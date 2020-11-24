Mito ou verdade: chás para desinchar realmente funcionam?

Chá promove a perda de líquido, mas não deve ser consumido em exagero Crédito: Pixabay

Você provavelmente já foi surpreendido por um chá milagroso que promete emagrecimento. Entre tantos sabores e opções, a ideia é a mesma: você consome e perde peso. Mas como é que os chás funcionam? Afinal, os chás feitos para desinchar agem no emagrecimento?

Segundo a nutricionista e comentarista da CBN Vitória Roberta Larica, os chás que prometem o emagrecimento fazem efeito na redução de líquido, o que pode provocar alteração no peso. No entanto, a perda do peso não significa diminuir gordura.

"Emagrecer significa reduzir gordura corporal, não necessariamente peso. Quando há uma retenção de líquido você percebe que o seu peso aumenta muito rápido. O acúmulo de peso não é necessariamente acúmulo de gordura. Eliminar líquidos é diferente de emagrecer. Há uma diferença muito grande entre os dois. Nenhum chá que promete desinchar, eliminar líquidos, faz emagrecer. Ele pode aumentar o gasto energético, melhorar o sono, o estilo de vida" Roberta Larica - Nutricionista e comentarista da Rádio CBN Vitória

Roberta Larica ressalta que "não há nada milagroso", mas reconhece que alguns chás atuam no aumento da diurese, ou seja, na formação de urina, o que pode facilitar a perda de peso. "Pode dar uma sensação de que você emagreceu, mas você desinchou", completa.

A nutricionista ainda sugere que você pense no que pode estar provocando retenção de líquido no seu corpo, para tentar evitar o ganho de peso.

Por último, a comentarista da CBN Vitória revela que existem algumas regras para o consumo dos chás , seja qual foi o seu objetivo ao ingeri-lo. Engana-se quem pensa que o aumento do consumo pode se transformar em aumento na perda de peso.