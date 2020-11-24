Mito ou verdade: chás para desinchar realmente funcionam?

Você provavelmente já foi surpreendido por um chá milagroso que promete emagrecimento. Entre tantos sabores e opções, a ideia é a mesma: você consome e perde peso. Mas como é que os chás funcionam? Afinal, os chás feitos para desinchar agem no emagrecimento?
Segundo a nutricionista e comentarista da CBN Vitória Roberta Larica, os chás que prometem o emagrecimento fazem efeito na redução de líquido, o que pode provocar alteração no peso. No entanto, a perda do peso não significa diminuir gordura.
"Emagrecer significa reduzir gordura corporal, não necessariamente peso. Quando há uma retenção de líquido você percebe que o seu peso aumenta muito rápido. O acúmulo de peso não é necessariamente acúmulo de gordura. Eliminar líquidos é diferente de emagrecer. Há uma diferença muito grande entre os dois. Nenhum chá que promete desinchar, eliminar líquidos, faz emagrecer. Ele pode aumentar o gasto energético, melhorar o sono, o estilo de vida"
Roberta Larica ressalta que "não há nada milagroso", mas reconhece que alguns chás atuam no aumento da diurese, ou seja, na formação de urina, o que pode facilitar a perda de peso. "Pode dar uma sensação de que você emagreceu, mas você desinchou", completa.
A nutricionista ainda sugere que você pense no que pode estar provocando retenção de líquido no seu corpo, para tentar evitar o ganho de peso.
Por último, a comentarista da CBN Vitória revela que existem algumas regras para o consumo dos chás, seja qual foi o seu objetivo ao ingeri-lo. Engana-se quem pensa que o aumento do consumo pode se transformar em aumento na perda de peso.
"Não se deve misturar mais do que três ervas em uma xícara de chá. Todas elas têm ação medicinal, passa tudo pelo fígado. Estudos mostram efeitos hepatotóxicos, por exemplo do chá verde, que tem ações positivas, mas em caso de exagero, você pode ter efeitos tóxicos para o fígado. O consumo dos chás não deve ultrapassar um litro ao dia", diz.