGIA?

Mito! A nutricionista enfatizou que "isso não existe", já que "cortar um grupo alimentar não gera alergia". Segundo Roberta Larica, não ingerir a proteína não é um fator diretamente envolvido com o aparecimento de uma alergia ao glúten.

CORTAR O GLÚTEN GERA PERDA NUTRICIONAL?

Não necessariamente, segundo a comentarista da Rádio CBN Vitória. "Muitas vezes a alteração pode não ter o mesmo valor nutricional. Temos que ter cuidado, muitos pensam que tirando o glúten, estão sendo saudáveis. Tirar o glúten é apenas tirar uma proteína que pode não fazer bem a você."

Ela completa dizendo que "se você souber fazer a alteração correta, não há perda nutricional".

CRIANÇAS COM AUTISMO DEVEM EVITAR O GLÚTEN?

Verdade! A nutricionista explica que há uma recomendação para que crianças autistas tenham uma dieta livre de glúten, cafeína e corantes. O motivo é a sensibilidade do intestino. Um corte desse grupo alimentar pode favorecer o desenvolvimento da criança.

CORTAR O GLÚTEN AJUDA A EMAGRECER?

Não necessariamente, segundo a nutricionista. "O importante é escutar o nosso corpo, que se manifesta através de sintomas. Não é cortar o glúten que vai fazer você emagrecer. É ingerir menos calorias, ter uma queima calórica mais alta", explicou.