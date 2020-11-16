Alzheimer e alimentação: entenda mais sobre essa relação

Estudos indicam que há uma forte relação entre a saúde intestinal, exposição a metais pesados e uma alimentação pró-inflamatória com o desenvolvimento do Alzheimer, por exemplo. Por isso é preciso atenção na hora de escolher o cardápio.

"Já temos muito embasamento científico para dizer que nosso estilo de vida, associado a outros fatores, pode nos deixar mais vulneráveis ao longo da vida. Desde a perda de memória, até o desenvolvimento de Alzheimer e Parkinson. Uma coisa que sempre digo é: se você tem predisposição na família, ou percebe alguns sinais, comece a repensar sua alimentação e estilo de vida", ressalta a especialista.