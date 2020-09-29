Dermatologia: avanços tecnológicos substituem os procedimentos tradicionais?

Especialistas defendem que apesar dos avanços tecnológicos, alguns procedimentos são insubstituíveis. Crédito: Divulgação

Os cuidados com a pele e com o corpo e a busca por procedimentos que dão um up na autoestima são cada vez mais frequentes. Isso faz com que a dermatologia seja uma das áreas da medicina que mais inovam. Cada vez mais surgem novos nomes e equipamentos, fazendo com que o universo dos procedimentos tanto para fins de saúde, quanto para fins estéticos, esteja sempre em atualização. Mas será que eles ocupam o lugar dos tratamentos mais tradicionais, pouco invasivos e que sempre apresentaram resultados satisfatórios?

A dermatologista Sandra Federici acredita que com o advento das tecnologias de última geração e dos injetáveis, alguns procedimentos foram ficando esquecidos, mas faz questão de ressaltar que vários tratamentos mais antigos têm grandes resultados e preços bem acessíveis. "Embora eu tenha tudo o que há de mais moderno na minha clínica, não abro mão dos peelings químicos, por exemplo. Ainda os utilizo muito e as pacientes amam o resultado", garante.

A dermatologista Sandra Federici costuma associar o peeling químico a dois tipos de ácido. Crédito: acervo pessoal

Ela conta que costuma associar o peeling químico a dois tipos de ácido. "Os peelings podem ser superficiais ou médios. O superficial possui uma tonalidade de base que a paciente pode sair do consultório e ir fazer as suas atividades normalmente. Aliás, costumo fazer esses peelings em séries, a cada 15 dias. Existem também os peelings médios de ácido tricloroacético, que são mais agressivos e formam uma crosta preta, necessitando de 7 dias de repouso", explica a médica.

De acordo com ela, sejam leves ou mais profundos os peeling são uma ótima arma contra acne, manchas e cicatrizes, além de deixar a pele com uma textura incrível.

Endrika Trindade , que também é dermatologista, concorda com Sandra. Em sua opinião, as pessoas gostam muito de novidade e acabam achando que os tratamentos antigos ficaram obsoletos, ou não dão resultado. Mas não é verdade. Os procedimentos antigos já estão consagrados e são excelentes, afirma a profissional.

A médica ressalta ainda que existem aparelhos antigos de laser que trazem os mesmos benefícios que os mais modernos, mas como surgem outros com nomes diferentes, as pessoas tendem a achar que o anterior está ultrapassado. O peeling químico é um procedimento que faço há 20 anos e os pacientes amam os resultados. Ele nunca ficará esquecido. Hoje em dia a tecnologia oferece o peeling a laser que, no fundo, proporciona os mesmos benefícios, exemplifica.

Alguns procedimentos realmente tem reais mudanças nos resultados, como é o caso dos muito procurados procedimentos sem Downtime, ou seja, que não deixem marcas na pele. Isso está sendo alcançado com as novas tecnologia, o que antigamente não era possível. Os aparelhos antigos a laser davam e dão um super resultado, mas os pacientes precisam de um tempo maior de recuperação da pele, tendo que se afastar das atividades diárias por 5 dias em média. Hoje, podemos fazer um supertratamento e trabalhar logo depois de finalizar uma sessão, pontua Endrika.

Acredito que os procedimentos antigos nunca sairão da nossa prática de consultório. O dermatologista saberá indicar e associar todos os recursos disponíveis para oferecer o melhor resultado para o seu paciente, existem opções para todos os perfis de pacientes, acrescentou ela.

A dermatologista Endrika Trindade explica que os novos nomes criados para os mesmos procedimentos influenciam para que os pacientes achem o anterior ultrapassado. Crédito: Arquivo pessoal

Influência da propaganda

"As mulheres brasileiras recebem toda tecnologia estética de braços abertos, muitas vezes sem questionamento, o que é um grande risco" Glaucia Duarte - Médica

A médica Gláucia Duarte explica que a tecnologia realmente oferece novos resultados no rejuvenescimento clareamento e melhora da flacidez. Mas procedimentos dermatológicos mais tecnológicos não substituem aqueles que sempre foram realizados e ainda apresentam bom custo e eficiência.

Segundo Gláucia, apesar de a tecnologia estética avançar mundialmente agregando valor à Estética Médica, tanto os profissionais, quanto os pacientes precisam estar atentos. Não podemos nos deixar levar por propagandas e sim por tecnologia com embasamento científico. As mulheres brasileiras recebem toda tecnologia estética de braços abertos, muitas vezes sem questionamento, o que é um grande risco, alerta a profissional.

Glaucia salienta ainda que, muitas vezes, a divulgação dessas novas tecnologias conta com exposição de clientes e tratamentos que impressionam o público de forma negativa. A ética e o bom senso está perdendo lugar ao desrespeito e exposição do cliente. Será este o melhor Marketing?, indaga.