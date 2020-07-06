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Nutrição

Fazer dietas durante a quarentena pode afetar o sistema imunológico?

A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona maior preocupação com nossa imunidade, que pode ser decisiva durante o tratamento de doenças

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 18:04
Respeite a dieta do outro
Nutricionista chama atenção para equilíbrios durante a dieta Crédito: Unsplash
A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona maior preocupação com a nossa imunidade, que pode ser decisiva durante o tratamento de doenças, além da Covid-19. A preocupação gera uma busca por revigoramento da saúde. Mas afinal, fazer dietas durante a quarentena pode afetar de forma negativa o sistema imunológico?
Nutricionista e comentarista do quadro Boa Mesa CBN, da Rádio CBN Vitória, Roberta Larica ressalta que o sistema imunológico pode ficar fraco por desequilíbrios causados por medidas drásticas durante a dieta.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin nesta segunda-feira (6), Larica afirmou que existem várias formas de executar uma boa dieta e que alterações mais acentuadas na rotina alimentar devem ser acompanhadas por um profissional.
"O que deve ser feito é reduzir no geral. Tudo com equilíbrio. Mudanças mais leves não precisam de acompanhamento de profissionais, muitas vezes", disse.
A comentarista da Rádio CBN Vitória deu ênfase ao equilíbrio durante a dieta.
"A gente pode emagrecer, mas isso precisa ser devagar, de forma equilibrada. Sair cortando frutas e outros grupos de alimentos não é o melhor caminho. Corte aos poucos as calorias, evoluindo. E tenha cuidado ao promover reduções"
Roberta Larica - Nutricionista
Um dos hábitos mais populares é o jejum, que propicia a privação de refeições durante um período do dia. Segundo a nutricionista, a atitude, feita de forma desequilibrada, pode causar a tão temida queda na imunidade.
"Ficar períodos prolongados sem comer pode gerar uma queda do sistema imunológico. Sabemos do benefício do jejum. É preciso ter uma adaptação do corpo. Sou a favor desde que seja feito com orientação", comentou.
Roberta Larica ainda explica que corte de frutas não deve ocorrer, já que são fontes de substâncias que provocam benefícios anti-inflamatórios. De acordo com a nutricionista, você pode preferir determinadas frutas, conforme a quantidade de açúcar, mas precisa realizar a ingestão desse grupo de alimento.

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