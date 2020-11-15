Saiba quais são os riscos que envolvem a banalização da bichectomia

Cirurgia é realizada para acentuar as maçãs do rosto e torná-lo mais fino. Crédito: Shutterstock

Apesar de fazer sucesso há muitos anos, a bichectomia ganhou muita visibilidade nos últimos anos com a propagação das selfies nas redes sociais e também pela adesão de celebridades. Trata-se de uma cirurgia onde são retiradas as bolas de Bichat ou bolsas de tecido adiposo localizadas na parte interna das bochechas. O objetivo estético desse procedimento é marcar mais as maçãs do rosto e afiná-lo.

Mesmo com todos os riscos que envolvem a bichectomia, a cirurgia vem sendo banalizada e divulgada por muitas clínicas estéticas e consultórios, como um procedimento para esculpir as maçãs do rosto. Porém, a intervenção é irreversível só deve ser realizada em pessoas que realmente tenham o rosto muito redondo, ou com alguma característica bem específica que cause real desconforto na aparência.

Como é realizada a cirurgia

A dentista Jessyka Bindaco explica que a cirurgia, em si, consiste em uma incisão de cerca de 2 a 3 cm feita pelo lado interno da bochecha, sob anestesia local no consultório. O processo cirúrgico dura em torno de uma hora e o paciente já sai da cirurgia com todas as orientações sobre medicamentos e o repouso necessário. Após 7 dias, ele retorna ao consultório para a remoção da sutura e está liberado para retomar as atividades normalmente, a profissional.

De acordo com Jessyka, para reduzir os riscos, os cuidados devem começar bem antes do procedimento. Na consulta inicial, é realizada a anamnese detalhada, onde o profissional responsável levanta todo histórico clínico do paciente, se existem doenças sistêmicas descompensadas e se realmente o paciente apresenta indicação para a cirurgia. Após essa primeira etapa, o profissional prescreve o protocolo medicamentoso pré- cirúrgico e orienta o paciente sobre os cuidados que precisam ser tomados no pós operatório, complementa.

Além da estética

Um dos efeitos da banalização da bichectomia é a popularização do procedimento como algo puramente estético, porém, segundo a dentista, a cirurgia também tem sua indicação terapêutica para aqueles pacientes que mordem o canto interno da bochecha.

Esses pacientes apresentam constantes lesões na mucosa devido ao volume dessa região, que, ao morder, acaba mordendo junto a bochecha, gerando constantes sangramentos e um desconforto significativo, acrescenta Jessyka.

Importância da escolha do profissional

"Os perigos de realizar o procedimento com profissionais que não possuem total conhecimento da face humana vão desde sangramentos ou infecções, até as lesões no nervo facial ou secção acidental do ducto salivar" Adriano Batistuta - Cirurgião Plástico

O procedimento é considerado simples, mas ainda assim deve ser realizado com segurança por um profissional que entenda de face e de anatomia humana com maestria, como é o caso de dentistas, cirurgiões buco maxilo facial e cirurgiões plásticos.

Os perigos de realizar o procedimento com profissionais que não possuem total conhecimento da face humana vão desde sangramentos ou infecções, até as lesões no nervo facial ou secção acidental do ducto salivar. Uma lesão grave no nervo facial, por exemplo, pode levar à perda irreversível de movimento da face, alerta o cirurgião plástico Adriano Batistuta.

Aspecto envelhecido

Uma grande preocupação da classe médica é que as pessoas sem indicação alguma estão passando pela cirurgia e, na maioria dos casos, são jovens entre 20 e 25 anos. De acordo com o cirurgião plástico, esse procedimento não é indicado para qualquer pessoa, pois corre-se o risco de conseguir maçãs mais marcadas, mas como consequência, pode-se também vir acompanhada de um envelhecimento facial notório.

Isso a longo prazo pode trazer a essas meninas uma aparência bem envelhecida, de mulher mais velha do que realmente são. Porque retira-se gordura da face, e são as gorduras faciais que previnem o surgimento de rugas e linhas de expressões, além de sustentarem a face, evitando o famoso efeito de 'despencar', disse.

Principais dúvidas sobre a bichectomia

"Na consulta deve ser apresentado um conteúdo explicativo, com imagens e todo passo a passo da cirurgia" Jessyka Bindaco - Cirurgiã-dentista

A dentista Jessyka Bindaco diz que as principais dúvidas apresentadas pelos pacientes são relacionadas a dor e à cicatriz. Não dói, a cirurgia é feita sob anestesia local e após o procedimento são prescritos medicamentos caso haja algum desconforto. Sobre a cicatriz, a incisão é feita pelo lado interno da bochecha, dentro da boca que, por ser uma região bem vascularizada, não forma cicatriz, explica.